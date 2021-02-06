Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок

Гнать к мужикам. Дело ведь не в уровне тестостерона, дело в плотности костной ткани, в реакции, в наборе мышечной массы, в скорости обмена веществ, в скорости усвоения кислорода. И все эти показатели у мужиков природных выше, от тестостерона не зависят. Тестостерон это о внешних признаках, но никак не о реакции и мышцах. Мужской организм не только от яиц идёт, это намного более мощная структура нежели у женщин, тем более если мужик прошёл половое созревание, то он навсегда круче женщины по описанным показателям.



И сразу же подался сей мужик, который называет себя бабой, в миксфайт. Ой, не верю что это случайно! Вот понятно ж любому что скотина решил зарубить денег избивая девок. Что и устроил. В 2014 году он избил до полусмерти Тамикку Брентс, сотряс мозга, перелом глазницы, семь швов на голове. После Брентс чётко сказала - это был явный мужик, никогда ни одна женщина её так не могла избить. Причём Тамикка сама по себе не мелкая, баба суровая, но куда ей до мужика то? Она так и не опомнилась, после того как её так избил мужик, она не может снова начать побеждать.