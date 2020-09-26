FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 399 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Человек-торпеда или побег на акваскутере, история Берндта Боеттгера

Человек-торпеда или побег на акваскутере, история Берндта Боеттгера (5 фото)

Автор:
26 сентября 2020 22:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: германия   интересено   факты   
353
5

Как известно, после Второй мировой войны Германию оказалась разъединена на две страны, не сильно дружившие друг с другом. Довольно скоро люди из Восточной части (ГДР) потянулись на Запад (ФРГ) всеми правдами и неправдами, чаще, причем, неправдами. Сотни рассказов, статей сняты и написаны по мотивам историй разнообразных побегов и спасений. Вот еще одна, почему-то так и нашедшая своего режиссера.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: германия   интересено   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz 6 часов назад
Креативно. И цели своей добился. Молодец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX 2 часа назад
Были люди, которые шли на всё, лишь бы покинуть "социалистический рай". Подчас рискуя жизнью. Как Слава Курилов, например, трое суток плыл в океане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. 5 часов назад
Остался бы в ГДР был бы жив..
Остался бы в ГДР был бы жив..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 6 часов назад
"То ли контрразведчики и особисты поверили его рассказам, про сильное течение и отпустили. " - его посадили на два года, а мини подлодку конфисковали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп magic32 6 часов назад
Поймали в июле 67-го, а сбежал в сентябре 68-го: 2 года не получается. Условно дали что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 Едондер пуп 6 часов назад
извините, был не внимателен, правильно: "Приговорен к восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком два года".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Любопытные и познавательные факты о Германии Любопытные и познавательные факты о Германии Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной Здоровье ромалэ: какие болезни обходят цыган стороной Неожиданные факты о Германии, которые вы могли не знать Неожиданные факты о Германии, которые вы могли не знать Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь Вы и не догадывались о роли белых медведей в истории Германии Вы и не догадывались о роли белых медведей в истории Германии
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2517560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?
1
109
Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?
Жизнь и смерть безумного африканского президента
5
81
Жизнь и смерть безумного африканского президента
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ищу подробности о судьбе фронтовика
0
7
Ищу подробности о судьбе фронтовика
Австралийский Брисбен. Центр города
0
9
Австралийский Брисбен. Центр города
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#природа#собаки#дтп#СССР#комментарии#авто авария#истории
#юмор#интересно#россия#интересное#авария#картинки#gif#коты#автоприкол#спорт
#прикол#история#кино#собака#австралия#люди#автомобили#позитив#актеры#сша

На что жалуетесь?

Вернуться