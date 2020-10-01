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30 клевых и смешных фотоколлажей, сделанных с помощью двух смартфонов

30 клевых и смешных фотоколлажей, сделанных с помощью двух смартфонов (30 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Киноперсонажи   забавные картинки   коллаж   поп-культура   смешно   сопоставление   сопоставления   фотоколлажи   
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Яхав Драйзин работает в рекламе и привык постоянно находиться в поиске вдохновения. Он всегда ищет необычное в обычном - вот почему ему так нравится сопоставлять известные изображения с реальными местами или объектами, получая при этом неожиданный и забавный результат. Все снимки сделаны с помощью двух смартфонов и без использования графических редакторов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Киноперсонажи   забавные картинки   коллаж   поп-культура   смешно   сопоставление   сопоставления   фотоколлажи   
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iKrek Час назад
Некоторые очень даже прикольные
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