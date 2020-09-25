Что сделал Сталин с Сергеем Бондарчуком за роль великого украинца?

Обычно деятели искусств сначала получали Заслуженного артиста республики. Потом, не менее, чем через пять лет — Народного артиста республики, и уж потом можно было стать Народным артистом СССР.

В 1951 году Бондарчук стал Заслуженным артистом РСФСР. И в 1952 году — Народным артистом СССР. Как так получилось?

А вот как. В 1952 году на экраны вышел фильм Игоря Савченко "Тарас Шевченко", в котором Бондарчук сыграл главную роль.