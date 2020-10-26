"Яндекс" впервые раскрыл, какие данные передает властям

Чаще всего власти запрашивали данные пользователей сервисов "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Паспорта".
Российская компания "Яндекс" впервые опубликовала отчет о количестве запросов от госорганов с требованиями предоставить данные пользователей различных сервисов.
Как следует из отчета, в первой половине 2020 "Яндекс" получил от властей 15 376 запросов на предоставление данных пользователей. 2468 (16%) таких запросов были отклонены.
Чаще всего госорганы запрашивали данные пользователей сервисов "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Паспорта" (в этом сервисе хранятся основные регистрационные данные). На эти сервисы пришлось 8867 запросов, 13% из них были отклонены.
На втором месте - "Яндекс.Такси" (5280 запросов). А на третьем расположился "Яндекс.Драйв" с 706 запросами.
В компании отметили, что регулярно получают запросы от властей, касающиеся данных пользователей, и обязаны отвечать на них, если запросы пришли по официальным каналам и соответствуют букве закона.
При этом в "Яндексе" отметили, что "предоставляют ровно столько информации, сколько необходимо для ответа", и отклоняют запросы, не соответствующие требованиям закона. И подчеркнули, что доступ к святая святых - содержимому почтового ящика или личной переписке, предоставляется только по решению суда.
Согласно закону, запрашивать данные пользователей вправе МВД, СК, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и другие правительственные органы.
К сожалению гугл примерно столько же запросов удовлетворяет— 🎃👻 Anthony Robertson 🎃👻 (@Robbo037) October 26, 2020
Подобным образом поступают все IT-компании в мире. Google даже берет деньги с правоохранительных органов и других госорганов за раскрытие данных пользователей. Стоимость услуги составляет от 45 до 245 долларов. В "Гугле" это объяснили компенсацией расходов компании на обработку запросов.
Источник:
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