Чем отличаются русские казаки от украинских

Серьга у донского казака обозначала его положение в семье. Он мог носить её как в одном ухе, так и в обоих. Однако это вовсе не зависело от прихоти носящего. Если серьга была в левом ухе – это означало, что казак единственный сын у родителей. Но у него могли быть сёстры. Если серьга была в правом ухе – это говорило, что он является последним мужчиной рода (то есть нет у него по отцовской линии ни племянников, ни двоюродных братьев). Гибель такого казака означала, что прервётся весь его род. Серьга в ухе. Старинная фотография Серьга в ухе. Старинная фотография А те, которые носили серьги в обоих ушах, являлись единственными детьми в семье (даже сестёр у них не было). Командиры старались не брать таких подчинённых на особо опасные задания, где была большая вероятность погибнуть. Так что да, серьгу в ухе отчасти можно считать своеобразным оберегом. Ведь даже незнакомый командир видел статус каждого бойца.