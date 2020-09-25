Как советский разведчик "Жорж" проник в секретную атомную лабораторию США

Ковали сперва обосновались в Биробиджане. Сын Жорож работал электриком, потом поступил в аспирантуру химико-технологического. Учился очень хорошо, карьера шла в гору. Но бывшего гражданина США к в 30-х годах в СССР не могло ждать ничего хорошего. Как раз начались репрессии.



Но Георгию (его уже называли на советский манер) повезло. Ему предложили "работу". Нужно было вернуться в Америку и начать работать на советскую разведку. В общем понимая, что выбора особо и нет Жорж-Георгий согласился.



В США он прибыл уже в начале 40-х. Ему повезло, его даже не проверила миграционная служба, так как он сдружился с капитаном танкера на котором прибыл. Он быстро устроился в Штатах. Это было не трудно. Он здесь родился и прожил долгое время. А блестящее образование химика, полученное в СССР позволили ему быстро найти работу.



Правда использовать фальшивые справки выданные ему в Москве Коваль не рискнул и устраивался везде под собственным именем. В итоге он стал работником военного завода. Регулярно отправлял полученные данные в СССР.



Там он привлек внимание, как умный и образованный молодой человек. Вскоре он был принят на работу в атомный центр в Ок-Ридже (штат Теннесси). Там то он и узнал о создании в США Манхэттенского проекта". Он сообщил в Москву, что военные самолеты под усиленной охраной доставляют стало обогащенный урана и плутоний из Оук-Риджа в Лос-Аламос.