Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло

Индивидуальный предприниматель взял в аренду участок дороги от города Усть-Илимск Иркутской области и до села Ванавара Эвенкийского района. Оказывается, у нас даже дороги в аренду можно брать. Так вот, решил предприимчивый бизнесмен эту дорогу в платную превратить. Он не стал её всячески улучшать, расширять, проводить освещение, даже элементарно асфальт не положил. Это хоть как-то могло бы объяснить его стремление брать деньги за проезд. Бизнесмен просто поставил шлагбаум.