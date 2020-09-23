Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь

Закон о богохульстве (оскорбление религиозных чувств, оскорбление чувств верующих, оскорбление верующих, кощунство) - во многих странах мира имеют существенное значение, предусматривая наказания от штрафов до смертной казни.
В начале нашей темы, стоит отметить одну деталь - богохульство и оскорбление чувств верующих - разные стороны одного дела. В светском государстве привлечь за богохульство нельзя (хотя многие и пытаются)
Другое дело - оскорбление за вероисповедание. В некоторых странах, кажется уже сюда можно включить и Россию, по этой статье начинают судить всех подряд - за картинки, за беседы и т.п. Во многих западных странах эта статья уравновешена другой статьей, защищающей право на свободу слова и осудить кого-то за презрительный кивок в сторону церкви (здания) очень сложно... Но тем не менее законы существуют, а где-то они весьма важны и строги. Итак от наименьшего к самому строжайшему. Всего стран, имеющих в своей Конституции (Кодексе) законы о защите верующих на сегодняшний день более 50-ти). Отметим некоторые из них
Начнем с самых свободных - в Дании существовал закон о кощунстве, который был отменен 3 года назад. С тех пор никаких преследований относительно религий, взглядов на вероисповедание и прочее в Дании нет.
Однако, в случае надобности. для защиты верующих применяется параграф 266b, который запрещает разжигание ненависти. Такой надобности не возникало с 1938 года
Ирландия в 2018 году референдумом отменила закон о кощунстве, существовавший 300 лет
Понятие «оскорбление Бога и святынь» закрепили в Конституции страны более 80 лет назад — за него могли привлечь к уголовной ответственности и оштрафовать на сумму до 25 тысяч евро.
Исландия поступила также, отменив в 2015 году наказание за богохульство, действовавшее в стране с 1940 года
Тоже самое в Нидерландах, Норвегии и Южной Африке
В Австралии в каждом штате свое отношение к святотатству - где-то за него порицают, где-то нет. Последнее порицание относится к 1919 году
Испания - штрафует
Статья 525. Тот, кто с целью оскорбления чувств членов какой-либо религиозной конфессии публично, словесно, письменно или в любом другом документе будет издеваться над догмами, убеждениями, обрядами или оскорбит тех лиц, которые их исповедают или осуществляют, наказывается штрафом на сумму от восьми до двенадцати месячных заработных плат. ВНИМАНИЕ (прим.авт) - То же наказание назначается тому, кто будет издеваться, устно или письменно, над теми, кто не исповедует никакую религию или никакие убеждения.
В США несколько лет назад подписан документ, который содержит 20 принципов защиты свободы вероисповедания. Наказание за оскорбление чувств - штраф (в каждом штате свой),или вовсе его отсутствие
В Канаде верующие для своей защиты применяют законы о разжигании ненависти, хотя в разделе 296(1) уголовного кода Канады сохранился английский закон о «кощунственном пасквиле». В последний раз по нему кого-то осуждали в начале 20-го века
В Италии до 1999 года кощунство являлось уголовным преступлением. Сегодня это административное наказание, штраф от 51 до 309 евро
Штрафом можно "отделаться" и в Бразилии
В Греции максимальный срок по статье "за публичное и злостное оскорбление в адрес Греческой православной церкви или «любой другой религии допустимой в Греции" - 2 года
А простое «публичное непочтение к божественному» наказывается сроком до трёх месяцев. В Греции православие государственная религия и именно оскорбление ее карается подобным образом. Закон об оскорблении религиозных чувств действует только по отношению к христианам. До года наказывают в России, Новой Зеландии, на Мальте, двух лет в Польше, Турции
Австрия - параграф 188 уголовного кодекса запрещает «оскорбление священных лиц или предметов», а также «другие действия, которые могут быть признаны оскорблениями». Наказание до 3 лет лишения свободы
3 года дают и в Германии за "публичное распространение печатных материалов, оскорбляющих религию, церковь, религиозные и идеологические общины и группы в форме, которая может привести к нарушению общественного порядка, наказуемо по статье 166 УК
Несколько лет назад один житель Германии был осужден за изготовление туалетной бумаги с надписью "Коран, Святой Коран"
Еще в одной стране установлен срок в 3 года - Израиль.
Статья 170 запрещает осквернение молитвенных мест и священных объектов с умышленной целью оскорбления верующих, наказанием является тюремное заключение сроком до трёх лет. Статья 173 запрещает публикации, грубо оскорбляющие религии, а также высказывания (и даже звуки, изданные в публичном месте), которые грубо оскорбляют религии, наказание — до года тюрьмы.
В Индии с 1860 года существует статья 295A, которая наказывает тюремным заключением на срок до трёх лет или штрафом за злоумышленное оскорбление или попытку оскорбления словами или жестами религии или религиозных верований любого гражданина.
Законы применимы ко всем религиям
Иордания - 3 года
Уголовный кодекс Иордании запрещает кощунство в адрес ислама, унижение мусульман или их чувств, оскорбления в адрес пророка Мухаммеда под угрозой трёхлетнего тюремного заключения. Интересно, что это закон действует и за пределами страны - граждане могут быть осуждены, даже находясь за границей, если их оскорбительное высказывание дошло по сети до населения Иордании
Статья 125 уголовного кодекса Судана запрещает оскорбление религии, возбуждение вражды и демонстрацию презрения к религиозным верованиям под угрозой тюремного заключения, штрафа, и до 40 ударов кнутом.
Законодательство в Алжире наказывает святотатство сроком от 3 до 5 лет заключения либо огромным штрафом
В Нигерии кощунство запрещено статьёй 204 уголовного кодекса, шариатом, который действует в некоторых штатах. До суда дела часто не доходят, ибо здесь существует самосуд
В Малайзии в 2019 году при государственном департаменте по делам ислама было создано подразделение для контроля за публикациями и сообщениями в социальных сетях, оскорбляющими ислам и пророка Мухаммеда.
В том же году за оскорбительные публикации в соцсетях гражданин Малайзии был осужден на 10 лет
Саудовская Аравия, Пакистан, Иран - серьезные наказания, вплоть до смертной казни
В Пакистане целая серия законов, направленных на защиту верующих, религии, религиозных символов. имен и прочее. Также в Иране наказуемо не только кощунство, но и критика исламской власти, оскорбление ислама, публикация материалов, отклоняющихся от исламских верований[
Авторский пост
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