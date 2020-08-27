Вьетнамец не стригся 80 лет. И не планирует

92-летний Нгуен Ван Чен, живущий на юге вьетнама, принадлежит к экзотической секте дуа. Ее последователи считают, что человек должен пронести с собой через всю жизнь то, с чем он рожден. Нгуен Ван Чен считает своей миссией отращивание волос. Он не стригся 80 лет, и длина его шевелюры, свалянной в плотные дреды, уже достигла 4,5 метров.

0 Источник: 92-летний Нгуен Ван Чен живет в дельте Меконга на юге Вьетнама. Он не стригся уже 80 лет, и длина его волос достигает 4,5 метров. Нгуен считает, что умрет, если попытается постричься, и твердо намерен отращивать волосы до конца жизни.

0 Источник: "Я уверен, что умру, если обрежу волосы, - говорит Нгуен. - Я не дерзаю ничего в них менять, и даже не причесываю их. Я лишь питаю волосы, укрываю их шарфом, чтобы они были чистыми, сухими, и хорошо выглядели".

0 Источник: Пятый сын Нгуена, Луом, помогает отцу управляться с волосами. Луом тоже верит в связь между жизнью человека и его прической: он утверждает, что видел, как человек умер после того, как попытался изменить данную природой прическу.

0 Источник: Нгуен, верующий в девять сил и семь богов, считает, что избран для того, чтобы хранить свои волосы. Когда он учился в школе, от него требовали постригаться. Но он бросил школу после третьего класса и целиком посвятил себя хранению своей прически.

0 Источник: "Я помню свои волосы черными, густыми и блестящими, - говорит Нгуен. - В то время я расчесывал их, чтобы они были гладкими. Но потом я услышал призыв божественной силы и тут же понял, что избран".

0 Источник: Чтобы волосы не пачкались, Нгуен заботливо укрывает их специально сшитым оранжевым тюрбаном.

0 Источник: Уложить волосы под тюрбан - нелегкая задача, и родным приходится помогать ему справляться с прической.

0 Источник: Секта Дуа, к которой принадлежит Нгуен, верит, что человек должен сохранить при жизни все, данное ему при рождении. Ее называют также "кокосовой верой", поскольку основатель секты, именем которого она названа, утверждал, что питается только кокосами, которые поддерживают в нем жизненную силу. Во Вьетнаме дуа официально объявлена лжеучением.

0 Источник: Тем не менее, Нгуен Ван Чен упорно придерживается своей веры и не собирается расставаться с волосами до конца жизни.

0 Источник: 62-летний Нгуен Ван Луом, пятый сын Ван Чена, также придерживается веры дуа, и постоянно помогает отцу ухаживать за волосами.