Родителей чуть не линчевали за поставленного на водные лыжи младенца

Целый швал обвинений и угроз обрушился на Минди и Кейси Хэмфрис, супругов из Юты, опубликовавших в социальных сетях видео, на котором их шестимесячный сын Рич стоит на водных лыжах. По мнению пользователей, родителей следует привлечь к ответственности за то, что они подвергли опасности ребенка - ведь его конечности еще не до конца сформированы, и попытка удивить мир могла стоить ему пожизненной инвалидности.
Шестимесячный младенец побил мировой рекорд, став самым юным человеком, вставшим на водные лыжи. Его родители засняли ребенка, катающегося за катером на озере Пауэлл в штате Юта. Правда, теперь родителей обвиняют в том, что они подвергли малыша опасности. Шестимесячного Рича поставили на водные лыжи его родители, 36-летний Кейси Хэмфрис и его супруга, 33-летняя Минди.
Предыдущий обладатель мирового рекорда был старше Рича всего на 23 дня. Им была Зила Сент-Онж, которая прокатилась по озеру Сильвер во Флориде в возрасте 6 месяцев и 27 дней в 2016 году.
Отец мальчика во время съемок находится рядом, на другом катере, следит за сыном и подбадривает его. Это, однако, не смягчило интернет-критиков.
По мнению критиков, шестимесячный ребенок не должен подвергать ноги нагрузкам на такое долгое время: они еще не до конца сформированы, и катание на водных лыжах может создать ему проблемы до конца жизни.
"Шесть лет и два месяца! - гордо пишет отец Рича, Кейси, на своей странице в инстаграме. - Посмотрите на него и согласитесь: он просто счастлив? Крепкий парень!"
Родители Рича - настоящие экстремалы. Они регулярно публикуют в социальных сетях фотоотчеты о своих приключениях на природе, в том числе, в конных походах и велопрогулках по бездорожью.
Несмотря на довольный вид мальчика, очень мало людей поддержали супругов Хэмфрис в их желании побить рекорд. Большинство обитателей соцсетей обрушились на них с обвинениями, а некоторые даже пообещали позвонить в социальные службы и организации, защищающие права детей. Так что, судя по всему, история с водными лыжами закончится совсем не так, как было задумано.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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