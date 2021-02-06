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Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок

Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок (5 фото)

Автор:
06 февраля 2021 07:51
Метки: девка   здравый смысл   лупи девок   мужик   транссексуал   
495
5
Это о проблеме так называемых транс женщин, а на деле мужиков которые сказали что они не мужики вовсе, а бабы. Ага. И ладно когда баба говорит что она мужик и идёт потом в спорт для мужиков. Но проблемы начинаются лютые когда мужик, порой излишне хитрый, лезет в женский спорт. И ладно если это волейбол, футбол или гольф. Но когда в гимнастику мужик лезет, в женскую гимнастику... тут никакой толерантности не хватит. Гнать надо этих скотов и всё.
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Источник:

Метки: девка   здравый смысл   лупи девок   мужик   транссексуал   
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1k
insaider 2 часа назад
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48k
alertol 9 минут назад
Не бывает девок с членами, бывают мужики с сиськами © Ted 2
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41
Л Д 23 минуты назад
Интересную тему поднял автор. Если бы стиль письма был бы более классическим и интересным, было бы вообще хорошо. А так действительно, очень щекотливая тема в спорте...
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106
VVL Полчаса назад
А минусят, сцукомля, оно??? идитенах, гомодрилы всех мастей!!!
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3k
tamin Час назад
Это корневая подмена понятий. Мы не рождаемся одинаковыми. Известно, что некоторые таблетки для негров(негройдная раса) не эффективны для белых и наоборот. Женщина слабее мужика, у одних с рождения больше возможностей. Ан нет. Равноправие...тьфу дебилы
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Tatyana 2 часа назад
Перебор, конечно, когда трансы выступают под "чужим" гендером. Даже не понимаю, как это допустимо.
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2k
* You All 2 часа назад
хватит постить эту [мат],хочешь постить [мат] отсюда и создай сайт,там хоть дырки этим вместо [мат] зализывай до блеска
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106
VVL * You All Полчаса назад
из этих?
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