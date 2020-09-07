На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины

Среди наших соотечественников много знакомых лиц: первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, предприниматель, владелец торговой сети «Spar» Антон Белобрагин, президент группы компаний "Арети" Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов; заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов; совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев; гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган и ее покойный супруг; учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова; президент Evraz Александр Фролов; владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев и финансист Владимир Столяренко.



Среди новоявленых киприотов, обеспечивших себе гражданство путем вливания инвестиций в чужую страну, есть и украинцы, в числе которых есть и очень известные личности: миллиардер Игорь Коломойский, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук с женой Еленой, украинский предприниматель, один из совладельцев группы «Приват» и один из богатейших бизнесменов страны, миллиардер Геннадий Боголюбов.