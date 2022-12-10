Революция кондомов. Макрон решил раздавать презервативы бесплатно

Макрон с пафосом анонсировал раздачу бесплатных презервативов французам 18-25 лет, поскольку страну захлестнула эпидемия ЗППП. И огрёб много нелестных комментариев от своего же населения.
Президент Франции сообщил, что для всех жителей Франции в возрасте от 18 до 25 лет презервативы в аптеках будут бесплатными. Акция неслыханной щедрости стартует в 2023 году.
Кроме того, с 1 января экстренная контрацепция для всех женщин и обследование на ЗППП для лиц моложе 26 лет тоже будут предоставляться бесплатно. Таким образом лидер страны хочет препятствовать росту заболеваний, которые передаются половым путём, среди молодёжи.
Рядовых французов новость не очень впечатлила и они устроили в комментария к новости филиал ада:
"С твоей политикой надо раздавать не гандоны, а вазелин";
«Жаль, что ими нельзя согреться или влить в машину»;
"Жаль, что контрацептивы не дали родителям Эмманюэля";
«Сейчас нет других более срочных расходов? Больницы? Неотапливаемые школы? Столкнувшись с таким недостатком проницательности и некомпетентности, мы теряем дар речи»;
«Честно говоря, мистер Макрон, учитывая то, как вы всё это время управляете Францией, бесплатными должны стать не презервативы, а вазелин»;
«Революция? Отдав презервативы молодёжи? Использование презервативов – единственный способ защитить от болезней? Почему бы не поощрять воздержание?»;
Итог к инициативе Эммануэля Макрона сделать презервативы бесплатными для всех до 25-летнего возраста как бы подвёл прекрасный заголовок BILD "Макрон объявляет революцию презервативов":
Вряд ли журналист BILD вкладывал в заголовок двойной смысл, но читается именно так. И ведь сложно поспорить, потому что глядя на западных лидеров, можно на самом деле подумать, что там произошла революция презервативов.
Источник:
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