Победители конкурса подводной фотографии Through Your Lens

Журнал Scuba Diving подвел итоги фотоконкурса на лучшие фотографии, сделанные под водой. В этом году на конкурс было прислано более 2600 фотографий, и это самое большое количество заявок за всю его историю конкурса! Предлагаю вам увидеть фотографии победителей.
В 2020 году мероприятие проводится в 16-й раз. Из 2636 представленных фотографий жюри отобрало 13 изображений-победителей, а также ещё 15 наград получили снимки в четырёх номинациях конкурса: «Поведение», «Компактная камера», «Макро» и «Широкий угол».
«Среди 2636 фотографий, представленных на этот раз, были изображения, которые раздвинули границы наших четырёх конкурсных категорий и иногда заставляли судей гадать, как вообще кто-то смог сделать такой снимок», — говорится на сайте.
Обладателем главного приза в этом году стал Эванс Боден (Evans Baudin), сделавший потрясающий снимок в Нижней Калифорнии, Мексика, стаи ремор, расположившихся во рту самки китовой акулы длиной более 12 метров.
Обладатели 1-го приза в остальных четырёх категориях: Жюль Кейси (Jules Casey) с фотографией морского конька, кормящегося в заливе Порт-Филлип, Австралия (категория: "Поведение"); Тобиас Фридрих (Tobias Friedrich) с фотографией головоногого моллюска на пальмовом листе в Анилао, Филиппины (категория: "Компактная камера"); Джеффри Хейнс (Jeffrey Haines) с фотографией морского конька в Уэст-Палм-Бич, Флорида (категория: "Макро"); и Мартин Стрмиска (Martin Strmiska) с фотографией подводных солнечных лучей в Пуэрто-Морелос, Мексика (категория: "Широкий угол").
«Среди 2636 фотографий, представленных на этот раз, были изображения, которые раздвинули границы наших четырёх конкурсных категорий и иногда заставляли судей гадать, как вообще кто-то смог сделать такой снимок», — говорится на сайте.
Обладателем главного приза в этом году стал Эванс Боден (Evans Baudin), сделавший потрясающий снимок в Нижней Калифорнии, Мексика, стаи ремор, расположившихся во рту самки китовой акулы длиной более 12 метров.
Обладатели 1-го приза в остальных четырёх категориях: Жюль Кейси (Jules Casey) с фотографией морского конька, кормящегося в заливе Порт-Филлип, Австралия (категория: "Поведение"); Тобиас Фридрих (Tobias Friedrich) с фотографией головоногого моллюска на пальмовом листе в Анилао, Филиппины (категория: "Компактная камера"); Джеффри Хейнс (Jeffrey Haines) с фотографией морского конька в Уэст-Палм-Бич, Флорида (категория: "Макро"); и Мартин Стрмиска (Martin Strmiska) с фотографией подводных солнечных лучей в Пуэрто-Морелос, Мексика (категория: "Широкий угол").
Второе место, категория "Компактная камера" - Марсело Йохан Огата, пролив Лембе, Индонезия
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