Можно ли прокормить обыкновенную ящерицу дома?

При условии, что в доме появилась обыкновенная ящерица, и аквариум для нее был подобран правильно, стоит подумать над тем, чем и как кормить своего питомца. Домик лучше приобрести как для ягуан. Ведь самостоятельно террариум уже не сделаешь, а банки и коробки для содержания не подойдут. Сразу с первых дней определитесь, в каком углу ящерица сможет найти себе еду. Это будет удобно и для нее, и для самого владельца. От питания зависит буквально все:



выживаемость;

здоровье;

агрессивность.



Погулять на поводке ящерица не сможет, а значит, всю еду необходимо либо купить в магазине, либо насобирать самому. Второй вариант немного хлопотнее, так как бегать с садком и отлавливать мух или тараканов не совсем удобно, и длительное время уйдет только для отлова двух-трех насекомых. Куда выгоднее прийти в магазин и взять тех же насекомых. В ежедневном рационе они должны быть обязательно. Если ящерица вегетарианской породы, то уже опрос об отлове насекомых будет снят.