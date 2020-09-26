Гигантские крабы испортили пикник австралийской семье

Семья из Австралии жарила мясо на острове Рождества. Неожиданно ароматная еда привлекла большую группу крабов-грабителей.
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Мне бы такие пикники.
- А хорошо тут у вас отдыхать, закуска под пивасик сама приходит! Что? Запрещено есть крабов? Так мы их и не собираемся есть. Палочки сварим, а крабов отпустим.
Да к ним крабовое мясо само пришло! Как это может испортить пикник?
Наоборот. Добавили аромат вареного крабового мяса...)