На российском курорте сняли и поделились в соцсетях видео с берега Азовского моря, покрытого сотнями мёртвых медуз. И это зрелище вызывалио порцию негатива у интернет-пользователей, сравнивших пляж с кладбищем.
На размещённых в Instagram-аккаунте krasnodar_kray, освещающем текущие события на Кубани кадрах заснято множество мёртвых медуз, которых прибило волнами к берегу. «Картина из фильмов ужасов», — говорится в подписи к публикации.
Подписчики сообщества, весьма отрицательно высказались об увиденном на видеозаписи в комментариях. «Ужас! Может, это обычное явление, конечно, я не знаю, но зрелище неприятное и тревожное», «Суп из морепродуктов», «Фу, гадость», «Кладбище медуз», «Какая бяка», «Фу, ужас какой», «Запах, наверное, ужасный», — писали они.
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Тем не менее нашлись и те пользователи, которые попытались объяснить снятое на видео явление без эмоций. «Окончился их жизненный цикл. Круговорот в природе», «Каждый год на Азовском море так», «Корнероты, медузы, выполнили свой жизненный цикл. Это его завершение, у берега моря», «Для их жизненного цикла это явление нормальное и тривиальное, хотя и прискорбное», — пытались объяснить происходящее они.
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Увидеть ежегодный, повторяющийся миллионы лет процесс естественной гибели живого организма в дикой природе - ужоснах.
По ходу, у медуз мозгов побольше, чем у некоторых блохеров и имстограммеров.
Да в этом году их очень много.
Читал, учёные говорят, что есть закономерность, примерно раз в 20 лет их появляется очень много. Я помню в детстве тоже был год, когда их было много. Для отдыхающих, конечно, это минус. В воду не зайдешь, в воде тоже неприятно- жалятся, особенно аллергики реагируют. На берегу неприятный запах.