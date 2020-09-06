Дым прерий

Этот уникальный полевой цветок напоминает вымышленные трюфельные деревья доктора Сьюза из мультфильма "Лоракс".
Prairie Smoke - это характерный полевой цветок прерий с неотразимыми розовыми перистыми семенами.
На каждом цветущем стебле находится по три покачивающихся розовых колокольчика. Как только цветы оплодотворяются, начинается настоящее шоу, они превращаются в вертикальные грозди тонких розовых перьев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник нарисовал потрясающее растение на 6 стенах здания
- "На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана
- Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились нашими девушками
- Облако-гриб появилось в небе над Ригой
- Где отдохнуть на Алтае: топ 7 популярных туристических мест
Новости партнёров
Загрузка...