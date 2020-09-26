Привлечена к ответственности за связь с 15 летним подростком

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой... Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в... Под Харьковом разбился военный Ан-26 Под Харьковом разбился военный Ан-26 15 котоработников, которым доверили ответственную должность 15 котоработников, которым доверили ответственную должность Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Жизнь и смерть безумного африканского президента Жизнь и смерть безумного африканского президента Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом Мастер-класс по бесплатному проезду платных участков автодорог Мастер-класс по бесплатному проезду платных участков автодорог Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 13 фактов из мира голливудского кино 13 фактов из мира голливудского кино Все гениальное - просто! Как в одиночку толкать машину? Все гениальное - просто! Как в одиночку толкать машину? Подборка наглых котов, которым нет никакого дела до вашего личного пространства Подборка наглых котов, которым нет никакого дела до вашего личного... Чего на Руси нельзя было делать с покойниками Чего на Руси нельзя было делать с покойниками Чиновник из Геленджика опозорился перед журналистами Чиновник из Геленджика опозорился перед журналистами Фотошопер поместил советских героев в зарубежное кино и наоборот Фотошопер поместил советских героев в зарубежное кино и наоборот СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей Красавица-стюардесса из кино «Пятый элемент»: Как она выглядит теперь Красавица-стюардесса из кино «Пятый элемент»: Как она выглядит теперь
Привлечена к ответственности за связь с 15 летним подростком

Привлечена к ответственности за связь с 15 летним подростком (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 09:14
Метки: Привлечена   ответственность   подросток   связь   
538
2
В Салаватском районе Башкирии 30-летнюю женщину собираются привлечь к уголовной ответственности. По обвинению в совращении подростка не достигшем шестнадцатилетнего возраста. Женщина работает библиотекарем и утверждает, что с юношей у них любовь. Однако отце подростка настаивает на привлечении её к ответственности и написал соответствующее заявление в полицию.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Привлечена   ответственность   подросток   связь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Alex 2 часа назад
Папаша просто позавидовал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
sumrаknn Минуту назад
Их история отношений в этой песне. Все просто и понятно рассказано.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 9 минут назад
Папан - завистливое чмо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_pingvin 15 минут назад
надо бы на пацана посмотреть. может он в 15 лет развит как здоровый конь? слишком много вопросов и так мало ответов. дело ясное, что дело тёмное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг 38 минут назад
Будь я его папашей, букетом цветов бы её наградил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ваник 52 минуты назад
Интересно , как папаша узнал о связи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL Ваник 44 минуты назад
Дебилёнок языком мёл налево и направо, вот и узнал. Не факт что от мелкого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
240
Hexo4uha 52 минуты назад
Два мудака - сын и папаша. Один языком где попало треплет, другой бегом ябедничать побежал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
alertol Час назад
** Хотя, если отзеркалить ситуацию **

Для 30-ти летнего девки это тупо спорт. Для 15-ти летнего это именно развитие, познание себя и окружающего мира (и женщин в нём и чувств к ним)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
citrus1 Час назад
Батя какой то мудаковатый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Час назад
С таким батей пацану врагов не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gavrosh Час назад
Какая там любовь?.. в 15 лет- куда член, туда и ноги))) пацан с опытной тёткой всё попробовал. Я бы тоже от 30ти летней не отказался, разница в возрасте примерно такая же)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL Час назад
Ну дебиииил!!!! Ну мудааааак!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Олег Час назад
да ее наградить надо за то что парня научила уму разуму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста Олег Час назад
Полностью с Вами согласен. Рад за пацана. Огорчён его папанделем - ему-бы ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
alertol 2 часа назад
Отец дебил ? (мой отец бы ей ещё спасибо сказал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Яромиръ alertol Полчаса назад
....именно!

....именно!Посмотреть
....именно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! Тяга к приключениям: подросток угнал автомобиль и обокрал магазин, чтобы отдохнуть на Байкале Тяга к приключениям: подросток угнал автомобиль и обокрал магазин, чтобы отдохнуть на Байкале Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1556720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
4
209
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи?
5
832
Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи?
﻿
Набирающие популярность
Норвежский поселок, где запрещено хоронить умерших
0
2
Норвежский поселок, где запрещено хоронить умерших
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
0
19
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#юмор#авария#россия#кино#картинки#собака#авария дня#коты#исторические факты
#история#фото#дтп#авто авария#люди#автомобили#собаки#дети#позитив#автомир
#прикол#факты#животные#интересное#СССР#автоприкол#шоу бизнес#комментарии#природа#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться