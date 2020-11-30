Загадочный столб убрали из американской пустыни, но похожий появился в Румынии

Блестящий объект треугольного сечения обнаружили на днях на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц, что на севере Румынии. Он стоит в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности: Петродавской дакийской крепости, построенной древними даками между 82-м и 106 годами н.э.
Найденная в Румынии треугольная колонна имеет высоту около четырех метров, и обращена одной стороной к горе Чахлау, священной для местных жителей. Она даже внесена в список семи природных чудес страны.
Румынские власти не знают, кто несет ответственность за возведение таинственного монолита.
Официальный представитель совета по культуре провинции Нямц Рочана Йосану сказала: "Мы начали изучать этот странный объект".
Официальный представитель совета по культуре провинции Нямц Рочана Йосану сказала: "Мы начали изучать этот странный объект".
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"Мы до сих пор не знаем, кто владелец этого столба. Он находится в охраняемой зоне на месте археологических раскопок. И перед тем, как что-то там устанавливать, нужно получать разрешение нашего учреждения, которое затем должно быть одобрено Министерством культуры..."
Because the #reptilians didn't want to bring us in Romania a steel #monolith like the one in #Utah, we built one 🤷🏻♂️👽 #UtahMonolith pic.twitter.com/q0KEShlHI0— Nic Paul Enache (@nicpaulenache) November 27, 2020
Напомним, неделей раньше биологи обнаружили в американской пустыне непонятный металлический объект. Дело было в безлюдной местности штата Юта. Металлический параллелепипед высотой около трех метров был прочно установлен в земле, и непохоже, чтобы его просто сбросили на это место...
A strange metal #monolith has been discovered in the #Utah desert by a helicopter crew, leaving local authorities baffled.#utahmonolith pic.twitter.com/A5Y9I5Rtzs— Global News (@GlbBreakNews) November 24, 2020
Многим тогда показалось, что находка зоологов весьма напоминает машины из научно-фантастического романа Артура Кларка "Космическая одиссея 2001 года". В книге, по которой позже снял фильм Стэнли Кубрик, подобный монолит впервые появляется в Африке три миллиона лет назад и дает разум голодающему племени человекообразных обезьян...
И хотя блестящий металлический объект в Юте был обнаружен властями только в этом месяце, изображения Google Earth показывают, что он стоял на этом месте по крайней мере с 2015 или 2016 года.
Лейтенант Ник Стрит, пресс-секретарь Департамента общественной безопасности, сказал, что, возможно, это сооружение просуществовало там 40-50 лет.
Потом в Сети отметили, что этот объект невероятно похож на произведения художника-минималиста Джона Харви МакКракена, который который какое-то время жил в соседнем Нью-Мексико и скончался в 2011 году.
И хотя блестящий металлический объект в Юте был обнаружен властями только в этом месяце, изображения Google Earth показывают, что он стоял на этом месте по крайней мере с 2015 или 2016 года.
Лейтенант Ник Стрит, пресс-секретарь Департамента общественной безопасности, сказал, что, возможно, это сооружение просуществовало там 40-50 лет.
Потом в Сети отметили, что этот объект невероятно похож на произведения художника-минималиста Джона Харви МакКракена, который который какое-то время жил в соседнем Нью-Мексико и скончался в 2011 году.
Он был известен своими отдельно стоящими скульптурами в форме пирамид, кубов или гладких плит. А монолит из пустыни больше всего напоминает дощатые скульптуры, представленные на его выставке МакКракена в художественной галерее Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке.
Во вторник пресс-секретарь Дэвида Цвирнера заявила, что это не одна из работ Маккракена, а возможно, произведение его коллеги-художника, отдающего дань уважения мастеру. Однако позже в тот же день Цвирнер сделал еще одно заявление, в котором говорилось, что произведение действительно принадлежит МакКракену, то есть оно простояло не открытым в пустыне минимум десять лет.
Во вторник пресс-секретарь Дэвида Цвирнера заявила, что это не одна из работ Маккракена, а возможно, произведение его коллеги-художника, отдающего дань уважения мастеру. Однако позже в тот же день Цвирнер сделал еще одно заявление, в котором говорилось, что произведение действительно принадлежит МакКракену, то есть оно простояло не открытым в пустыне минимум десять лет.
В пятницу вечером стало известно, что загадочный столб был удален неизвестными с этого места, так говорится в заявлении Бюро земельного управления штата Юта.
Кстати, выяснилось, что нечто похожее появилось почти 20 лет назад в Новый год в Сиэтле. Вот такой таинственный объект обнаружили в местном парке Магнусон 2 января 2001 года.
Монолит в штате Юта вызвал многочисленные споры, по всему миру наблюдатели НЛО и сторонники теории заговора были одержимы этой блестящей треугольной колонной. А туристы проезжали огромные расстояния, чтобы увидеть загадочный объект, хотя власти пытались сохранить его местонахождение в секрете.
Но многие отслеживали координаты и публиковали их, что заставляло людей ехать много часов в ночное время, чтобы добраться до алюминиевой конструкции.
Монолит в штате Юта вызвал многочисленные споры, по всему миру наблюдатели НЛО и сторонники теории заговора были одержимы этой блестящей треугольной колонной. А туристы проезжали огромные расстояния, чтобы увидеть загадочный объект, хотя власти пытались сохранить его местонахождение в секрете.
Но многие отслеживали координаты и публиковали их, что заставляло людей ехать много часов в ночное время, чтобы добраться до алюминиевой конструкции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вопрос века - Ну и кто же это мог сделать?)))
В этот раз цыганский конь с бранзулеткой был быстрее польского автомеханика)))