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Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло

Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 11:09
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнес   бизнесмен   водители   деньги   дорога   кпп   плата   россия   
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Помните такую замечательную фразу:  «Это бизнес и ничего личного!». Так вот, один крайне предприимчивый бизнесмен на фоне разговоров о платных дорогах в стране, решил сработать на опережение.

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Метки: бизнес   бизнесмен   водители   деньги   дорога   кпп   плата   россия   
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5  комментариев
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603
Алексей 49 минут назад
На видео ни одного слова нету. Вообще ясности не добавляет никак.
А вообще история непонятная. Если дорога общего пользования, то почему ее сдали в аренду? А если сдали, то почему запретили деньги за проезд собирать?
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122
Леший Минуту назад
Них.я не понял, но очень интересно.
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28k
Alex 55 минут назад
Яйца оторвали бы и все
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71k
Я Только спросить. Час назад
Ты смотри! Ай-яй-яй!..
Ты смотри! Ай-яй-яй!..
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