30 клевых и смешных фотоколлажей, сделанных с помощью двух смартфонов

"Я думаю, что это интересный способ сделать обычную ситуацию необычной, сотворить волшебство, объединив две разные вещи в совершенно новую историю. Смартфон - это то, что мы всегда носим с собой, и он позволяет мне спонтанно делать такие снимки на месте, когда приходит идея. Для этого я всегда ношу с собой два телефона", - говорит Яхав.