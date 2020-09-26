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Сообщество Жизнь в США 449 постов • 191 подписчик подписаться
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Население Свастики в США проголосовало за сохранение названия населённого пункта

Население Свастики в США проголосовало за сохранение названия населённого пункта (11 фото)

Автор:
26 сентября 2020 00:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Примеры   голосование   история   нацисты   переименование   посёлок   свастика   сша   
1666
11

Жители посёлка Свастика в американском штате Нью-Йорк высказались за сохранение его названия. Они объяснили, что это слово из индуистского санскрита обозначает древнейший символ и оно не связано с германскими нацистами.

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Метки: Примеры   голосование   история   нацисты   переименование   посёлок   свастика   сша   
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11  комментариев
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3k
Мих 10 часов назад
Если запрещать слова и символы только за то, что кто-то их использовал в плохих целях, то через пару тысяч лет можно будет только молчать и рисовать белым по белому, чтобы не обидеть кого-нибудь "чувствительного". Разные свастики существовали тысячи лет до появления национал-социалистов. Германия тоже связана, слово "немец" связано, слово "социализм" связано с Гитлером. Давайте их тоже запретим, а заодно убьем всех Адольфов и сожжем все книги, где упоминается что-то из этого. Чего уж там, гулять, так гулять, у глупости границ не существует.
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316
im240 59 минут назад
свастика не свастика это не важно, важно негров всех в африку выслать
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10k
Сибирячка 6 часов назад
Тогда и буквы надо запретить. Сколько гадостей ими было написано и сколько смертей было ими указано.
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686
Martin 8 часов назад
Давайте тогда запретим и християнский крест ради испанской инквизиции. Логика та же самая. Надо читать больше и думать самостоятельно!
Давайте тогда запретим и християнский крест ради испанской инквизиции. Логика та же самая. Надо читать больше и думать самостоятельно!
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4k
Иван 8 часов назад
Автор, тикай с городу, тоби п*зда. За каждый свастон по году дадут.
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80k
Редька с хреном Автор поста 9 часов назад (изменен)
А говорят: нельзя в одну упряжку впрячь коня и трепетную лань (нацизм и потомков жертв лохо прошу прощения - холокоста) - пожалуйста, свастика в обрамлении щита Давида:
А говорят: нельзя в одну упряжку впрячь коня и трепетную лань (нацизм и потомков жертв лохо прошу прощения - холокоста) - пожалуйста, свастика в обрамлении щита Давида:
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32k
Alex Редька с хреном 3 часа назад
Этот плакат сфотографирован в Иране. Где евреев, традиционно, обвиняют в геноциде всего остального населения планеты. Плакат издевательский и уверяет окружающих что евреи и есть главные фашисты современности.
Сами евреи его не рисовали.
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260
Nane First NameLast 11 часов назад
Символ солнца. Где тут историководоведы?
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