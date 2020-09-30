Перепутали тезок по фамилии и посадили в тюрьму не того

Надеюсь у меня не много "тезок" по имени, фамилии и отчеству. А год рождение число и месяц не проверяли, так, взяли и отправили в тюрьму? Бастрыкин взял на контроль дело, по которому посадили тезку преступника. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить дело жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна. За хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ) он провел полгода в заключении.
Однако позже выяснилось, что этот человек вообще не был фигурантом уголовного дела.
Проблемы Рубинштейна начались в середине марта 2020 года. К нему пришли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и предъявили обвинительный приговор Ленинского районного суда Саратова. Из документа следовало, что 22 августа прошлого года он был лишен свободы условно. А 10 февраля Волжский райсуд Саратова заменил условный срок на реальный с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Рубинштейн попытался объяснить, что никогда не был судим и не проходил ни по одному делу. Но это оказалось бесполезно. 19 марта его доставили в следственный изолятор, а оттуда - в колонию, где мужчина провел полгода.
В августе Саратовский областной суд рассмотрел жалобу адвоката, который утверждал, что Рубинштейн не знал о судебном разбирательстве, не участвовал в судебном заседании, а также не был осведомлен о его условном осуждении и о возложенных на него обязанностях. По предварительным данным, приговор был настоящим, но совершил преступление тезка мужчины.
В итоге Рубинштейн из-под стражи был освобожден. Судимость с него сняли.
Сейчас сотрудники регионального следственного управления начали проверку в отношении полицейских, сотрудников УИИ и других правоохранителей, причастных к этой истории.
https://legal.report/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-po-kotoromu-posadili-tezku-prestupnika/
Проблемы Рубинштейна начались в середине марта 2020 года. К нему пришли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и предъявили обвинительный приговор Ленинского районного суда Саратова. Из документа следовало, что 22 августа прошлого года он был лишен свободы условно. А 10 февраля Волжский райсуд Саратова заменил условный срок на реальный с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Рубинштейн попытался объяснить, что никогда не был судим и не проходил ни по одному делу. Но это оказалось бесполезно. 19 марта его доставили в следственный изолятор, а оттуда - в колонию, где мужчина провел полгода.
В августе Саратовский областной суд рассмотрел жалобу адвоката, который утверждал, что Рубинштейн не знал о судебном разбирательстве, не участвовал в судебном заседании, а также не был осведомлен о его условном осуждении и о возложенных на него обязанностях. По предварительным данным, приговор был настоящим, но совершил преступление тезка мужчины.
В итоге Рубинштейн из-под стражи был освобожден. Судимость с него сняли.
Сейчас сотрудники регионального следственного управления начали проверку в отношении полицейских, сотрудников УИИ и других правоохранителей, причастных к этой истории.
https://legal.report/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-po-kotoromu-posadili-tezku-prestupnika/
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Метки: Тюрьма перепутали посадили
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Почему не проверили? Не захотели или не могли? В любом случае, все причасные лица должны сесть, и надолго.
Почитал про этот случай в других местах, так вот, там не просто тезка, а его сводный брат. Внешне они действительно похожи. А остальное мутно. Вполне возможно, что потерпевший специально сел за брата, случаи подмены уже бывали.
Работал у меня парнишка, а на его полного тезку приставы наехали, что мол долг не отдает, расстояние между ними 6000км. Он раз их послал нах, второй. Причем официально, письмами. Прошло с тех пор года 3 и 2 из них он у меня даже не работает, но недавно приходит письмо уже мне, мол, удерживай у него половину ЗП и отправляй нам. До сих пор ржу.
https://lenta.ru/articles/2020/09/11/saratov/https://lenta.ru/articles/2020/09/11/saratov/
Интересно, а сколько этот самый тёзка заплатил чтобы перепутали?