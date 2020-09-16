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Бетонное судоходство: зачем строили железобетонные корабли

Бетонное судоходство: зачем строили железобетонные корабли (21 фото)

Автор:
16 сентября 2020 12:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: железобетон   интересное   исторические факты   корабли   необычно   теперь ты знаешь больше   
3350
21

Да, да, вы не ослышались - мировое судоходство может похвастаться и такой штукой, как плавающие железобетонные корабли, ведущие активную жизнь на воде. Зачем, как и почему?

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Метки: железобетон   интересное   исторические факты   корабли   необычно   теперь ты знаешь больше   
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398
Sean Connery 2 часа назад
Для Риги железобетонные судна не новость , плавающее это с Илгуциемса , а есть еще и затопленная достопримечательность
Для Риги железобетонные судна не новость , плавающее это с Илгуциемса , а есть еще и затопленная достопримечательность
Для Риги железобетонные судна не новость , плавающее это с Илгуциемса , а есть еще и затопленная достопримечательность
Для Риги железобетонные судна не новость , плавающее это с Илгуциемса , а есть еще и затопленная достопримечательность
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6k
Влад 8 минут назад
на ум приходят слова классика:

по реке плывёт кирпич
деревянный как стекло
ну и пусть себе плывёт
нам не нужен пенопласт
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2k
Андрей Ковалев Полчаса назад
У нас во Владивостоке в конце 70-х один чел делал бетонную парусную яхту. Отлитый корпус я видел, но закончил он ее или нет - не знаю. Судя по тому, что она никогда не упоминалась в СМИ, скорее всего не получилось...
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7k
Prostovopros 44 минуты назад
Хороший пост +
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12k
Юрий 58 минут назад
1."прочность бетонных кораблей значительно выше, чем у металлических "
2. "подобные конструкции гораздо хуже сопротивляются направленным динамическим нагрузкам (к примеру, ударам при швартовке, посадке на мель, столкновении со льдом, т.п.)

Не противоречит ли одно другому?
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7k
Андрей П Юрий 2 минуты назад
Нет.
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26k
KiploksAKS 2 часа назад
"Нижегородский" яхт-клуб!
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