Как советский разведчик "Жорж" проник в секретную атомную лабораторию США

Жорж (Георгий) Абрамович Коваль родился в 1913 году в США в семье эмигранта. Его отец плотник оставил Россию ввиду не очень хорошего отношения к евреям (кем он и являлся) в последние годы. Отец поселился в штате Айова, где у него и родились трое детей.
В период Гражданской в России Ковали остались в стороне. Но и в США все со временем стало не так гладко. Когда началась "Великая депрессия", то семья плотника вынуждена была вернуться уже в новую страну СССР.
Ковали сперва обосновались в Биробиджане. Сын Жорож работал электриком, потом поступил в аспирантуру химико-технологического. Учился очень хорошо, карьера шла в гору. Но бывшего гражданина США к в 30-х годах в СССР не могло ждать ничего хорошего. Как раз начались репрессии.
Но Георгию (его уже называли на советский манер) повезло. Ему предложили "работу". Нужно было вернуться в Америку и начать работать на советскую разведку. В общем понимая, что выбора особо и нет Жорж-Георгий согласился.
В США он прибыл уже в начале 40-х. Ему повезло, его даже не проверила миграционная служба, так как он сдружился с капитаном танкера на котором прибыл. Он быстро устроился в Штатах. Это было не трудно. Он здесь родился и прожил долгое время. А блестящее образование химика, полученное в СССР позволили ему быстро найти работу.
Правда использовать фальшивые справки выданные ему в Москве Коваль не рискнул и устраивался везде под собственным именем. В итоге он стал работником военного завода. Регулярно отправлял полученные данные в СССР.
Там он привлек внимание, как умный и образованный молодой человек. Вскоре он был принят на работу в атомный центр в Ок-Ридже (штат Теннесси). Там то он и узнал о создании в США Манхэттенского проекта". Он сообщил в Москву, что военные самолеты под усиленной охраной доставляют стало обогащенный урана и плутоний из Оук-Риджа в Лос-Аламос.
Главные действующие лица проекта Манхэттен: физик Оппенгеймер и генерал Гровс
Имея безупречную репутацию Коваль получил доступ в секретную лабораторию и смог собрать данные о технологических процессах и объёмах производства плутония и полония. Он выпрашивал отпуск и на служебном джипе ехал в условленное место, где "сливал" данные агенту под псевдонимом "Фарадей".
Но и на этом его работа была не завершена. Его перевели в Дейтон, там он собрал для советской разведки информацию о нейтронном запале. Информация попадала в руки советских физиков-ядерщиков.
Жорж с женой
Однако Коваль все же провалился. Работая в Биробиджане он как-то попал на фотографию советского журнала. Этот журнал через много лет оказался на столе американской контрразведки. Ну и кто-то узнал Жоржа. Череда случайностей, которая привела к раскрытию одного из лучших советских агентов.
Только взять его так и не смогли. Жорж просто исчез и вскоре объявился в Москве. Там он попытался устроиться на работу. Но не вышло. Кадровики предприятий не могли понять почему выпускник МХТИ с 1939 по 1949 числился по документам в армии. При этом так и остался рядовым и получил за все время службы лишь медаль "За Победу над Германией".
Кадровикам про подвиги никто конечно не рассказал. Пришлось задействовать старые связи в ГРУ и через них получить место в мирной жизни. Он стал преподавателем МХТИ, где проработал 40 лет и дожил до 2006 года.
Кажется, что такая насыщенная и интересная жизнь бывает только в кино. Но нет, живые люди часто намного интереснее выдуманный персонажей. Георгий Коваль тому явное подтверждение.
Источник:
- Кто вы, доктор Зорге? Почему СССР до 1964 года не признавал знаменитого разведчика
- Британская разведслужба признала, что утаивает сведения о кибератаках
- Отец «Вымпела»: ушел из жизни легендарный разведчик СССР - генерал-майор КГБ Юрий Дроздов
- Детская площадка из СССР. Умели же строить!
- 5 популярных профессий мечты из лихих 90-х
Понравилось47