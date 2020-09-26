Рыбалка осень 2020 | Речной улов на озере Правдинское

Как же поймать речную рыбу в озере? Да легко, речка Пчелиная, впадает в озеро Правдинское. Улов в этот раз получился речной.
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Накрученные лайки, специально создаваемые акаунты для ответа комментирующим. Оскорбления, быдло поведение. Абсолютное невосприятие критики. И полнейшее нежелание исправлять ошибки на которые указывают 100% просматривающих.
Ждем комментариев от новых аккаунтов, созданных специально автором поста и матюков на замечания.
Еще раз: ты снимаешь НЕ интересно, на ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ камеру, НИКОМУ не интересны зарисовки из твоей жизни, без малейшего намека на сюжет и умения снимать в принципе.
Женя танкист, позорящий звание офицера своим поведением и самолюбованием.
так снасть лучше удары рыбы сглаживает. иначе весь нагруз на леску и катуху. это не есть хорошо, когда крупная зацепится.
Ты сам хоть понимаешь, что ВСЕМ видно, как ты накручиваешь себе эти лайки. Топорно и до отвращения бездарно.