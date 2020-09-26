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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 295 постов • 200 подписчиков подписаться
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Рыбалка осень 2020 | Речной улов на озере Правдинское

Рыбалка осень 2020 | Речной улов на озере Правдинское (6 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 10:39
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: окунь   природа   речной улов   рыбалка   спиннинг   щука   
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Как же поймать речную рыбу в озере? Да легко, речка Пчелиная, впадает в озеро Правдинское. Улов в этот раз получился речной.

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Метки: окунь   природа   речной улов   рыбалка   спиннинг   щука   
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9  комментариев
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3k
Majul 4 часа назад
И снова снято на тапок и снова росказни "я вот тута, рыпку лавлю, я крутой, сматрите на меня".

Накрученные лайки, специально создаваемые акаунты для ответа комментирующим. Оскорбления, быдло поведение. Абсолютное невосприятие критики. И полнейшее нежелание исправлять ошибки на которые указывают 100% просматривающих.

Ждем комментариев от новых аккаунтов, созданных специально автором поста и матюков на замечания.

Еще раз: ты снимаешь НЕ интересно, на ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ камеру, НИКОМУ не интересны зарисовки из твоей жизни, без малейшего намека на сюжет и умения снимать в принципе.

Женя танкист, позорящий звание офицера своим поведением и самолюбованием.
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Рыбаки из СПБ Автор поста Majul 4 часа назад
Спасибо за ваш комментарий, постоянный мой зритель)
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44k
Albert GER Полчаса назад
автору -подскажи девушке шоб палку под углом примерно 45 держала при вытягивании.
так снасть лучше удары рыбы сглаживает. иначе весь нагруз на леску и катуху. это не есть хорошо, когда крупная зацепится.
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3k
Majul 3 часа назад
Молоток, всеми фейками себе плюсов натыкал. Как во всех твоих последних "видео" ровно 13 лайков. В предыдущих было 2-3.

Ты сам хоть понимаешь, что ВСЕМ видно, как ты накручиваешь себе эти лайки. Топорно и до отвращения бездарно.
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
Кому-то интересны эти ролики серии "Из жизни отдыхающих"?
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Majul Доктор Джонс 3 часа назад
Ему все равно. Уже десяток, наверное такого бреда.
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https://fishki.net/profile/1766688 Наша жизнь на земле.
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