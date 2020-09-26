Население Свастики в США проголосовало за сохранение названия населённого пункта

Жители посёлка Свастика в американском штате Нью-Йорк высказались за сохранение его названия. Они объяснили, что это слово из индуистского санскрита обозначает древнейший символ и оно не связано с германскими нацистами.
По словам наблюдателя за голосованием Джона Дугласа , жители посёлка практически единогласно решили сохранить название. «Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, незнающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил он.
Дуглас также объяснил, что посёлок был основан в 1800-х годах, и его название связано со словом на санскрите, которое переводится, как «благополучие» или «удача», а не нацисткой идеологией. На сайте Мемориального музея Холокоста США указано, что символу более 7 тысяч лет, и он признаётся священным в индуизме, буддизме, джайнизме и других религиозных и философских учениях. Нацисты начали его использовать, с подачи тайных оккультных обществ в 1920-х годах.
В Северной Америке были и другие места с названием солярного знака. Как отмечает CNN, в апреле 2019 года в штате Колорадо, жители небольшого посёлка проголосовали за переименование из Акры Свастики (Swastika Acres) в «Старые вишнёвые холмы» (Old Cherry Hills). Агентство уточняет, что это название также не имело отношения к нацистам и появилось потому, что в этой местности находилась штаб-квартира компании Denver Land Swastika Company.
Напомним, что свастика является одним из древнейших философских и религиозных символов в мире. Она использовалась в Индуизме:
Её изображали на статуях Будды:
Оккультные общества, наряду с другими символами, возводили в разряд истины:
Свастика изображалась на одеждах священников и Православных иконах:
Последний русский царь ездил на французском автомобиле «Делонэ-Бельвиль 45 CV», с изображением свастики на капоте:
Свастику печатало Временное правительство России на своих денежных знаках:
Под сенью свастики отряды Красной армии сражались с белогвардейцами и белополяками:
Свастику и сейчас можно разглядеть на орнаменте потолка Георгиевского зала Зимнего дворца:
А также на мозаике пола Исаакиевского собора:
С древних времён символ свастики олицетворял собой процессы расширения вселенной, либо солнечный свет. Адепты лунных культов, в частности, основанных на Кабале, которую древние Иудеи вынесли из Вавилона, не любили этот солярный знак, хотя иногда использовали в своих, как правило, негативных целях. В первой половине прошлого века символ свастики был дискредитирован германскими нацистами, и на этом основании запрещён к использованию национальными и международными законами.
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Сами евреи его не рисовали.