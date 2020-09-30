Перепутали тезок по фамилии и посадили в тюрьму не того

Однако позже выяснилось, что этот человек вообще не был фигурантом уголовного дела.



Проблемы Рубинштейна начались в середине марта 2020 года. К нему пришли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и предъявили обвинительный приговор Ленинского районного суда Саратова. Из документа следовало, что 22 августа прошлого года он был лишен свободы условно. А 10 февраля Волжский райсуд Саратова заменил условный срок на реальный с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Рубинштейн попытался объяснить, что никогда не был судим и не проходил ни по одному делу. Но это оказалось бесполезно. 19 марта его доставили в следственный изолятор, а оттуда - в колонию, где мужчина провел полгода.



В августе Саратовский областной суд рассмотрел жалобу адвоката, который утверждал, что Рубинштейн не знал о судебном разбирательстве, не участвовал в судебном заседании, а также не был осведомлен о его условном осуждении и о возложенных на него обязанностях. По предварительным данным, приговор был настоящим, но совершил преступление тезка мужчины.



В итоге Рубинштейн из-под стражи был освобожден. Судимость с него сняли.



Сейчас сотрудники регионального следственного управления начали проверку в отношении полицейских, сотрудников УИИ и других правоохранителей, причастных к этой истории.





https://legal.report/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-po-kotoromu-posadili-tezku-prestupnika/