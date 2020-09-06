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Дым прерий

Дым прерий (6 фото)

Автор:
06 сентября 2020 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Prairie Smoke   Дым прерий   короткопост   красота   природа   фото   цветок   
225
6
Этот уникальный полевой цветок напоминает вымышленные трюфельные деревья доктора Сьюза из мультфильма "Лоракс".

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Метки: Prairie Smoke   Дым прерий   короткопост   красота   природа   фото   цветок   
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Yuri 51 минуту назад
Похоже на нашу сон-траву.
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4k
Olga Raudis Полчаса назад
Еще не написали, что эти семена обладают способностью острым концом вперед ввинчиваться между частичками почвы, буквально вползая поглубже, там где выше влажность. Длинная ость благодаря сложному строению не высыхает равномерно, и при высыхании скручивается, а волоски направлены так, что при сухом воздухе плотно прилегают к ости, а при влажном раскрываются и как якоря удерживают семя в почве.
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