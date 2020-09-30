Потерянный «золотой век»: 43 документальные фотографии Владимира Соколаева

Соколаева часто пытались уличить в попытках накидать на это золото всякой грязи. Но умные люди всегда понимали, что его работы — история совсем про другое. Например, про попытку рассказать про бытие не категориями плакатов и лозунгов, а на живом и понятном каждому языке. Так ведь действительно намного проще во всем разобраться.