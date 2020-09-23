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Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь

Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь (21 фото)

Автор:
23 сентября 2020 11:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: верующие   законы   защита   интересное   исторические факты   религия   страны   факты   
1527
21

Закон о богохульстве (оскорбление религиозных чувств, оскорбление чувств верующих, оскорбление верующих, кощунство) - во многих странах мира имеют существенное значение, предусматривая наказания от штрафов до смертной казни.

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Метки: верующие   законы   защита   интересное   исторические факты   религия   страны   факты   
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9  комментариев
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49k
pynh Час назад
Предлагаю как раньше топить разного рода ведьм. Если утонула значит не ведьма, мир праху, все дела. Если не утонула значит точно ведьма и ее надо сжечь чтобы наверняка.
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24k
Aqueronte 17 минут назад
Испания самые ровные, молодцы.
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9k
Олегbl4 44 минуты назад
Если по настоящему верует, то его нельзя оскорбить, т.к. он знает, что оскорбившему воздастся на Суде Божьем, а, если он требует суд именно сейчас, то не верит ы наказание небесное, а значит он и не Верит.
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17k
SerGProS 45 минут назад
Держитесь, аметисты!
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4k
SuperTroll 51 минуту назад
Мракобесие сложно победить потому, что оно выгодно определенным лицам, обличенным властью.Концепция рая и ада были придумана что бы вселять страх в людей и управлять ими. А сейчас это довольно таки прибыльный бизнес. Привет гундяю с шапками за 25 млн.
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10k
Пумба Час назад
Мракобесие победить очень сложно.
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3k
Stray Час назад
Эти страны защищают не прослойки граждан, верящих в какое-то существо, они на законодательно-карательном уровне защищают возможность управлять стадами фанатиков и приумножать их.
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2k
Черчек Час назад
Мне казалось, основные мировые религии проповедуют кротость и смирение. Типа, подставь другую щёку и т.д. А верующие становятся всё чувствительнее. Парадокс.
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