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Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали

Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали (5 фото)

Автор:
23 сентября 2020 23:19
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
583
5

В Советском Союзе было снято немало фильмов о ВОВ. Тема была благодатной и не все фильмы были удачными. Но некоторые стали настоящими шедеврами советского кинематографа. Их мы помним, любим и пересматриваем.

Одним из лучших, как по мне, из таких фильмов, является "В бой идут одни старики".

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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2  комментария
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11k
Алексей 8 часов назад
Димон, спасибо.

Ты один из немногих старожилов, который до сих пор гонит профильный и интересный контент, не скатываясь в вонючую политоту
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Софа Форте 4 часа назад
Замечетельный фильм!
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Димон

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