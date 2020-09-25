Чего на Руси нельзя было делать с покойниками

Смерть - то, чего мы не можем избежать и чего более всего боимся. Но именно неизбежность привела к огромному количеству примет, обрядов, условностей и выдумок, связанных с похоронами, которые рьяно соблюдались и многие дошли до наших дней...
Определенные правила обращения с покойником, которых старались строго придерживаться, были сформированы из опасения, что умерший человек может нанести вред живым
Ремарка. Многие считают, что пожелание - земля тебе пухом - это завуалированое пожелание мягких облаков в раю, на самом деле это не совсем так.
Первое упоминание этого выражения отмечено в произведении древнеримского поэта Марка Валерия Марциала и звучит оно так - «Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает тебя песок, так, чтобы собаки смогли вырыть твои кости». С точки зрения современного человека - это довольно злое пожелание. Однако, язычники верили в то, что душа после кончины человека никуда из тела не исчезает, а потому при желании покойник может повернуться, сесть, встать или даже уйти куда-либо. Отсюда и пошло выражение - земля тебе пухом - чтобы покойнику было удобнее лежать, а в случае чего выбраться из могилы.
Оставлять глаза открытыми. Вы видели наверняка как в фильмах умершему человеку закрывают глаза?
Это делается для того, чтобы душа могла уйти спокойно, закрытые глаза это не что иное как сон, при котором душа может двигаться куда ей угодно. А еще говорили, что если покойник "смотрит" на тебя открытыми глазами, то обязательно заберет с собой. Часто покойнику, во избежание непроизвольного открывания век клали на них медные пятаки. Эта традиция восходит к античным временам, когда верили. что деньги понадобятся покойному, чтобы Харон перевез его через реку Стикс в царство Мертвых
На покойника никогда не надевали красное
Часто хоронили покойника в лучших его одеждах. но никогда в красном - это цвет крови и если надеть это на усопшего, то вскоре умрет кто-то из кровных родственников
Покойника всегда надо класть в гроб по размеру. Нельзя, чтобы гроб был больше, чем усопший - оставалось место, в которое он может "забрать" кого-то из родных
При кремации покойного в гроб никогда не клали иконы - сжигать иконы кощунство и душа покойного может вернуться и за такое деяние забрать кого-то еще
Путы, которым обвязывали покойнику руки и ноги, обязательно разрезались перед захоронением
Считалось, что путы сдерживают душу, чтобы она не вылетела раньше времени и не начала бродить среди живых. Потому путы разрезали перед самым захоронением, дабы дать душе свободно вылететь. Если вдруг родственники забывали это сделать, следующему покойнику клали в гроб ножницы, дабы он освободил несчастного от пут. Кстати путы, а также мыло, которым омывали покойника, часто забирали с собой - предметам приписывали невероятную магическую силу и использовали их в ритуалах порчи, приворота и пр.
Крышку гроба в доме не забивают. И выносят ее обязательно вместе с гробом, не оставляя в доме.
А еще все похоронные принадлежности, купленные для этих похорон оставлять в доме нельзя - если что-то не пригодилось, надо отнести на кладбище и оставить там.
Покойного могут выносить только мужчины и среди них не должно быть кровных родственников. Гробом нельзя задевать дверной косяк - это к несчастьям, а если уронить гроб, то к новой смерти
А еще нельзя, после того как покойного вынесли, оборачиваться на дом и смотреть в окна, оставлять открытой дверь и ворота - это к серьёзной ссоре в семье.
Кстати - а почему покойников всегда выносят вперед ногами?
Тому есть три поверья, каждое из которых имеет под собой основу 1. Так душа покойника не запомнит как вернутся обратно и не будет бродить по миру живых 2. Вынос тела - это как бы прохождение некого портала и вынос вперед ногами указывал усопшему путь в рай 3. Религиозная версия - выносить вперед ногами для того, чтобы в храм он попадал лицом к алтарю, и он мог в последний раз символически воздать молитву Богу
В доме усопшего не делали никакую уборку до тех пор, пока его не похоронят. После похорон сразу мыли полы ключевой водой...
Ни в коем случае не разрешено целовать покойника в губы - считается, что его душа может принести целующему ночные кошмары
На похоронах запрещалось присутствовать беременным женщинам и детям до 3-х лет - зарождающаяся и еще совсем молодая жизнь не должна встречаться с покойником
На похоронной процессии нельзя идти впереди гроба, нельзя переходить дорогу и двигаться навстречу - надо остановится и пропустить процессию, мужчины при этом снимают головной убор
И ни в коем случае не забирайте ничего с кладбища, кроме личных вещей. А по выходу из него вытрите ноги..
Кстати на протяжении практически всего 20-го века, особенно в его начале, существовала особая культура - похоронных фотографий. Ранее, до изобретения фотоаппарата, многие, кто мог себе это позволить, желали живописный портрет покойника.
С приходом фотографии, снимок с покойником присутствовал практически в каждой семье. Это фотографии относились к так называемому обряду переходного цикла, когда фотографировались самые значимые события в жизни человека - свадьба, рождение, выпуск из школы, похороны. Возможности позволяли запечатлевать лишь очень значимые моменты - точечный цикл. сегодня мы имеем возможность вести линейный, непрерывный цикл фотографирования всей жизни и культура похоронных снимков ушла в небытие.
Авторский пост
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