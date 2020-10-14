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Их имена знают все, но никто не знает их в лицо

Их имена знают все, но никто не знает их в лицо (20 фото)

Автор:
14 октября 2020 13:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: внешность   известные   изорбражение   исторические факты   история   портрет   правители   факт   
1946
20

Огромное количество древних исторических личностей, имена которых буквально у всех на устах даже сегодня, не имеют внятного образа, ведь их прижизненные портреты были либо утрачены во времени, либо, быть может, вовсе не существовали и то, что всплывает у вас в памяти как образ исторической личности не более, чем фантазия художников и скульпторов.

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Метки: внешность   известные   изорбражение   исторические факты   история   портрет   правители   факт   
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11  комментариев
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32k
Дворняга Час назад
С Роксоланой странно. В её честь названа китайская обезьянка, роксолланов ринопитек. Название дано из-за того, что у любимой жены Сулеймана был вздёрнутый нос. Странный вкус был у товарища Сулеймана.
С Роксоланой странно. В её честь названа китайская обезьянка, роксолланов ринопитек. Название дано из-за того, что у любимой жены Сулеймана был вздёрнутый нос. Странный вкус был у товарища Сулеймана.
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328
Mirror_foe 18 минут назад
Что-то Влад Цепеш подозрительно похож с Иваном Грозным :D
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32k
jonnyD Полчаса назад
Деда Мороза тоже , вон , никто не видел , однако каждый знает как он выглядит .
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1k
andretry Полчаса назад
За Салтыкову плюсую!
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26k
EvilHomer Полчаса назад
Я Влада Цепеша знаю, смотрел про него документальный фильм
Ссылка www.youtube.com
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18k
Виталий Касандров 52 минуты назад
Ну там где остались реальные останки проще. Так что как И4 выглядел незадолго до смерти известно .
Ну там где остались реальные останки проще. Так что как И4 выглядел незадолго до смерти известно .
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6k
Izrin Maria Виталий Касандров 24 минуты назад
Реконструкция Герасимова.
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39k
Максим Т. 54 минуты назад
"О внешности Ивана Грозного мы судим по картине Васнецова (Иван Грозный, либо Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Но прижизненных портретов царя, увы, не сохранилось."
Картина правильно называется "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"
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9k
Хью́берт Час назад
Александр Невский на Ордене, это образ актёра Николая Черкасова в роли Невского.
Александр Невский на Ордене, это образ актёра Николая Черкасова в роли Невского.
Александр Невский на Ордене, это образ актёра Николая Черкасова в роли Невского.
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30k
Опаньки Час назад
Клеопатры в фильмах как то посимпотишнее будут )
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11k
Yasen_Perec Час назад
Их имена знают все, но никто не знает их в лицо
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