Потерянный «золотой век»: 43 документальные фотографии Владимира Соколаева

Если бы Владимир Соколаев однажды не взял в руки камеру и не понял, что фотография — дело всей его жизни, мы лишились бы очень самобытного и ценного источника информации о советской действительности времен «брежневского застоя», которые у нас до сих пор принято называть едва ли не «золотым веком» советской цивилизации.
Соколаева часто пытались уличить в попытках накидать на это золото всякой грязи. Но умные люди всегда понимали, что его работы — история совсем про другое. Например, про попытку рассказать про бытие не категориями плакатов и лозунгов, а на живом и понятном каждому языке. Так ведь действительно намного проще во всем разобраться.
Наказание. В тихий час наказаный за проступок мальчик стоит на веранде спального корпуса. Спортивный лагерь Металлург, 1979.
Полуслепой и носильщик двери. После операции мужчина носит очки, защищающие глаза от яркого света. Проспект Кузнецкстроевский. Новокузнецк, 1988.
Метание бревна. Спартакиада шахтеров. Зенковский парк культуры и отдыха. Прокопьевский район. Кузбасс, Сибирь, 1987.
Последний портрет Ивана Егоровича Селиванова — наивного художника из Кузбасса. Урологическое отделение Беловской горбольницы, 1988.
Книжный магазин. Отдел букинистической литературы. Улица Кирова. Новокузнецк. Кузбасс. Сибирь. 1983.
Мытье мавзолея Ленина к празднику. В преддверии ноябрьской демонстрации камни усыпальницы вождя приводятся в порядок, а лик его отражается в граните, 1988.
Пастушонок (подпасок). В деревне дети часто продолжают ту профессию, которую выбрал их отец. Совхоз «Белогородский». Мариинский район. Сибирь, 1979.
Информация за обедом. Лекция о международном положении читается механизаторам во время обеда, привезенного в поле на автобусе вместе с лектором из общества «Знание». Посевная. Совхоз «Еланский». Новокузнецкий район. Кузбасс, Сибирь, 1979.
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Бригада колхозниц собралась на выступление артистов передвижной агитбригады. Колхоз Вперед. Новокузнецкий район, 1980.
Посетитель Выставки Достижений народного хозяйства. На большой территории ВДНХ указатели помогают выбрать правильное направление, 1984.
Авторский пост
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90 % такие ..Когда кто то в городах жирует.
Напомню автору, что Брежнев умер в 1982 году.
Из 43 фотографий только 12 относятся к периоду брежневского "застоя".