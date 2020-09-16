Чем отличаются русские казаки от украинских

Многие не знают, что украинский казак и русский - имеют совершенно разную природу своего происхождения и своей культуры. Они отличаются буквально во всем, кроме разве что залихватской удали, смелости и воинственности...
1. Территориальные различия - донские казаки облюбовали для своего убежища низовья реки Дон, а запорожские казаки считали своей родной рекой Днепр.
Официально старшинство Донского казачьего войска было установлено от 25 мая 1579 года, когда царь Иван Грозный послал казакам грамоту, в которой он призывал донских казаков служить ему, а за это пообещал их «жаловать».
В 1690 году вышел указ, запрещающий донским казакам заниматься земледелием - им было нельзя привязываться к земле, обрастать корнями
Заметим, что особой ласки к земле не питали и украинские казаки, предпочитая заниматься вольным промыслом в степи и на воде.
Первое упоминание о донских казаках было в сохранившейся «Гребенской летописи» от 1471 года
Об украинских казаках в истории европейской мысли упоминали в 15 веке, дату образования первой Запорожской Сечи историки называют 1553 или 1556 годом.
Лица русских казаков, в большинстве своем были светлолицы и имели светло или темно русые волосы
Украинские казаки имели темные волосы и смуглый цвет лица поскольку в их крови текла кровь тюркских народностей – черкасов-адыгов.
Гастрономические интересы у украинских и русских казаков также были разные - на Украине предпочитали кулеш, тетеря (из жидкой муки готовили суп), вареники
Различия в одежде - широкие шаровары, расшитые украинским узором просторные рубашки, кафтан, остроконечная меховая шапка, самопал, два пистолета, нож - украинский казак
Донской казак - папаха, о шаровары с лампасами, сапоги, капюшон-башлык, сверху полукафтан – бешмет и сабля
Прическа и усы - как правило запорожцы носили длинные усы, которые свисали им чуть ли не до плеч и такой же висячий «ус» они оставляли на выбритой полностью голове
Донские казаки волосы с головы стригли очень коротко и никаких экзотических прядей не оставляли, считая, что это может помешать в бою.
В качестве украшения донские казаки стали выпускать наружу чуб, которому делали своеобразный начес для красоты и высоты прически
Во второй половине 19 века в моду вошла еще одна традиция, которая получила законодательную основу – по указу донцы нижних чинов должны были носить бороду.
Кстати серьги носили и донские и запорожские казаки
Серьга у донского казака обозначала его положение в семье. Он мог носить её как в одном ухе, так и в обоих. Однако это вовсе не зависело от прихоти носящего. Если серьга была в левом ухе – это означало, что казак единственный сын у родителей. Но у него могли быть сёстры. Если серьга была в правом ухе – это говорило, что он является последним мужчиной рода (то есть нет у него по отцовской линии ни племянников, ни двоюродных братьев). Гибель такого казака означала, что прервётся весь его род. Серьга в ухе. Старинная фотография Серьга в ухе. Старинная фотография А те, которые носили серьги в обоих ушах, являлись единственными детьми в семье (даже сестёр у них не было). Командиры старались не брать таких подчинённых на особо опасные задания, где была большая вероятность погибнуть. Так что да, серьгу в ухе отчасти можно считать своеобразным оберегом. Ведь даже незнакомый командир видел статус каждого бойца.
Кстати - пальма первенства в военном деле - у запорожцев - они смогли организовать свою военную и обычную жизнь под знаменем Запорожской сечи быстрее, чем русские казаки
Украинцы смогли собраться централизованно намного раньше, в 1516 году. К 1572 году часть организованных отрядов украинских казаков из Запорожского Низовья встала под знамена польского короля
Донские казаки в то время жили по берегам реки отдельными отрядами и не смогли создать крупное военизированное поселение. Самый первый свой военный поход донцы совершили в 1552 году.
При Екатерине Великой Войско Донское превратилось в административную единицу Российской Империи. В 1763 году была введена обязательная пожизненная военная служба казаков, а основными занятиями населения в XVIII веке стали земледелие и коневодство. Положение о военной службе Донского казачьего войска, установило 30-летний срок службы казака (с 1875 срок сокращен до 20 лет) со своим оружием и двумя конями. За это казаки получали земельный пай в 30 десятин, однако, в среднем казак имел 14 десятин.
Авторский пост
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Да ничем. Та же пьянь, только в валенках.
15 век? 1553 или 1556 год?
В России же казаки возомнили себя хрен знает кем. Им мало наряжаться, они теперь желают иметь правовой статус и финансирование. Да еще и лезут, куда их не просят: то митингующих нагайками разгоняют, то к гомосекам на улицах пристают, то еще как стараются показать свою полезность.
Что-нибудь слышал про уманьскую резню? А про уничтожение всех евреев города Немиров казаками Хмельницкого?
Да и он малетний дурачок и ничего не знает
Не знает, как в 90-ые хохло козахи были шестерками у крупных ОПГ, ходили сугубо в камуфляже, жили за счет мелкого и очень мелкого рэкета
Они этим жили
И им было похрену кого грабить - пшеков, турков или татар