Стоонники теории плоской Земли заблудились по пути к ее краю

Семейная пара сторонников теории плоской Земли решила с пользой провести карантин, отправившись в плавание к краю света. Однако по дороге они заблудились, и их пришлось спасать береговой охране.

Муж и жена, жители Венеции, стремились попасть на остров Лампедуза между Сицилией и Северной Африкой. Сторонники теории плоской Земли считают, что именно в районе Лампедузы находится край света. В реальности этот остров - одна из главных перевалочных баз для мигрантов из Африки, стремящихся попасть в Европу. Именно туда отправились на яхте путешественники. Чтобы купить яхту, они продали машину и ушли в море с Сицилии. Однако они не добрались до Лампедузы, потерявшись в районе острова Устика недалеко от северного побережья Сицилии.