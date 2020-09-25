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Чего на Руси нельзя было делать с покойниками

Чего на Руси нельзя было делать с покойниками (18 фото)

Автор:
25 сентября 2020 12:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   исторические факты   обряды   покойник   похороны   теперь ты знаешь больше   что нельзя   
1082
18

Смерть - то, чего мы не можем избежать и чего более всего боимся. Но именно неизбежность привела к огромному количеству примет, обрядов, условностей и выдумок, связанных с похоронами, которые рьяно соблюдались и многие дошли до наших дней...

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Метки: интересное   исторические факты   обряды   покойник   похороны   теперь ты знаешь больше   что нельзя   
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