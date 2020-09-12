Стоонники теории плоской Земли заблудились по пути к ее краю

Пара сторонников теории плоской Земли отправилась в путешествие к краю Земли, который, по их мнению, находился в районе острова Лампедуза. Но они не добрались ни до конца света, ни даже до Лампедузы, заблудившись в море.
Семейная пара сторонников теории плоской Земли решила с пользой провести карантин, отправившись в плавание к краю света. Однако по дороге они заблудились, и их пришлось спасать береговой охране.
Муж и жена, жители Венеции, стремились попасть на остров Лампедуза между Сицилией и Северной Африкой. Сторонники теории плоской Земли считают, что именно в районе Лампедузы находится край света. В реальности этот остров - одна из главных перевалочных баз для мигрантов из Африки, стремящихся попасть в Европу. Именно туда отправились на яхте путешественники. Чтобы купить яхту, они продали машину и ушли в море с Сицилии. Однако они не добрались до Лампедузы, потерявшись в районе острова Устика недалеко от северного побережья Сицилии.
Муж и жена, жители Венеции, стремились попасть на остров Лампедуза между Сицилией и Северной Африкой. Сторонники теории плоской Земли считают, что именно в районе Лампедузы находится край света. В реальности этот остров - одна из главных перевалочных баз для мигрантов из Африки, стремящихся попасть в Европу. Именно туда отправились на яхте путешественники. Чтобы купить яхту, они продали машину и ушли в море с Сицилии. Однако они не добрались до Лампедузы, потерявшись в районе острова Устика недалеко от северного побережья Сицилии.
Незадачливых моряков обнаруждила и оказала им помощь команда береговой охраны, которая помогает попавшим в беду на море нелегальным мигрантам. Врач Сальваторе Цукики, помогавший горе-путешественникам, упомянул, что для навигации они использовали компас. "Это забавно, - говорит ЦЙукики, - ведь работа компаса основана на принципе земного магнетизма, который они, как сторонники теории плоской Земли, отрицают!"
Поскольку пара нарушила карантинные требования, она вместе с яхтой была препровождена на двухнедельный карантин в Палермо. Дважды утешественники пытались бежать, и оба раза их яхта была остановлена береговой охраной. В конце концов, сторонники плоской Земли сдались: они полностью отбыли карантин и, бросив яхту на Сицилии, вернулись на пароме домой в Венецию.
Поскольку пара нарушила карантинные требования, она вместе с яхтой была препровождена на двухнедельный карантин в Палермо. Дважды утешественники пытались бежать, и оба раза их яхта была остановлена береговой охраной. В конце концов, сторонники плоской Земли сдались: они полностью отбыли карантин и, бросив яхту на Сицилии, вернулись на пароме домой в Венецию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: законы физики история италия на край света ну вы даете плоская земля путешествие странные люди
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Самое смешное, что если бы они даже лично убедились что она круглая, то их признали бы завербованными мировым правительством и тупо проигнорировали опровержение.
Я по началу думал это стеб, пока не наткнулся на 3х представителей в течении пары месяцев. Причем они чуть ли не фанатично утверждали о мировом заговоре.