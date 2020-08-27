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Вьетнамец не стригся 80 лет. И не планирует

Вьетнамец не стригся 80 лет. И не планирует (12 фото)

Автор:
27 августа 2020 10:19
Сообщество : Истории
Метки: Вьетнам   Нгуен Ван Чен   волосы   дуа   история   секта   странные люди   хранитель волос   
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92-летний Нгуен Ван Чен, живущий на юге вьетнама, принадлежит к экзотической секте дуа. Ее последователи считают, что человек должен пронести с собой через всю жизнь то, с чем он рожден. Нгуен Ван Чен считает своей миссией отращивание волос. Он не стригся 80 лет, и длина его шевелюры, свалянной в плотные дреды, уже достигла 4,5 метров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   Нгуен Ван Чен   волосы   дуа   история   секта   странные люди   хранитель волос   
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5  комментариев
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20k
Е-Лена 39 минут назад
три вопроса:
1. А если бы дед облысел? Как бы он тогда "соблюл" каноны своего учения?
2. А шо там насчёт иных вещей, данных при рождении? Ногти, например?..
3. А ничего, что именно ТЕ волосы, которые были у него при рождении, он НЕ сохранил - просто в силу того, что волосы у него успели смениться до того момента, как он "понял, что избран"? Ведь он не стригся только 80 лет из своих 92...
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32
doctorr_katana 41 минуту назад
"Я уверен, что умру, если обрежу волосы, - говорит Нгуен"....
У меня для него плохие новости... он умрёт в любом случае.
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5k
z0_0b 48 минут назад
Дед-тарзан
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131
freepoint 57 минут назад
Шею прокачивает.
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71k
Авокадо Час назад
Я обычно стригусь каждые 90 лет.. Потерпи еще 10 лет...
Я обычно стригусь каждые 90 лет.. Потерпи еще 10 лет...
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