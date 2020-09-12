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Стоонники теории плоской Земли заблудились по пути к ее краю

Стоонники теории плоской Земли заблудились по пути к ее краю (3 фото)

Автор:
12 сентября 2020 10:50
Сообщество : Космос
Метки: законы физики   история   италия   на край света   ну вы даете   плоская земля   путешествие   странные люди   
1106
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Пара сторонников теории плоской Земли отправилась в путешествие к краю Земли, который, по их мнению, находился в районе острова Лампедуза. Но они не добрались ни до конца света, ни даже до Лампедузы, заблудившись в море.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: законы физики   история   италия   на край света   ну вы даете   плоская земля   путешествие   странные люди   
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17  комментариев
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
Да не, все правильно, просто их сбили с курса, чтобы не было доказательств, и чтобы они не свалились с края...
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7k
GRuslan 20 минут назад
У меня жена от хорошей жизни и безделья тоже начинает всякую херню читать в сети делая проблемы из них.я и соответственно решение этих проблем пытается переложить на мои плечи. Но это отдельный разговор, а я хотел этим сказать, что люди слишком хорошо жить стали. Были бы заняты делом, не было бы времени на подобную ересь.
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1k
Faulkner 23 минуты назад
А нелегальные мигранты лезут с другой стороны плоской Земли.
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576
Виктор Чикалев Полчаса назад
Если человек мертв - это надолго, если он идиот - это навсегда. ;)
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2k
Варяг Виктор Чикалев Минуту назад
...эээ.это как?
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1k
Роман Полчаса назад
Край земли в Средиземном море искали? Они в Африку не верят?
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7k
Мегапихель 39 минут назад
Теперь семейная пара будет рассказывать, как заговорщики тайны плоской земли всячески помешали им доплыть до края земли))
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6k
kaboza Мегапихель 37 минут назад
еще и Путина приплетут
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800
Roman 42 минуты назад
Да это только подстегнет их веру. Мол вон смотрите, мировой заговор! Все подстроили, что бы наши адепты не смогли добраться!

Самое смешное, что если бы они даже лично убедились что она круглая, то их признали бы завербованными мировым правительством и тупо проигнорировали опровержение.

Я по началу думал это стеб, пока не наткнулся на 3х представителей в течении пары месяцев. Причем они чуть ли не фанатично утверждали о мировом заговоре.
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2k
Mimik 46 минут назад
Над найти их форумы и собирать там деньги для путешествия на край земли. А так как его нет то в кругосветку уйдешь
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4k
Bhaal 48 минут назад
Непонимаю, как можно верить в плоскую Землю в 21 веке? Ну ведь столько уже кругосветных экспедийий было, начиная с Магеллана, а уж про полёты в космос я вообще молчу
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677
Kariya Bhaal 42 минуты назад
Это из-за первого запечатления: кого-то в школе глобусом били, а кого-то картой)) а в целом во что люди только не верят, эти хотя бы пытались найти доказательства своего убеждения.
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7k
Мегапихель Bhaal 41 минуту назад
Кругосветных. КРУГосветных. Шаросветных же не было
А космос - это всё заговор и актеры на веревочках))
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26k
Дмитрий 2 часа назад
Ну так ничего отдохнули,сколько новых впечатлений
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7k
Otium7 2 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
Bhaal Otium7 22 минуты назад
Про картографическую проекцию автор этого бреда, конечно, не слышал.
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5k
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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