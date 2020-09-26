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Наш дорогой Леонид Ильич!

Наш дорогой Леонид Ильич! (6 фото)

Автор:
26 сентября 2020 04:41
Метки: Леонид Ильич Брежнев   СССР   страницы истории   
138
6
Никакой даты под этот текст подгадать не удаётся. Да и создан он во многом на базе нескольких публикаций в соцсетях. Где позволены эмоции и даже некоторые натяжки. Лишь бы без грубости.
Будем считать за повод победу «батьки» на президентских выборах в Белоруссии. Александр Лукашенко – последний из настоящих наследников советской эпохи, которому удаётся не допустить скатывания родной республики в «майдан» или похуже того.

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Метки: Леонид Ильич Брежнев   СССР   страницы истории   
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7  комментариев
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Слава, слава!! Я для сына рожденного в 1970 году доставала ползунки и колготки, переплачивая стюардессам, с рейса Абакан-Алма-Ата. Видели бы вы на каких изношенных простынях мы все спали. потому что в том же 70-том году вдруг из магазинов исчезли все ситцевые ткани. За мясом на рынке стояли часами, что бы купить 3-4 кг нарубки с костями. т.к. мякоть рубщик на наших глазах убирал под прилавок, или полки в магазинах забитые под завязку Березовым соком, маринованными зелеными помидорами, морской капустой.
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8k
basja61 ☣️Месть печенегов☣️ 23 минуты назад
Наш дорогой Леонид Ильич!
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Taras Kozalupko 22 минуты назад
Не отнять, ни прибавить - дорогой Леонид Ильич.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 49 минут назад
у бабушки было четыре сына, трое из которых состояли в КПСС, и никому даже в голову не приходило поставить им на вид за такое вольнодумство матери.

А при брежневе бабушек и не трогали. Но вот не дай бог в церковь бы зашёл коммунист, комсомолец или пионер, тут и до исключения из рядов доходило. А что значит исключение в СССР? Это закрытие всяких перспектив.

Вроде при брежневе СССР был сильный и могучий, но после пятилетки генсеков буквально через 5 лет после его смерти союз уже трещал по швам.

Да, народ устал от великих экспериментов и любил брежнева за их отсутствие, но это привело к стагнации как экономической, так и политической и общественной жизни.

В общем бравурно ностальгический пост от тех, кто помнит эти времена по детскому саду. Тогда и манка вкуснее была!

Особенно порадовало сравнение с лукашенко. Только автор не понимает, что написал. Под конец правления брежнев превратился в посмешище.
Главный посыл - надо вовремя уходить!
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338
Predictor 3 часа назад
И сам - никто, и звать - никак! И указы его не стоят тех бумаг на которых стоит его подпись!!!!
Земля ему - стекловатой!!!
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2k
RALEXXX Predictor 2 часа назад
Думаю, что это слишком жесткая и не совсем справедливая оценка "дорогого Леонида Ильича". Могло бы быть и хуже, если б кто-нибудь типа Суслова встал у руля. Хотя автор много бреда и вранья написал. Например "полное невмешательство ЦК КПСС в вопросы культуры". Ещё как вмешивались! Это при Брежневе закончилась "оттепель" и стали закручиваться гайки. И про процветание чушь. В течение всего правления Брежнева закупали пшеницу у тех же США. Не могу не поставить ему в вину афганскую авантюру, унесшую и покалечившую жизни десятки тысяч солдат и офицеров. При нём пышным цветом расцвела коррупция во всех эшелонах власти. Без взятки или блата решить какой-нибудь вопрос было очень не просто.
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