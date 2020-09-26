Человек-торпеда или побег на акваскутере, история Берндта Боеттгера

Как известно, после Второй мировой войны Германию оказалась разъединена на две страны, не сильно дружившие друг с другом. Довольно скоро люди из Восточной части (ГДР) потянулись на Запад (ФРГ) всеми правдами и неправдами, чаще, причем, неправдами. Сотни рассказов, статей сняты и написаны по мотивам историй разнообразных побегов и спасений. Вот еще одна, почему-то так и нашедшая своего режиссера.
В Восточной Германии жил музыкант, пловец и инженер по имени Бернд Боеттгер (Bernd Boettger). Как и многие его современники, он мечтал о лучшей доле на Западе и хотел сбежать в ФРГ. Сделать это он решил вплавь.
Первая его попытка состоялась в июле 1967 года. Он доехал до Ростока, вышел на пляж и отправился в плавание. Но был быстро задержан пограничниками и передан Штази (аналог КГБ в ГДР).
То ли контрразведчики и особисты поверили его рассказам, про сильное течение и отпустили. Возможно, сыграла роль профессия инженера, такие люди считались особо ценными и ими не хотели разбрасываться.
Однако Бернд не оставил своей идеи, хотя и понимал, что следующая попытка, в случае неудачи, будет последней. В своей мастерской, в Дрездене, он сконструировал небольшой аппарат, акваскутер, крайне простой, эффективный и дешевый.
Он представлял собой загерметизированный моторчик от мопеда, который раскручивал винт. Воздух подавался через резиновую трубку, которая выходила наружу, а выхлопные газы наполняли специальный цилиндр, одновременно служивший поплавком. К аппарату была приделана специальная рама, за которую держался пловец. Так же Бернд, на всякий случай, привязал себя к нему веревкой. Акваскутер весил чуть меньше 10 кг и развивал скорость около 2х узлов.
Работы над акваскутером обошлись примерно в 50 долларов. Вдобавок к нему он обзавелся поясом с утяжелителями, чтобы тело находилось под водой и теплым гидрокостюмом, который ему прислала тетя из ФРГ. Поскольку все знали, что он увлекается плаванием и нырянием, особых подозрений эта посылка не вызвала.
Еще у него был с собой второй пояс с карманами. В них он положил витамин С, пластиковую бутылку со смесью молока и шоколада, небольшой сосуд с питьевой водой. На спине у Бернда был рюкзачок с надувным матрасом и набор для ремонта акваскутера в море. Никакого кислородного оборудования, кроме трубки для снорклинга у Бернда не было!
Он прекрасно понимал, что испытать аппарат и сам способ побега не получится, шанс есть только один.
Ночью 8-го сентября 1968 года он вошел в воду недалеко от городка Граль-Мюриц (на севере Германии, рядом с Ростоком) и отправился в сторону побережья Швеции.
Находясь под водой, почти не поднимая головы, он тихонько прокрался между катерами пограничных патрулей, лавируя между лучами прожекторов. Лишь выйдя за территориальные воды, Бернд немного расслабился и отстегнул пояс с грузом.
До Швеции он не дошел. Пройдя около 25 км от берега ГДР беглец наткнулся на рыболовецкий катер Дании. Рыбаки подобрали его и отвезли на берег.
Оказавшись в Западной Европе, Бернд Боеттгер быстро прославился. Новость об изобретательном беглеце попала в газеты. Вскоре, он запатентовал свой акваскутер, в 1978 году завершились испытания, а затем началось производство его изобретения.
К сожалению, сам инженер не застал этого. В начале 70х Бернд Боеттгер погиб во время неудачного погружения недалеко от побережья Испании.
Источник:
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