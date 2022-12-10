FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9741 пост • 1367 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Революция кондомов. Макрон решил раздавать презервативы бесплатно

Революция кондомов. Макрон решил раздавать презервативы бесплатно

Автор:
10 декабря 2022 15:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макрон   акция   кондомы   презервативы   революция   соцсети   
2593
5

Макрон с пафосом анонсировал раздачу бесплатных презервативов французам 18-25 лет, поскольку страну захлестнула эпидемия ЗППП. И огрёб много нелестных комментариев от своего же населения.

Президент Франции сообщил, что для всех жителей Франции в возрасте от 18 до 25 лет презервативы в аптеках будут бесплатными. Акция неслыханной щедрости стартует в 2023 году.

×
×

Кроме того, с 1 января экстренная контрацепция для всех женщин и обследование на ЗППП для лиц моложе 26 лет тоже будут предоставляться бесплатно. Таким образом лидер страны хочет препятствовать росту заболеваний, которые передаются половым путём, среди молодёжи.

Рядовых французов новость не очень впечатлила и они устроили в комментария к новости филиал ада:

"С твоей политикой надо раздавать не гандоны, а вазелин";

«Жаль, что ими нельзя согреться или влить в машину»;

"Жаль, что контрацептивы не дали родителям Эмманюэля";

«Сейчас нет других более срочных расходов? Больницы? Неотапливаемые школы? Столкнувшись с таким недостатком проницательности и некомпетентности, мы теряем дар речи»;

«Честно говоря, мистер Макрон, учитывая то, как вы всё это время управляете Францией, бесплатными должны стать не презервативы, а вазелин»;

«Революция? Отдав презервативы молодёжи? Использование презервативов – единственный способ защитить от болезней? Почему бы не поощрять воздержание?»;

Итог к инициативе Эммануэля Макрона сделать презервативы бесплатными для всех до 25-летнего возраста как бы подвёл прекрасный заголовок BILD "Макрон объявляет революцию презервативов":

Вряд ли журналист BILD вкладывал в заголовок двойной смысл, но читается именно так. И ведь сложно поспорить, потому что глядя на западных лидеров, можно на самом деле подумать, что там произошла революция презервативов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Макрон   акция   кондомы   презервативы   революция   соцсети   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
ПаганецЪ Час назад
Один г@ндон раздаёт другие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS Полчаса назад
Малахольные жабоеды ! Понастроили себе энергетику на 80% атомную , но про оставшиеся 20 не подумали ! Зима уже не близко , она - здесь !! И занятие секасом - одно из разновидностей сугреву ! Геев там - минимум 60% населения , так что демографического взрыва все равно не будет ! Гандоны спишут и продадут налево , соберут из инета множество рецептов приготовления собачьего корма для людей и попробуют дотянуть до весны !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Полчаса назад
Тонко намекнул : Не плодитесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
681
сергей ремизов 41 минуту назад
Нашему менталитету, это не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 2 часа назад
У него, блин, вся экономика к черту летит, а он все о писькиных хотелках думает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Молодец Омикрон, возвращает Францию в средневековье семимильными шагами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА 2 часа назад
Пусть лучше солидол для пи.д.о.расов раздает.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрий 2 часа назад
Запас кондомов Макрону карман не тянет....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 2 часа назад
Вот сволочь! Своих раздает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60961



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего
Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего
Набирающие популярность в сообществах
Секретарь или секретарша? Или в защиту профессии
Секретарь или секретарша? Или в защиту профессии
Почему милицейские автомобили в СССР красили в такие цвета? Это было не случайно
Почему милицейские автомобили в СССР красили в такие цвета? Это было не случайно
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Суровая правда жизни

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#картинки#аварии#удивительно#кино#сарказм#собака#в мире
#Юмор#животные#интересное#Прошлое#забавно#Украина#комментарии#Ynews#природа#красота
#интересно#факты#история#США#СССР#дтп#Приколы#Жизнь#Россия#автомобили
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Безумный тренд возвращается: подростки втягивают презервативы носом Безумный тренд возвращается: подростки втягивают презервативы носом Без стеснения о резиновом изделии №2 Без стеснения о резиновом изделии №2 О резиновом изделии номер два О резиновом изделии номер два Американцев попросили перестать стирать и не использовать повторно презервативы Американцев попросили перестать стирать и не использовать повторно презервативы Мужчины хе... фигни не посоветуют Мужчины хе... фигни не посоветуют

На что жалуетесь?

Вернуться