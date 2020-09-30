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«Кладбище медуз» на&nbsp;пляжах Азовского моря вызвало отвращение у&nbsp;отдыхающих

«Кладбище медуз» на пляжах Азовского моря вызвало отвращение у отдыхающих (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 06:22
Сообщество : Животные
Метки: Азовское   видео   кладбище   медузы   море   мёртвые   реакция   соцсети   
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На российском курорте сняли и поделились в соцсетях видео с берега Азовского моря, покрытого сотнями мёртвых медуз. И это зрелище вызывалио порцию негатива у интернет-пользователей, сравнивших пляж с кладбищем.

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Метки: Азовское   видео   кладбище   медузы   море   мёртвые   реакция   соцсети   
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34  комментария
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951
maloy 4 часа назад
Интересно, автор засланный казачок? Ну погибли медузы и погибли. Естественный процесс, они везде всегда погибают. Я ещё ракушки в море видел. Ужасное для автора зрелище. Почему в таком негативном ключе? Что сказать то хотел?
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Потрясение: колхозники увидели дохлую медузу
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
А что если бахнуть туда камаз желатина? Будет куча холодца из медуз!
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12k
Hairy. 40 минут назад
Давно такого упоротого названия поста не было на фишках..
Давно такого упоротого названия поста не было на фишках..
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29k
Mamin Sibiriak 43 минуты назад
Выбросить мусор из окна машины - это нормально.
Увидеть ежегодный, повторяющийся миллионы лет процесс естественной гибели живого организма в дикой природе - ужоснах.

По ходу, у медуз мозгов побольше, чем у некоторых блохеров и имстограммеров.
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853
Шурман 43 минуты назад
Вот это ужас :) у нас в северном они так же гибнут и не кто в ужас не приходит , в этом году на Балтике тоже температура была высокая и такая же фигня происходила , допустим в среду поехал на озеро за белой рыбой Бельгия вот такая вот картина была . Тоже ужас не спорю но это из за нехватки воды . Фото с запахом
Вот это ужас :) у нас в северном они так же гибнут и не кто в ужас не приходит , в этом году на Балтике тоже температура была высокая и такая же фигня происходила , допустим в среду поехал на озеро за белой рыбой Бельгия вот такая вот картина была . Тоже ужас не спорю но это из за нехватки воды . Фото с запахом
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239
ЯуЦуЧу Час назад
Это нормально, так бывает
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6k
Pillin Alex Час назад
Что русскоговорящему отдыхающему гадость, то китайцу пир горой!
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2k
Serhio Konyakoff Час назад
Азовское море.Конец августа 2020 года.Да.Медуз до хрена.И что?
Азовское море.Конец августа 2020 года.Да.Медуз до хрена.И что?
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10k
Вася Александрович Serhio Konyakoff Час назад
Да ничего. Если ты любитель поплавать среди медуз, то нормально.
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5k
Сгусток позитива Serhio Konyakoff Час назад
как вам повезло поймать на пляже Ди Каприо
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141
Александр Туманов Вася Александрович Час назад
Это нормальный природный процесс.
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2k
aed 2 часа назад
А у отдыхающих нероссиян кладбище медуз что вызвало?
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6k
Pillin Alex aed Час назад
У китайцев наверняка слюну и желчный сок.
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16k
Lynx 2 часа назад
Дельфинов, скумбрию, тунца, осетра, катранов уничтожили. Кому-то надо заполнять, вот и расплодились.
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
КГ/АМ
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2k
Michael 2 часа назад
Пост ни о чём
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2k
Дмитрий Барановский 2 часа назад
А в лесу, по мнению отдыхающих, наверное, должны быть ресепшн, спа-салон, завтрак в номер и кондиционер.
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1k
NickLon 3 часа назад
Тю, тоже мне сенсация. Мы в детстве ими швырялись вдруг в друга.
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977
Олег 3 часа назад
Отдыхал летом на Азовском море.
Да в этом году их очень много.
Читал, учёные говорят, что есть закономерность, примерно раз в 20 лет их появляется очень много. Я помню в детстве тоже был год, когда их было много. Для отдыхающих, конечно, это минус. В воду не зайдешь, в воде тоже неприятно- жалятся, особенно аллергики реагируют. На берегу неприятный запах.
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24k
Aqueronte 3 часа назад
Когда корнероты дохнут то выпускаются свой яд и море становится одной большой жалящей медузой. Я зашёл в этом году под Керчью, яйца прижгло конкретно, несколько часов припекало.
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54
Mamontenok 3 часа назад
Прекрасно понимаю возмущающихся! Я бы тоже не хотел лицезреть, ощущать все "прелести" подобной ситуации... И запах, и дискомфорт при передвижении. Какой там отдых? Когда ты не можешь спокойно ПРОЙТИ к воде. :|
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705
Недовольный Херней Mamontenok 2 часа назад
Все очень просто! Не хотите такое лицезреть - не приезжайте в этот период. Это природный цикл.
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990
Alexandr 3 часа назад
В Одессе такое видел. А на берегу Азовского ни разу. Наверное на вирусе откормились и размножились.
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1k
neutrino 3 часа назад
Того корнерот топтал!
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40k
Митрий 3 часа назад
Ксюх, а туристы должны были восхититься этим явлением что-ли?
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705
Недовольный Херней Митрий 2 часа назад
Наверное просто не приезжать во время этого природного цикла. Природа под туристов не очень намерена подстраиваться
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