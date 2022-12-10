Революция кондомов. Макрон решил раздавать презервативы бесплатно

«Сейчас нет других более срочных расходов? Больницы? Неотапливаемые школы? Столкнувшись с таким недостатком проницательности и некомпетентности, мы теряем дар речи»;

«Честно говоря, мистер Макрон, учитывая то, как вы всё это время управляете Францией, бесплатными должны стать не презервативы, а вазелин»;

«Революция? Отдав презервативы молодёжи? Использование презервативов – единственный способ защитить от болезней? Почему бы не поощрять воздержание?»;

Итог к инициативе Эммануэля Макрона сделать презервативы бесплатными для всех до 25-летнего возраста как бы подвёл прекрасный заголовок BILD "Макрон объявляет революцию презервативов":