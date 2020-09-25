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Как советский разведчик "Жорж" проник в секретную атомную лабораторию США

Как советский разведчик "Жорж" проник в секретную атомную лабораторию США (3 фото)

Автор:
25 сентября 2020 21:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   разведка   спецслужбы   
487
3

Жорж (Георгий) Абрамович Коваль родился в 1913 году в США в семье эмигранта. Его отец плотник оставил Россию ввиду не очень хорошего отношения к евреям (кем он и являлся) в последние годы. Отец поселился в штате Айова, где у него и родились трое детей.

В период Гражданской в России Ковали остались в стороне. Но и в США все со временем стало не так гладко. Когда началась "Великая депрессия", то семья плотника вынуждена была вернуться уже в новую страну СССР.

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Метки: СССР   разведка   спецслужбы   
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2  комментария
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Олег 8 часов назад
Спасибо интересный пост. Хотелось бы почитать больше подробностей. А ещё можно шикарное кино снять.
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Frank Borman 6 часов назад
В 30-40е годы советская разведка была лучшей в мире. Большинство людей работали не за деньги, а за идею. Причем там было очень много иностранцев, работавших на СССР. Ни до, ни после ни у кого не было такой разведки.
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