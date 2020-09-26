Привлечена к ответственности за связь с 15 летним подростком

В Салаватском районе Башкирии 30-летнюю женщину собираются привлечь к уголовной ответственности. По обвинению в совращении подростка не достигшем шестнадцатилетнего возраста. Женщина работает библиотекарем и утверждает, что с юношей у них любовь. Однако отце подростка настаивает на привлечении её к ответственности и написал соответствующее заявление в полицию.
Вот что пишет "КП-Уфа": "...23 сентября с заявлением в дежурную часть полиции обратился отец юноши. Он рассказал, что 19 июня его сын вступил в интимную связь с 30-летней местной жительницей.
Совратившую подростка женщину доставили в Дуванский отдел Следственного комитета. Там она дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»
Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности."
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Как утверждает сама женщина-она не совращала подростка. А между ними возникло чувство и она ответила на любовь подростка взаимностью. Однако, полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины...
Честно говоря-жалко и её, и пацана. Разница в возрасте конечно существенная. А может и в самом деле между ними настоящее чувство возникло...она конечно нарушила закон...И вроде бы привлекать к ответственности по закону надо. Только все равно жаль их. Оба говрят, что любовь между ними...
Хотя, если отзеркалить ситуацию: "девочке пятнацать, а мужчине 30"...то вроде как и надо бы привлекать к ответственности в обязательном порядке. Потому как-"педофил" по закону получается.
А здесь так же?! Библиотекарша, что-тоже "педофилка" или как?!
А вот папаша взял и настучал...На фига?! Мог бы просто поговорить с женщиной на морально\аморальные" темы...Или его "жаба задавила"?!
Что скажете по теме?! Должна женщина отвечать за "совращение" малолетки?! По закону вроде бы и должна.... А вот что вы скажете по всей этой ситуации?!
Совратившую подростка женщину доставили в Дуванский отдел Следственного комитета. Там она дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»
Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности."
......................
Как утверждает сама женщина-она не совращала подростка. А между ними возникло чувство и она ответила на любовь подростка взаимностью. Однако, полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины...
Честно говоря-жалко и её, и пацана. Разница в возрасте конечно существенная. А может и в самом деле между ними настоящее чувство возникло...она конечно нарушила закон...И вроде бы привлекать к ответственности по закону надо. Только все равно жаль их. Оба говрят, что любовь между ними...
Хотя, если отзеркалить ситуацию: "девочке пятнацать, а мужчине 30"...то вроде как и надо бы привлекать к ответственности в обязательном порядке. Потому как-"педофил" по закону получается.
А здесь так же?! Библиотекарша, что-тоже "педофилка" или как?!
А вот папаша взял и настучал...На фига?! Мог бы просто поговорить с женщиной на морально\аморальные" темы...Или его "жаба задавила"?!
Что скажете по теме?! Должна женщина отвечать за "совращение" малолетки?! По закону вроде бы и должна.... А вот что вы скажете по всей этой ситуации?!
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Метки: Привлечена ответственность подросток связь
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Для 30-ти летнего девки это тупо спорт. Для 15-ти летнего это именно развитие, познание себя и окружающего мира (и женщин в нём и чувств к ним)