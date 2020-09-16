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Пьяная "яжемать" чуть не угробила ребенка в скейт-парке

Пьяная "яжемать" чуть не угробила ребенка в скейт-парке (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 10:35
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   ефремов   скейт-парк   яжемать   
1249
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Безумная мамаша из города Ефремов несколько раз неудачно прокатила своего ребенка в коляске по спортивным горкам.

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Метки: видео   ефремов   скейт-парк   яжемать   
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14  комментариев
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3k
Сергей 46 минут назад
А забрать ребенка никак или и дальше будем снимать пока он не получит травму?
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2k
Manul Сергей 43 минуты назад
забрать ребенка.. они потом скажут Вы его похитили. Заснять надо было. Для доказательств. Потом забрать и в полицию. Иначе без доказательств, попытка отнять ребенка вы же станете виновным в попытке похищения. Как бы это абсурдно не звучало.
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728
Walther 6 минут назад
В связи с тем, что таких случаев становится все больше, некоторым нуждающимся, не пособия от государства выдавать надо, а презервативы, чтобы больше не размножались.
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860
Шурман Walther Минуту назад
Думаешь это поможет ? . Я когда второго ребенка делал думал . Слава богу хорошая семья , любящая жена , к алкоголю и тд относиться очень плохо даже если я пригублю чуть чуть , действительно чуть чуть сразу скандал . Она на своего отца насмотрелась и на моего покойного так же
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6k
kaboza 12 минут назад
ефремов пьянь....
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860
Шурман kaboza 2 минуты назад
ты топиками ошибся
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20k
Vazari 19 минут назад
Ребенку сильно повезет, если он выживет с такой матерью.
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3k
rutt Полчаса назад
У самой ума нет и ребенка угробит.
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2k
Борис Карабанов 40 минут назад
Интересно, а вообще полиция РФ где-нибудь когда-нибудь пресекает такое административное правонарушение как нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения или эта статья (20.21) является чисто номинальной, как и ст.20.1 за сквернословие и всё подобное, происходящее в общественных местах является нормой?
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26k
EvilHomer 42 минуты назад
Наркоманы
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860
Шурман 44 минуты назад
У нас 2е детей с женой 15 лет , я свою жену и до знакомства пьяной не видел и в браке . Нафиг они размножаются ? . Жена только и делает что за детьми следит , моя работа с детьми это вечером математика и программирование с старшим . Ходим гуляем и что бы такое был уж простите .
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245
Юрий Шурман 40 минут назад
В семье не без урода. Это присутствует везде
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9k
alexis Шурман Полчаса назад

Ссылка www.youtube.com
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