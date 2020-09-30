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Потерянный «золотой век»: 43 документальные фотографии Владимира Соколаева

Потерянный «золотой век»: 43 документальные фотографии Владимира Соколаева (44 фото)

Автор:
30 сентября 2020 19:14
Метки: СССР   история   факты   фото   
1133
44
Если бы Владимир Соколаев однажды не взял в руки камеру и не понял, что фотография — дело всей его жизни, мы лишились бы очень самобытного и ценного источника информации о советской действительности времен «брежневского застоя», которые у нас до сих пор принято называть едва ли не «золотым веком» советской цивилизации.

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Метки: СССР   история   факты   фото   
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15  комментариев
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27
Никита 9 часов назад
Благодарю за пост,но по моему на фото №8 парни стоящие на головах, начинающие любители Брейк-данса,а не Рок-н-Ролла.
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−29
plintus9990 4 часа назад
Нищета и голыдьба.
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21k
Андрей 7 часов назад
Вопрос к автору: До какого года, по вашему мнению, в СССР длился так называемый "брежневский застой" ?
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240
МИХАН 8 часов назад
Опять очерняют прошлое ..Нынешнее "светлое " время можно описать одним фото ..
90 % такие ..Когда кто то в городах жирует.

Опять очерняют прошлое ..Нынешнее "светлое " время можно описать одним фото .. 90 % такие ..Когда кто то в городах жирует.
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187
чокнутый МИХАН 7 часов назад
езжай в город, и попробуй пожировать! если кто и жирует, то только олигархат(ворье приближенное к власти)
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4k
Александр 8 часов назад
"о советской действительности времен «брежневского застоя»"

Напомню автору, что Брежнев умер в 1982 году.
Из 43 фотографий только 12 относятся к периоду брежневского "застоя".
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25k
parallax 8 часов назад
Убогость. Век больше на чугунный похож.
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25k
Snork Snorkoff 8 часов назад
Хорошие, правдивые фото "золотого века". Примерно таким его и помню.
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Александр Snork Snorkoff 8 часов назад
Голодное и нищее детство в Кременчуге? (с)
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