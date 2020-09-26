Население Свастики в США проголосовало за сохранение названия населённого пункта

По словам наблюдателя за голосованием Джона Дугласа , жители посёлка практически единогласно решили сохранить название. «Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, незнающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил он.

Дуглас также объяснил, что посёлок был основан в 1800-х годах, и его название связано со словом на санскрите, которое переводится, как «благополучие» или «удача», а не нацисткой идеологией. На сайте Мемориального музея Холокоста США указано, что символу более 7 тысяч лет, и он признаётся священным в индуизме, буддизме, джайнизме и других религиозных и философских учениях. Нацисты начали его использовать, с подачи тайных оккультных обществ в 1920-х годах.