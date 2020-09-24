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Родителей чуть не линчевали за поставленного на водные лыжи младенца

Родителей чуть не линчевали за поставленного на водные лыжи младенца (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: водные лыжи   возмущение   история   мировой рекорд   младенец   общественность негодует   странные люди   юта   
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Целый швал обвинений и угроз обрушился на Минди и Кейси Хэмфрис, супругов из Юты, опубликовавших в социальных сетях видео, на котором их шестимесячный сын Рич стоит на водных лыжах. По мнению пользователей, родителей следует привлечь к ответственности за то, что они подвергли опасности ребенка - ведь его конечности еще не до конца сформированы, и попытка удивить мир могла стоить ему пожизненной инвалидности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: водные лыжи   возмущение   история   мировой рекорд   младенец   общественность негодует   странные люди   юта   
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Show Must Go On Полчаса назад
Реально е*анашки оба.
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