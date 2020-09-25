Чего на Руси нельзя было делать с покойниками

Первое упоминание этого выражения отмечено в произведении древнеримского поэта Марка Валерия Марциала и звучит оно так - «Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает тебя песок, так, чтобы собаки смогли вырыть твои кости». С точки зрения современного человека - это довольно злое пожелание. Однако, язычники верили в то, что душа после кончины человека никуда из тела не исчезает, а потому при желании покойник может повернуться, сесть, встать или даже уйти куда-либо. Отсюда и пошло выражение - земля тебе пухом - чтобы покойнику было удобнее лежать, а в случае чего выбраться из могилы.