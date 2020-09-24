Родителей чуть не линчевали за поставленного на водные лыжи младенца

Несмотря на довольный вид мальчика, очень мало людей поддержали супругов Хэмфрис в их желании побить рекорд. Большинство обитателей соцсетей обрушились на них с обвинениями, а некоторые даже пообещали позвонить в социальные службы и организации, защищающие права детей. Так что, судя по всему, история с водными лыжами закончится совсем не так, как было задумано.