Победители конкурса подводной фотографии Through Your Lens

В 2020 году мероприятие проводится в 16-й раз. Из 2636 представленных фотографий жюри отобрало 13 изображений-победителей, а также ещё 15 наград получили снимки в четырёх номинациях конкурса: «Поведение», «Компактная камера», «Макро» и «Широкий угол».



«Среди 2636 фотографий, представленных на этот раз, были изображения, которые раздвинули границы наших четырёх конкурсных категорий и иногда заставляли судей гадать, как вообще кто-то смог сделать такой снимок», — говорится на сайте.



Обладателем главного приза в этом году стал Эванс Боден (Evans Baudin), сделавший потрясающий снимок в Нижней Калифорнии, Мексика, стаи ремор, расположившихся во рту самки китовой акулы длиной более 12 метров.



Обладатели 1-го приза в остальных четырёх категориях: Жюль Кейси (Jules Casey) с фотографией морского конька, кормящегося в заливе Порт-Филлип, Австралия (категория: "Поведение"); Тобиас Фридрих (Tobias Friedrich) с фотографией головоногого моллюска на пальмовом листе в Анилао, Филиппины (категория: "Компактная камера"); Джеффри Хейнс (Jeffrey Haines) с фотографией морского конька в Уэст-Палм-Бич, Флорида (категория: "Макро"); и Мартин Стрмиска (Martin Strmiska) с фотографией подводных солнечных лучей в Пуэрто-Морелос, Мексика (категория: "Широкий угол").