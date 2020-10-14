Их имена знают все, но никто не знает их в лицо

Огромное количество древних исторических личностей, имена которых буквально у всех на устах даже сегодня, не имеют внятного образа, ведь их прижизненные портреты были либо утрачены во времени, либо, быть может, вовсе не существовали и то, что всплывает у вас в памяти как образ исторической личности не более, чем фантазия художников и скульпторов.
Существует несколько бюстов, предположительно изображающих голову Цезаря в разные годы жизни. Например, так называемый тускуланский - именно он считается единственным сохранившимся прижизненным изображением Цезаря. Однако это лишь предположения
Внешность Гая Юлия Цезаря древнеримский историк Светоний описывает следующим образом: «Говорят, он был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, лицо чуть полное, глаза черные и живые. Здоровьем он отличался превосходным: лишь под конец жизни на него стали нападать внезапные обмороки и ночные страхи, да два раза во время занятий у него были приступы падучей. За своим телом он ухаживал слишком даже тщательно, и не только стриг и брил, но и выщипывал волосы, и этим его многие попрекали. Безобразившая его лысина была ему несносна, так как часто навлекала насмешки недоброжелателей. Поэтому он обычно зачесывал поредевшие волосы с темени на лоб; поэтому же он с наибольшим удовольствием принял и воспользовался правом постоянно носить лавровый венок».
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Прижизненные изображения Клеопатры сохранились на монетах, однако ученые, основываясь на исследованиях исторических документов развенчивают миф о ее невероятной красоте
Влад Цепеш (Граф Дракула) - портрет был создан почти век спустя после смерти Дракулы. Предполагается, что это копия с некоего утраченного исходника, написанного с натуры в 1470-е годы, когда Влад находился в плену у венгерского короля
Роксолана. Принято считать, что Тицина на своем портрете изобразил именно ее - любимую жену Султана. Но ученые выяснили, что Тициану скорее всего позировала его дочь Лавиния. Как на самом деле выглядела эта женщина неизвестно
Несмотря на популярность Александра Невского в России, прижизненных изображений этого человека не существует. Впрочем, вплоть до эпохи Ивана Грозного вообще не было принято рисовать при жизни портреты правителей из рода Рюриковичей
О внешности Ивана Грозного мы судим по картине Васнецова (Иван Грозный, либо Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Но прижизненных портретов царя, увы, не сохранилось.
Единственные прижизненные портреты князя Владимира Красно солнышко, крестителя Руси. Правда монеты выпущены уже после крещения.
Портрет Бориса Годунова (1551-1605) из той же книги. Ни единого прижизненного портрета правителя Руси не сохранилось
Лукреция Борджия везде описана как невероятная красавица. Так ее изобразил Бартоломео Венето. Портрет дамы в образе Флоры. Около 1520 года.
Хотя ученые склонны думать, что выглядела она скорее всего так. Прижизненных портретов не сохранилось
Эту даму с портрета Аньоло Бронзино чаще всего ассоциируют с Кровавой Елизаветой Батори, но это просто провинциалка Лукреция Панчиатики
Этот портрет выдаст вам поисковик на запрос "Салтычиха". Еще одна кровавая дама. Но это не ее портрет, ведь ни одного подлинного изображения помещицы-убийцы не сохранилось.
У серийной убийцы было отчество Николаевна, а на этом портрете — Салтыкова Дарья Петровна (1739–1802), ни в чем не виноватая аристократка, тезка и современница злодейки
Авторский пост
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Картина правильно называется "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"