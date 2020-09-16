Пьяная "яжемать" чуть не угробила ребенка в скейт-парке

Безумная мамаша из города Ефремов несколько раз неудачно прокатила своего ребенка в коляске по спортивным горкам.
Горе-мамашу, которая с энтузиазмом исполняла свои родительские обязанности заметили в городе Ефремов (Тульская область).
Пьяная женщина катала ребенка в непредназначенном для этого месте. Для прогулки мадам выбрала скейт-парк.
"Яжемать" несколько раз пыталась прокатить коляску с малышом по трамплину. Ребенок падал, плакал, но родительницу, похоже, это не останавливало. Посетители парка делали женщине замечание - она не реагировала.
В конце концов, подростки на площадке вызвали полицию. В администрации муниципалитета пояснили, что сейчас ребенок, который получил ушибы на скейт-площадке, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. А в отношении мамы СК проводит проверка.
Оказывается, эту даму неплохо знают в небольшом городке. В состоянии алкольного опьянения она пребывает частенько, а ее муж, да и она сама, так просто себя в обиду не дают.
При обсуждении в местном паблике ВК нашлись и те, кто призывает не быть такими жестокими и не судить мать сгоряча. Кстати, именно благодаря снимающим видео подросткам инцидент получил продолжение. Эта мальчишки вызвали полицию, и теперь есть надежда, что семью возмут под контроль госорганы.
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Метки: видео ефремов скейт-парк яжемать
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