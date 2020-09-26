Человек-торпеда или побег на акваскутере, история Берндта Боеттгера

В Восточной Германии жил музыкант, пловец и инженер по имени Бернд Боеттгер (Bernd Boettger). Как и многие его современники, он мечтал о лучшей доле на Западе и хотел сбежать в ФРГ. Сделать это он решил вплавь.

Первая его попытка состоялась в июле 1967 года. Он доехал до Ростока, вышел на пляж и отправился в плавание. Но был быстро задержан пограничниками и передан Штази (аналог КГБ в ГДР).



То ли контрразведчики и особисты поверили его рассказам, про сильное течение и отпустили. Возможно, сыграла роль профессия инженера, такие люди считались особо ценными и ими не хотели разбрасываться.

Однако Бернд не оставил своей идеи, хотя и понимал, что следующая попытка, в случае неудачи, будет последней. В своей мастерской, в Дрездене, он сконструировал небольшой аппарат, акваскутер, крайне простой, эффективный и дешевый.