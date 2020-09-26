Наш дорогой Леонид Ильич!

За несколько дней до кончины генсека мы с супругой побывали в тихом уютном Новозыбкове Брянской области на юбилее у её бабушки. Опустив подробности, напомню совсем немногое. Во-первых, у бабы Ксении портрет советского лидера благополучно соседствовал с семейными фотографиями, в том числе и фронтовыми, а также с иконками.

И никого это никогда не смущало. Это к тому, что при коммунистах люди всего боялись. Вот это, пардон, вряд ли : у бабушки было четыре сына, трое из которых состояли в КПСС, и никому даже в голову не приходило поставить им на вид за такое вольнодумство матери.

Во-вторых, хотя с тех пор прошло уже почти сорок лет, я никогда и нигде, ни на родине, ни за границей не пробовал ничего вкуснее тех блюд, что были выставлены на стол в один из ноябрьских дней 1982-го. Выставлены простыми, бедными, что уж там врать и, как считается теперь, забитыми людьми из русской глубинки.

А ведь нам продолжают твердить, что в СССР при застое было ничего не достать. Да, в Новозыбкове ценили чай со слониками и конфеты с «Красного Октября». Но тамошней кухне точно позавидовал бы и сам автор «Книги о вкусной и здоровой пище» — великий Похлёбкин, и Рабле, и даже Иван Шмелёв с его плотоядными сценками из «Лета Господня».