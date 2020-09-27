Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло

Помните такую замечательную фразу: «Это бизнес и ничего личного!». Так вот, один крайне предприимчивый бизнесмен на фоне разговоров о платных дорогах в стране, решил сработать на опережение.
Индивидуальный предприниматель взял в аренду участок дороги от города Усть-Илимск Иркутской области и до села Ванавара Эвенкийского района. Оказывается, у нас даже дороги в аренду можно брать. Так вот, решил предприимчивый бизнесмен эту дорогу в платную превратить. Он не стал её всячески улучшать, расширять, проводить освещение, даже элементарно асфальт не положил. Это хоть как-то могло бы объяснить его стремление брать деньги за проезд. Бизнесмен просто поставил шлагбаум.
Естественно, у новоявленного КПП довольно быстро скопились автомобили. Водители от такой наглости несколько опешили и обратились в полицию за разъяснениями. Те же себя ждать не заставили. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Эвенкийскому району примчалась на вертолёте. Бизнесмену погрозили пальцем и велели впредь подобной самодеятельностью не заниматься. Сейчас на данном участке дороги движение свободное, ведется проверка.
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А вообще история непонятная. Если дорога общего пользования, то почему ее сдали в аренду? А если сдали, то почему запретили деньги за проезд собирать?