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Загадочный столб убрали из американской пустыни, но похожий появился в Румынии

Загадочный столб убрали из американской пустыни, но похожий появился в Румынии (12 фото)

Автор:
30 ноября 2020 23:48
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: загадка   крепость   объект   пустыня   румыния   сша   холм   
2630
12
Блестящий объект треугольного сечения обнаружили на днях на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц, что на севере Румынии. Он стоит в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности: Петродавской дакийской крепости, построенной древними даками между 82-м и 106 годами н.э.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадка   крепость   объект   пустыня   румыния   сша   холм   
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22k
Франц Лефорт 2 часа назад
На гастроли поехал.
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Антон 52 минуты назад
Уже, сука, не знают, чем народ отвлечь от надвигающегося экономического 3.14здеца.
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16k
Ватаку Накомоде Час назад
Аа рядом с ним никто голос не слышал: «Твой путь завершён, иди ко мне... твоя цель здесь... вознаграждён будет только один»
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398
Dorell 2 часа назад
Он просто Землю пробил насквозь
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−28
Вася с ложкой 2 часа назад
Да уж, что может быть еще загадочней чем разводы от работы *Болгарки* ......Очень загадочная история .
.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Монолит в Америке может действительно для того, чтоб дать разум тамошним человекообразным .... гражданам?
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7k
Maestro Taras Kozalupko Час назад
дуй за монолитом, может и тебя даст разума
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44k
Albert GER 2 часа назад
Как понял - из США пропала, в Румынии появилась.
Вопрос века - Ну и кто же это мог сделать?)))

В этот раз цыганский конь с бранзулеткой был быстрее польского автомеханика)))
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11k
Иван Albert GER 2 часа назад
только сам хотел добавить, что цыганчата быстро подсуетили
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1k
Anatoly Shestakov Albert GER Час назад
Зашёл написать про цыган, но Вы оказались быстрее
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