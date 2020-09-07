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На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины

На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины (5 фото)

Автор:
07 сентября 2020 10:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бизнес   гражданство   деньги   золотые паспорта   кипр   пора валить   
1190
5
Среди наших соотечественников муж Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев и много других.

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Метки: бизнес   гражданство   деньги   золотые паспорта   кипр   пора валить   
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8k
Нихуахуа 46 минут назад
"учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова"
Ну что тут скажешь... Как говорится, всем миром справили ей паспорт.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Сплошные патриоты. Как известно, Родину лучше всего любить издалека. Вот сидишь себе под пальмами на вилле на берегу теплого моря, потягиваешь коктейль и закушиваешь его черной икрой, и думаешь: ну как там поживают россияинцы? Все ли у них хорошо?
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4k
Nobody Noname 9 минут назад
Что вы на них гоните? Это всё нищеброды, нормальные люди делают израильское, мальтийское, американское гражданство. Ну совсем крутые швейцарское. Во всём мире действует правило - "любой каприз за ваши деньги". И чихать они на нас хотели с высокой колокольни.
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510
Злодей 11 минут назад
Не совсем понял,у нас вроде же не запрещено иметь гражданство другой страны. Кроме чиновников.
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3k
Дмитрий Горчилин 21 минуту назад
Охота на хитрожопых
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873
Radugananebe Полчаса назад
Патриоты все как один.
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1k
Чатланин. 43 минуты назад
Не дайте Навальному Молча умереть!.. пусть перед смертью признается что он все украл..
Не дайте Навальному Молча умереть!.. пусть перед смертью признается что он все украл..
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510
Злодей Чатланин. 12 минут назад
ДА вы чё,поздно уже. Навальный уже за "одним столом" со Скрипалями.
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40k
Andrey 50 минут назад
На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины
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