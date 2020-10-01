30 клевых и смешных фотоколлажей, сделанных с помощью двух смартфонов

Яхав Драйзин работает в рекламе и привык постоянно находиться в поиске вдохновения. Он всегда ищет необычное в обычном - вот почему ему так нравится сопоставлять известные изображения с реальными местами или объектами, получая при этом неожиданный и забавный результат. Все снимки сделаны с помощью двух смартфонов и без использования графических редакторов.
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"Я думаю, что это интересный способ сделать обычную ситуацию необычной, сотворить волшебство, объединив две разные вещи в совершенно новую историю. Смартфон - это то, что мы всегда носим с собой, и он позволяет мне спонтанно делать такие снимки на месте, когда приходит идея. Для этого я всегда ношу с собой два телефона", - говорит Яхав.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Киноперсонажи забавные картинки коллаж поп-культура смешно сопоставление сопоставления фотоколлажи
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