Перепутали тезок по фамилии и посадили в тюрьму не того

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Молодость и зрелость Молодость и зрелость Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты... 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого... "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у... Она заслужила, а ваши мамы нет Она заслужила, а ваши мамы нет Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи Путин запретил вывозить из России необработанный лес Путин запретил вывозить из России необработанный лес Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives... 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные... Нелепый сюжет Нелепый сюжет Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Перепутали тезок по фамилии и посадили в тюрьму не того

Перепутали тезок по фамилии и посадили в тюрьму не того (2 фото)

Автор:
30 сентября 2020 16:28
Метки: Тюрьма   перепутали   посадили   
446
2
Надеюсь у меня не много "тезок" по имени, фамилии и отчеству. А год рождение число и месяц не проверяли, так, взяли и отправили в тюрьму? Бастрыкин взял на контроль дело, по которому посадили тезку преступника. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить дело жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна. За хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ) он провел полгода в заключении.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Тюрьма   перепутали   посадили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Serg2001 2 часа назад
Хорошо бы теперь поменять с ним местами "полицейских, сотрудников УИИ и других правоохранителей, причастных к этой истории". Ну и семизначную компенсацию само собой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Кыся 14 минут назад
Блин, даже на таможне стоят сканеры отпечатков, проверка занимает минуту. А в полиции их нет?
Почему не проверили? Не захотели или не могли? В любом случае, все причасные лица должны сесть, и надолго.
Почитал про этот случай в других местах, так вот, там не просто тезка, а его сводный брат. Внешне они действительно похожи. А остальное мутно. Вполне возможно, что потерпевший специально сел за брата, случаи подмены уже бывали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
maloy 40 минут назад
Автор провокатор. Намеренно скрыл про сводного брата. Хотя про это даже по телевизору говорили и об трубили во всех новостях и автор не мог не знать, и намеренно опустил инфу про сводных брата и мать, которые это все организовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 56 минут назад
Да там лютый бардак.
Работал у меня парнишка, а на его полного тезку приставы наехали, что мол долг не отдает, расстояние между ними 6000км. Он раз их послал нах, второй. Причем официально, письмами. Прошло с тех пор года 3 и 2 из них он у меня даже не работает, но недавно приходит письмо уже мне, мол, удерживай у него половину ЗП и отправляй нам. До сих пор ржу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр Час назад
разберемся как следует и накажем кого попало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Час назад
Вот посочувствовал бы Иванову, Петрову, Сидорову но Рубинштейнам туда и дорога, пусть радуется что не в печь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ Sanar Час назад
Вообще-то Вы тут на статью уголовную накатали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar AlexЕЙ Час назад
Привлекайте, собаку убрал, оружие в сейфе, калитка открыта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar AlexЕЙ 58 минут назад
Мне пох, у меня
Мне пох, у меня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер Час назад
Этого парня подставила его приемная мать - чтобы в тюрягу не попал её родной сын.

https://lenta.ru/articles/2020/09/11/saratov/https://lenta.ru/articles/2020/09/11/saratov/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Том Сойер Час назад
Отлично там всё, особенно россиянин Рубинштейн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
ЯуЦуЧу 2 часа назад
во.. путинская система как работает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер ЯуЦуЧу Час назад
Перепутали тезок по фамилии и посадили в тюрьму не того
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Хорошо, хоть заметили....

Интересно, а сколько этот самый тёзка заплатил
чтобы перепутали?
Хорошо, хоть заметили.... Интересно, а сколько этот самый тёзка заплатил чтобы перепутали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
Al gor 2 часа назад
Конечно о компенсации за судебную ошибку можно не спрашивать. Или все таки что то выплатят пострадавшему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
User1982 Al gor Час назад
минималку в месяц. это вам не загнивающая Америка где ценник ущерба в млн считают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Какой добрый человек, а мог бы и полоснуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову Шестёрка из Мекленбурга: дерзкий побег смертников из супертюрьмы Шестёрка из Мекленбурга: дерзкий побег смертников из супертюрьмы "Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде "Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1561310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что за штука: самые странные находки
0
35
Что за штука: самые странные находки
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
2
88
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
﻿
Набирающие популярность
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
57
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
Как советская технология сделала студентку богатой
1
7
Как советская технология сделала студентку богатой
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#дтп#москва#разное#Душевное#автомобили#истории#настроение
#факты#интересно#животные#авто авария#россия#СССР#gif#автоприкол#люди#подборка
#прикол#история#авария#кино#природа#картинки#авария дня#война#море#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться