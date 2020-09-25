FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4206 постов • 599 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Что сделал Сталин с Сергеем Бондарчуком за роль великого украинца?

Что сделал Сталин с Сергеем Бондарчуком за роль великого украинца? (5 фото)

Автор:
25 сентября 2020 19:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересно   история   режиссер   
619
5

Сегодня — 100 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука. Замечательного актёра, режиссёра, первого нашего "оскароносца" и лауреата всевозможных премий и званий.

Вот на званиях и остановимся. Потому что история о том, как Бондарчук стал Народным артистом СССР — очень любопытная!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: интересно   история   режиссер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3
Светлана 2 часа назад
Превосходный актёр и режиссёр. В советское время вообще украинство и украинизацию очень серьёзно культивировали и на этом фоне крайне удивительно то, что в нынешней Украине популярно поливать помоями Советский Союз. Последний как раз и создал ту самую известную всем и вся Украину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Элек Мек 2 часа назад
Смотрел 100 раз,но всегда на этом месте у меня слёзы.
Смотрел 100 раз,но всегда на этом месте у меня слёзы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
серёга Элек Мек 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
18k
Слепой Пью 2 часа назад
Даже из кучи носивших это звание, разве что десятая часть была истинно НАРОДНЫЕ. Остальные годилиь только для вопросов в кроссвордах "Огонька" и узнавания в крайне узких кружочках своих друзей и родственников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Вырвихвист Слепой Пью 2 часа назад
В качестве примера, назовите хотя бы пару таких личностей. Вы же не против справедливости и непредвзятости? Итак? Кто именно "годилиь только для вопросов в кроссвордах "Огонька""? Давайте все мы оценим Ваше мнение, что будет подкреплено конкретными примерами определённых личностей? Пример народных артистов СССР, которые, по Вашему оценочному мнению, ничего не заслуживают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью Андрей Вырвихвист 2 часа назад
Многие оперные певцы и певицы, да и театральных хватает.
из списка за 36-й год (самые первые 13):
1.Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина (1859 1938), актриса театра и кино.
2.Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут (1892 1966), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
3.Екатерина Павловна Корчагина-Александровская (1874 1951), актриса театра
4.Панас Карпович Саксаганский (1859 1940), актёр, режиссёр, драматург
5.Акакий Алексеевич Васадзе (1899 1978), актёр, режиссёр, театральный педагог
6.Акакий Алексеевич Хорава (1895 1972), актёр театра и кино
7.Куляш Жасымовна Байсеитова (1912 1957) (минуя звание Народной артистки РСФСР), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)

Вот вам половина списка первых лауреатов... возможно, узкие специалисты их помнят.
А что касается Бондарчука (старшего) - то он точно Народный. А вот потомство его к искусству зря подпустили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Eddilyk Слепой Пью 2 часа назад
Суть в том, что даже наши родители многих из них не знают, поскольку жили уже позже. 1936 год... По тем временам они были на слуху и востребованы. Как вы можете говорить за тех, кто жили в те времена? Вообще странно, когда далеко не будучи современником отвергать заслуги людей давно минувшей эпохи. Бондарчук безусловно заслуженный и уважаемый в народе актёр и режиссёр, но не стоит дабы ещё больше возвысить его - поливать помоями других. Просто непорядочно это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
978k
Сергей 2 часа назад
АРТИСТ, РЕЖИССЁР, ЧЕЛОВЕК!
Феде до него никогда не дотянуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Сергей 2 часа назад
федя тоже норм. я его в боевиках видел.
есть много хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
978k
Сергей Albert GER 2 часа назад
Сравни с этим боевиком!
Сравни с этим боевиком!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Сергей 55 минут назад
шо сравнивать то?
сейчас шлёпают токо штоб бабло поднять.
надо с современными сравнивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2508870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
7
162
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
3
44
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Осторожно! Профессионалы!»: полицейские в Бресте попинали гранату
0
25
«Осторожно! Профессионалы!»: полицейские в Бресте попинали гранату
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
0
19
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#животные#россия#люди#позитив#прикольные#природа#шоу бизнес#дети
#прикол#фото#авария#авто авария#автомобили#автоприкол#комментарии#собака#gif#дизайн
#юмор#факты#дтп#интересное#кино#автомир#подборка#собаки#авария дня#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться