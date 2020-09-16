FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 368 постов • 128 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Чем отличаются русские казаки от украинских

Чем отличаются русские казаки от украинских (22 фото)

Автор:
16 сентября 2020 13:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: донской   запорожцы   интересное   исторические факты   казаки   отличия   теперь ты знаешь больше   
3575
22

Многие не знают, что украинский казак и русский - имеют совершенно разную природу своего происхождения и своей культуры. Они отличаются буквально во всем, кроме разве что залихватской удали, смелости и воинственности...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: донской   запорожцы   интересное   исторические факты   казаки   отличия   теперь ты знаешь больше   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SSD 2 часа назад
Чем отличаются русские казаки от украинских
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vampire Полминуты назад
Издержки образования. Еще лет тридцать назад в любой школе рассказали бы, что казаки, сродни спартанцам, хорошо обученное наемное войско. А как оно одевается и что жрёт - вопрос десятый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Евген Абв 3 минуты назад
Чем отличается зимний рыбак от летнего?
Да ничем. Та же пьянь, только в валенках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn 9 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn 11 минут назад
Об украинских казаках в истории европейской мысли упоминали в 15 веке, дату образования первой Запорожской Сечи историки называют 1553 или 1556 годом.

15 век? 1553 или 1556 год?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гуляка Netyn Секунду назад
Упоминание и образование "города" (назовём его так) - немного разные вещи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 12 минут назад
Автор ты ухи поел??? А как же тогда быть с казакими-дальневосточными, сибирскими, семиреченскими, терековскими...я наверное замучаюсь всех перечислять.......казаки это фактически пограничники, жили вдоль границ, в мирное время вели хозяйство и с малолетства обучались военному делу, в случае необходимости тут же вставали" под ружьё" Запорожские и Донские казаки это в основном беглые крестьяне, даже поговорка такая была-"С Дона выдачи нет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Alex 19 минут назад
Чем отличаются русские казаки от украинских
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan 24 минуты назад
Было войско, стали клоуны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Полчаса назад
Что за бред тут написан?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Ustas Tirex 46 минут назад
Забыли про мушкетёров и гусар...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn Ustas Tirex 9 минут назад
И гардемаринов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
сапер Водичка 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Gogaren_3Meu 53 минуты назад
сейчас они ничем не отличаются - и те, и другие клоуны ряженые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Алексей Gogaren_3Meu Полчаса назад
Ну, украинские "казаки" по крайней мере ни на что и не претендуют. Наряжаются в свои шаровары и ходят по Крещатику чубами трясут, фотографируются с туристами за 100 гривен. Они обычные косплейщики, кто-то в эльфов наряжается, кто-то в запорожцев.
В России же казаки возомнили себя хрен знает кем. Им мало наряжаться, они теперь желают иметь правовой статус и финансирование. Да еще и лезут, куда их не просят: то митингующих нагайками разгоняют, то к гомосекам на улицах пристают, то еще как стараются показать свою полезность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Крендель Краковский Час назад
Украинские козаки никогда не творили такую жесть как российские вытворяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Крендель Краковский Полчаса назад
Что за глупость ты тут написал. И главное - для чего?
Что-нибудь слышал про уманьскую резню? А про уничтожение всех евреев города Немиров казаками Хмельницкого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn Ashabad 14 минут назад
Он не о том, ты не правильно понял
Да и он малетний дурачок и ничего не знает
Не знает, как в 90-ые хохло козахи были шестерками у крупных ОПГ, ходили сугубо в камуфляже, жили за счет мелкого и очень мелкого рэкета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
куджо Час назад
На разбойников похожи казаки запарожские
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn куджо 13 минут назад
Так они и были разбойниками
Они этим жили
И им было похрену кого грабить - пшеков, турков или татар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Дмитрий Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владлен Николаев Час назад
Возможно, когда-то они и отличались друг от друга... Но сейчас и те, и другие - смешные клоуны. Легко могущие стать клоунами страшными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня Час назад
Осталось найти Украину 15 века...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Час назад
Деталей вроде много, а главного нет. Взаимопроникновение культур. Донские казаки территориально в основном взаимодействовали, конфликтовали, воевали с кавказскими племенами и народами. Соответственно, многое у них переняли - и воинские традиции, и воинские одеяния. Запорожские казаки соприкасались в основном с Османской империей - с запада (Молдавия, Венгрия, Румыния), с юга (Крым). То есть, это турки. Поэтому многое оттуда - от турок. И те же хохлы на голове, и одежда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
Инквизитор РФ Час назад
А теперь и те и другие сплошь бездельники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
Ося 2 часа назад
Че за высер?У автора в башке насранно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Весело и непринужденно: фото для паспорта и прочих удостоверений личности из 19 века Весело и непринужденно: фото для паспорта и прочих удостоверений личности из 19 века 25 случаев когда паркет - произведение искусства 25 случаев когда паркет - произведение искусства Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать Тайнопись и секретный код ковра: о чем он вам хотел поведать Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Строительно-архитектурные приколы, о которых вы, вероятно, даже не догадывались Строительно-архитектурные приколы, о которых вы, вероятно, даже не догадывались
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

534154



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет
0
55
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет
Угадай знаменитость. Новая серия
3
46
Угадай знаменитость. Новая серия
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В США одобрено сооружение небольшого коммерческого ядерного реактора
0
25
В США одобрено сооружение небольшого коммерческого ядерного реактора
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
0
61
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#прикол#россия#в мире#белоруссия#криминал#разное#дети#реакция
#интересно#фото#интересное#сша#дтп#СССР#новости#шоу бизнес#москва#автомир
#факты#животные#люди#авария#авто авария#картинки#путешествия#автомобили#позитив#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться