Что сделал Сталин с Сергеем Бондарчуком за роль великого украинца?

Сегодня — 100 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука. Замечательного актёра, режиссёра, первого нашего "оскароносца" и лауреата всевозможных премий и званий.
Вот на званиях и остановимся. Потому что история о том, как Бондарчук стал Народным артистом СССР — очень любопытная!
Обычно деятели искусств сначала получали Заслуженного артиста республики. Потом, не менее, чем через пять лет — Народного артиста республики, и уж потом можно было стать Народным артистом СССР.
В 1951 году Бондарчук стал Заслуженным артистом РСФСР. И в 1952 году — Народным артистом СССР. Как так получилось?
А вот как. В 1952 году на экраны вышел фильм Игоря Савченко "Тарас Шевченко", в котором Бондарчук сыграл главную роль.
Автопортрет Шевченко времён службы и Бондарчук в роли поэта в этот период
На всякий случай (вдруг есть люди, которые не в курсе) уточню: Тарас Шевченко — великий украинский поэт и художник, практически основоположник украинского литературного языка. Если Пушкина в России называют "наше всё", то для Украины "наше всё" — это Тарас Григорьевич Шевченко.
В СССР его активно популяризировали как выходца из крепостных крестьян и политического ссыльного времён самодержавия (Шевченко был отправлен в солдаты за "стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания", и прослужил в Оренбургском крае десять лет).
Фильм, снятый Савченко, очень понравился Сталину. Бондарчук был удостоен Сталинской премии первой степени, но и этого вождю показалось мало. Просматривая журнал "Огонёк", в котором был напечатан портрет Бондарчука с подписью "Заслуженный артист РСФСР С.Ф.Бондарчук", Сталин зачеркнул это и написал сверху: "Народный артист СССР". И поставил свою подпись.
Думаю, что это именно тот номер журнала. Жаль, без подписи Сталина...
Ну и кто после такого вердикта стал бы спорить, что звание Бондарчук получает не вовремя? Вот так и стал Сергей Фёдорович Народным артистом СССР в 31 год...
Правда, помимо роста карьеры это дало и рост количества завистников, которые ненавидели его и активно повсплывали после перестройки, обрушив на Бондарчука шквал критики...
Но время всё расставило по своим местам. В том, что Сергей Фёдорович был настоящим Народным артистом, думаю, никто сейчас не сомневается.
Сергей Бондарчук
P.S. Самым молодым народным артистом СССР считается Муслим Магомаев. Он, как и Бондарчук, получил это звание в 31 год (но строго по порядку, сначала он был Заслуженным Азербайджанской ССР, потом - народным этой же республики, и в 1973 - народным СССР). Получается, что ему всего на несколько месяцев было меньше, чем Бондарчуку...
Источник:
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из списка за 36-й год (самые первые 13):
1.Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина (1859 1938), актриса театра и кино.
2.Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут (1892 1966), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
3.Екатерина Павловна Корчагина-Александровская (1874 1951), актриса театра
4.Панас Карпович Саксаганский (1859 1940), актёр, режиссёр, драматург
5.Акакий Алексеевич Васадзе (1899 1978), актёр, режиссёр, театральный педагог
6.Акакий Алексеевич Хорава (1895 1972), актёр театра и кино
7.Куляш Жасымовна Байсеитова (1912 1957) (минуя звание Народной артистки РСФСР), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
Вот вам половина списка первых лауреатов... возможно, узкие специалисты их помнят.
А что касается Бондарчука (старшего) - то он точно Народный. А вот потомство его к искусству зря подпустили.
Феде до него никогда не дотянуть!
есть много хуже.
сейчас шлёпают токо штоб бабло поднять.
надо с современными сравнивать.