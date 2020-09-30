На размещённых в Instagram-аккаунте krasnodar_kray, освещающем текущие события на Кубани кадрах заснято множество мёртвых медуз, которых прибило волнами к берегу. «Картина из фильмов ужасов», — говорится в подписи к публикации.





Подписчики сообщества, весьма отрицательно высказались об увиденном на видеозаписи в комментариях. «Ужас! Может, это обычное явление, конечно, я не знаю, но зрелище неприятное и тревожное», «Суп из морепродуктов», «Фу, гадость», «Кладбище медуз», «Какая бяка», «Фу, ужас какой», «Запах, наверное, ужасный», — писали они.



