Бетонное судоходство: зачем строили железобетонные корабли

Да, да, вы не ослышались - мировое судоходство может похвастаться и такой штукой, как плавающие железобетонные корабли, ведущие активную жизнь на воде. Зачем, как и почему?
Железобетон в создании плавсредств используется достаточно широко. Так, дебаркадеры – плавающие пристани и брандвахты практически все строятся с железобетонными корпусами.
А еще мы знаем о плавучих доках. Это огромные судоремонтные сооружения, которые также по большей части строятся из железобетона
После того, как в 1867 садовник Жозеф Монье запатентовал железобетон, его применяли во многих сферах жизни, включая судоходство
Первое плавательное средство в виде весельной лодки, было построено в 1849 году французом Ламбо.
Настоящей сенсацией стало самоходное железобетонное морское судно (Namsenfijord), изобретенное норвежским инженером Николаем Фегнером в 1917 году.
На корабли железобетон двинула война - нехватка стали и ее дороговизна подвигли на поиски более удобного материала. А железобетон более стоек по сравнению со сталью к коррозии и прочим природным стихиям.
Так американцами было создано аналогичное судно (сухогруз Faith), а в период Второй Мировой войны американскими конструкторами были созданы корабли из железобетона в количестве 24-х штук и 80 барж.
Интересная история у S. S. Atlantus – пожалуй, самого знаменитого корабля этой серии. В Первую мировую он перевозил американских солдат из Европы домой. В 1926 году попал в шторм у Сансет-Бич, сел на мель и с тех пор стал туристическим аттракционом
Плюсы подобных судов
- прочность бетонных кораблей значительно выше, чем у металлических - армоцемент долговечней любого металла - достаточно один раз зачичтить и как следует обработать и покраска не требуется - в бетоне проще заделывать пробоины, поэтому судна использовались во время боевых действий - бетон практически исключает образование конденсата, что особенно актуально при перевозке грузов, чувствительных к влаге - бетонные работы достаточно просты, постройка серьезного бетонного корабля укладывалась в месячный срок, притом, не требовала высококвалифицированных корабелов. - пожаробезопасность. - доступность материалов;
Минусы
-такие суда отличаются большей осадкой за счет более тяжелого корпуса - т большая осадка, большие затраты топлива. - подобные конструкции гораздо хуже сопротивляются направленным динамическим нагрузкам (к примеру, ударам при швартовке, посадке на мель, столкновении со льдом, т.п.). - корабли нелегко модернизировать, присоединять к бетону новые элементы. успех строительства слишком зависит от природных условий (выполнять работы с железобетоном при низких температурах сложно либо вовсе нереально).
В конечном итоге сомнительная рентабельность перевозок заглушила импульс к развитию бетонного кораблестроения.
В классе из железобетонных гигантов есть, например, танкер «Andjuna Sakti» для хранения сжиженного газа грузоподъемностью 60 000 тонн. Построенный в 1975 году, он до сих пор эксплуатируется в Яванском море в Индонезии.
Яхта «Нефертити»
Эту крейсерскую яхту из армоцемента (может ходить под парусами и с использованием мотора) водоизмещением в одиннадцать тонн построили в конце 1970-х. Сейчас ее порт прописки – нижненовгородский яхт-клуб. На данный момент это единственная «лодка» под парусами, оставшаяся на Волге, с корпусом из подобного материала. Яхта остается на плаву.
Авторский пост
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по реке плывёт кирпич
деревянный как стекло
ну и пусть себе плывёт
нам не нужен пенопласт
2. "подобные конструкции гораздо хуже сопротивляются направленным динамическим нагрузкам (к примеру, ударам при швартовке, посадке на мель, столкновении со льдом, т.п.)
Не противоречит ли одно другому?