Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь

Другое дело - оскорбление за вероисповедание. В некоторых странах, кажется уже сюда можно включить и Россию, по этой статье начинают судить всех подряд - за картинки, за беседы и т.п. Во многих западных странах эта статья уравновешена другой статьей, защищающей право на свободу слова и осудить кого-то за презрительный кивок в сторону церкви (здания) очень сложно... Но тем не менее законы существуют, а где-то они весьма важны и строги. Итак от наименьшего к самому строжайшему. Всего стран, имеющих в своей Конституции (Кодексе) законы о защите верующих на сегодняшний день более 50-ти). Отметим некоторые из них