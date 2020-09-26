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Гигантские крабы испортили пикник австралийской семье

Гигантские крабы испортили пикник австралийской семье (1 фото)

Автор:
26 сентября 2020 10:12
Сообщество : Животные
Метки: Пальмовый вор   австралия   животные   кокосовых краб   короткопост   краб   пикник   
1118
1
Семья из Австралии жарила мясо на острове Рождества. Неожиданно ароматная еда привлекла большую группу крабов-грабителей.

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Метки: Пальмовый вор   австралия   животные   кокосовых краб   короткопост   краб   пикник   
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26  комментариев
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979
Domax3000 11 часов назад
Если еда сама приходит на пикник,это не вылов!
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7k
Danil Sochin 12 минут назад
Эти крабы не съедобны.
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3k
Vadim 13 минут назад
Гигантские крабы испортили пикник австралийской семье
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4k
Коренной Одессит 22 минуты назад
Вот они странные, эти австралийцы. Кроме того, что вверх ногами ходят, так еще от шикарной закуси шарахаются. Мало ли, что там запрещено. Он на меня напал, я оборонялся и загрыз. И так 150 раз.
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24k
Fat Lynx Полчаса назад
Хоть бы раз ко мне жратва сама привалила...
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−6
владимир д 41 минуту назад
Это краб,пальмовый вор,он не съедобен
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1k
petia Час назад
На целый год для пикника еда сама пришла.
Мне бы такие пикники.
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748
Кот в шкафу Час назад
Наши бы сказали:
- А хорошо тут у вас отдыхать, закуска под пивасик сама приходит! Что? Запрещено есть крабов? Так мы их и не собираемся есть. Палочки сварим, а крабов отпустим.
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2k
Кистень 2 часа назад
Воспользовались неприкосновенностью и безнаказанностью!
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4k
IceBazooka 3 часа назад
Ну хз. На крисалида из XCOM похож
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12k
Hairy. 3 часа назад
Гигантские крабы испортили пикник австралийской семье
Гигантские крабы испортили пикник австралийской семье
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1k
Ян Баян Hairy. 2 часа назад
Как этот мультик ещё называется? Помню, в детстве видел.
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12k
Hairy. Ян Баян 50 минут назад
Корабль призрак.
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4k
Vlad 4 часа назад
Нафиг мясо, потом дожарим, сегодня день морепродуктов!
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1k
fraxinus Vlad 3 часа назад
Кокосовые крабы - не морепродукт.
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28k
Azesh 7 часов назад
пальмовый вор, сухопутный краб. Вкусный, мне говорили
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8k
Nero 9 часов назад
Испортили пикник?
Да к ним крабовое мясо само пришло! Как это может испортить пикник?
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5k
CHNM Nero 5 часов назад
Это ещё посмотреть надо, кто тут мясо.
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3k
Сергей 10 часов назад
Крабы всех сожрали?
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12k
Ligov 10 часов назад
"Гигантские крабы испортили пикник"
Наоборот. Добавили аромат вареного крабового мяса...)
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7k
Кыся 10 часов назад
Ставьте котел с кипятком,соли, лаврушки не забудьте. Основной ингридиент заползет сам. И все законно!
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55k
Александр Ломовицкий 10 часов назад
Я так понимаю в Австралию преступников свозили чтобы накормить местную фауну
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114
Гепатит С 11 часов назад
Неожиданно ароматная еда привлекла порядка 50000 рублей. Или больше.
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24k
Fat Lynx Гепатит С Полчаса назад
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ!
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7k
Антон Семёныч 11 часов назад
Это надо быть самоубийцей, чтобы в Австралии, ночью на природе использовать источник света. Природа австралии воспринимает этот огонёк в ночи, как указатель , куда должны слететься и сползтись все самые жуткие существа этого континента.
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