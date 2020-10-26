"Яндекс" впервые раскрыл, какие данные передает властям

Чаще всего госорганы запрашивали данные пользователей сервисов "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Паспорта" (в этом сервисе хранятся основные регистрационные данные). На эти сервисы пришлось 8867 запросов, 13% из них были отклонены.





На втором месте - "Яндекс.Такси" (5280 запросов). А на третьем расположился "Яндекс.Драйв" с 706 запросами.



