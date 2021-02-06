Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок

Это о проблеме так называемых транс женщин, а на деле мужиков которые сказали что они не мужики вовсе, а бабы. Ага. И ладно когда баба говорит что она мужик и идёт потом в спорт для мужиков. Но проблемы начинаются лютые когда мужик, порой излишне хитрый, лезет в женский спорт. И ладно если это волейбол, футбол или гольф. Но когда в гимнастику мужик лезет, в женскую гимнастику... тут никакой толерантности не хватит. Гнать надо этих скотов и всё.
Вот скотина номер один - Фокс Фэллон. Родился мужиком, в 1975 году, сделал себя официально бабой в 2013 году.
Гнать к мужикам. Дело ведь не в уровне тестостерона, дело в плотности костной ткани, в реакции, в наборе мышечной массы, в скорости обмена веществ, в скорости усвоения кислорода. И все эти показатели у мужиков природных выше, от тестостерона не зависят. Тестостерон это о внешних признаках, но никак не о реакции и мышцах. Мужской организм не только от яиц идёт, это намного более мощная структура нежели у женщин, тем более если мужик прошёл половое созревание, то он навсегда круче женщины по описанным показателям.
И сразу же подался сей мужик, который называет себя бабой, в миксфайт. Ой, не верю что это случайно! Вот понятно ж любому что скотина решил зарубить денег избивая девок. Что и устроил. В 2014 году он избил до полусмерти Тамикку Брентс, сотряс мозга, перелом глазницы, семь швов на голове. После Брентс чётко сказала - это был явный мужик, никогда ни одна женщина её так не могла избить. Причём Тамикка сама по себе не мелкая, баба суровая, но куда ей до мужика то? Она так и не опомнилась, после того как её так избил мужик, она не может снова начать побеждать.
И сразу же подался сей мужик, который называет себя бабой, в миксфайт. Ой, не верю что это случайно! Вот понятно ж любому что скотина решил зарубить денег избивая девок. Что и устроил. В 2014 году он избил до полусмерти Тамикку Брентс, сотряс мозга, перелом глазницы, семь швов на голове. После Брентс чётко сказала - это был явный мужик, никогда ни одна женщина её так не могла избить. Причём Тамикка сама по себе не мелкая, баба суровая, но куда ей до мужика то? Она так и не опомнилась, после того как её так избил мужик, она не может снова начать побеждать.
Но судя по инфрмации на счёт Фэллона Фокса, с 2014 года он не выступает, значит даже тугодумно толерантные ЧСША кой чего поняли, попросили на выход дофига удачливого избивателя девок. Кто он? Козёл, а не человек.
В целом ситуация нифигашечки не бугагашечки. Девки нормальные всю жизнь пашут ради медалей, а тут приперается мужик, говорит что он баба и отнимает их награды.
Штангистка-трансгендер Мэри Грегори в 2019 побила 4 мировых рекорда среди женщин. Смешно? Мне не смешно, меня злоба разбирает. Это всё закончится просто - трансам выпишут таки отдельные чемпионаты и всего делов.
В целом ситуация нифигашечки не бугагашечки. Девки нормальные всю жизнь пашут ради медалей, а тут приперается мужик, говорит что он баба и отнимает их награды.
Штангистка-трансгендер Мэри Грегори в 2019 побила 4 мировых рекорда среди женщин. Смешно? Мне не смешно, меня злоба разбирает. Это всё закончится просто - трансам выпишут таки отдельные чемпионаты и всего делов.
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Официально любому трансу скажу - ты родился мужиком? Ты мужиком и сдохнешь. Ты родился бабой? Ты бабой и сдохнешь. Ох да, я не толерантный историк и немного антрополог и чхал я на условности. Готов судиться с кем угодно, засужу любого. Травить меня так же реально, как боевой робот пугать копьём из камня. Я вообще не понимаю тех, кто боится интернет травли. Мочить надо это уродство, гнать трансов в их транс команды.
Саванна Бартон, ыыыы, я женщина сказала оно.
И пользуясь покамест разгулом толерастии в Канаде влезла вот сюда. Всем толерантным желаю что бы их дочери вынуждены были в спорте против этих существ сражаться. Да да, я не добрый, я злой.
Источник:
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