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Можно ли прокормить обыкновенную ящерицу дома?

Можно ли прокормить обыкновенную ящерицу дома? (5 фото)

Автор:
29 сентября 2020 10:26
Сообщество : Животные
Метки: животные   инетересно   кормление   полезно   фото   ящерица   
85
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Выходя на природу, сразу вспоминаешь свое детство. И не потому, что свежий воздух и раздолье, а потому как приходят воспоминания о поисках кузнечиков, ловле бабочек и, конечно же, ящерок.

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Метки: животные   инетересно   кормление   полезно   фото   ящерица   
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