Загадочный столб убрали из американской пустыни, но похожий появился в Румынии

Многим тогда показалось, что находка зоологов весьма напоминает машины из научно-фантастического романа Артура Кларка "Космическая одиссея 2001 года". В книге, по которой позже снял фильм Стэнли Кубрик, подобный монолит впервые появляется в Африке три миллиона лет назад и дает разум голодающему племени человекообразных обезьян...

И хотя блестящий металлический объект в Юте был обнаружен властями только в этом месяце, изображения Google Earth показывают, что он стоял на этом месте по крайней мере с 2015 или 2016 года.

Лейтенант Ник Стрит, пресс-секретарь Департамента общественной безопасности, сказал, что, возможно, это сооружение просуществовало там 40-50 лет.

Потом в Сети отметили, что этот объект невероятно похож на произведения художника-минималиста Джона Харви МакКракена, который который какое-то время жил в соседнем Нью-Мексико и скончался в 2011 году.