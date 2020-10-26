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"Яндекс" впервые раскрыл, какие данные передает властям

"Яндекс" впервые раскрыл, какие данные передает властям (4 фото)

Автор:
26 октября 2020 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: власти   данные   отчет   пользователи   яндекс   
2742
4

Чаще всего власти запрашивали данные пользователей сервисов "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Паспорта".

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Метки: власти   данные   отчет   пользователи   яндекс   
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12  комментариев
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55k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
гугл отслеживает около 2500 меток (контрольных слов в запросах) яндекс примерно 800
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631
likiloki 14 минут назад
Хорошо, если бы уведомляли еще пользователя, что им интересуются.
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9k
Хью́берт likiloki 6 минут назад
Ага, типа так.
Уважаемый Ахмет1997 вами интересуется ФСБ России и мы вынуждены предоставить ваши персональные данные.
Приносим извинения за неудобства.
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372
Nane First NameLast Полчаса назад
А еще гос-во делает круглые глаза. И картинно удивляется - а почему это все работают вчёрную
Вах вах вах.
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18k
Mexanik79 41 минуту назад
Передасты.
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7k
Лещ 50 минут назад
ОН даже данные о машинах в Яндекс такси передаёт в РСА и потом при заключении договора ОСАГО, собственнику коэф повышенный ставят, так как машина в такси используется.
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495
Stalkerreklats 52 минуты назад
Какой бред. А СОРМ на серверах провайдеров работает?
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9k
Денис Трубочкин Stalkerreklats 42 минуты назад
а как же! хрен тебе дадут работать без СОРМа
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3
Бородач Час назад
Любые передает. По первой команде
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256
Бвлад Брюховецкий Час назад
И другие правительственные органы. Это какие другие? Все правоохранительные уже перечислены. Это что же любой госорган имеет право вести следствие? Не до хрена ли? И по какому закону это?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Тут вопрос надо ставить по другому: какие данные Яндекс НЕ передает властям? Пока, до следующего страшного жестокого теракта международных террористов.
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13k
vikklu 2 часа назад
Ну мы, типа, поверили.
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