Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали

В Советском Союзе было снято немало фильмов о ВОВ. Тема была благодатной и не все фильмы были удачными. Но некоторые стали настоящими шедеврами советского кинематографа. Их мы помним, любим и пересматриваем.
Одним из лучших, как по мне, из таких фильмов, является "В бой идут одни старики".
Леонид Быков снимал этот фильм с особой любовью. Он и сам хотел стать лётчиком, но в лётное училище его не взяли из-за невысокого роста.
Хоть с лётной карьерой и не сложилось, но вот фильм про военных лётчиков он решил непременно снять.
За сценарий. Быков взялся собственноручно, заложив в него историю эскадрильи гвардейского полка, которым командовал Василий Сталин. Эскадрилья эта славилась не только высокой результативностью, в деле уничтожения вражеских самолётов, но и своей музыкальностью.
У этой эскадрильи был хор, а два самолёта в ней, были подарком оркестра Утёсова.
В фильме, эскадрильей командовал гвардии капитан Титоренко. Основой, для этого персонажа, стал дважды Герой Советского Союза, Виталий Попков.
Леонид Быков вообще старался снять фильм, близкий к реальным событиям и многое, что мы в нём видим, правда.
Вот только начальство режиссёра так не считало. Им сценарий показался далёким от действительности. Не может, мол, быть такого - война идёт, а они поют.
Леонид Быков решил не тратить время на споры с руководством, а перенёс сценарий на сцену. Он катался с ним по Союзу, зачитывая отрывки. Среди его слушателей, было немало ветеранов, которым история очень нравилась.
В итоге, в адрес киностудии пришло письмо от полковника Лезжова, который в своём письме сообщал, что это правдивый рассказ о войне и людях.
Вскоре, добро на съёмки Леонид Быков получил.
Разумеется, такое кино нельзя было снимать без самолётов. За техникой, Быков обратился к Александру Покрышкину. Легендарный лётчик, на тот момент, был маршалом авиации и возможность решить такой вопрос, имел.
Но вот желание у него появилось не сразу. Как я уже говорил, в те времена снималось много фильмов о войне и не все они были удачными. Покрышкин взял у Быкова паузу и сценарий.
Видимо, сценарий Александр прочитал за одну ночь, так-как на следующий день распорядился выдать Быкову пять самолетов, в том числе и один чехословацкий, походивший на "Мессершмитт".
"В бой идут одни старики" - один из немногих фильмов, который не стала трогать цензура. На просмотре присутствовало не только большое киношное начальство, но и сам Александр Покрышкин. Может при нём не решились...
Но поползновения на сценарий, после съёмок, всё же были. Украинского министра культуры удалось уговорить Виталию Попкову. Министру казалось, что не бывает так, что бы на войне, да пели. Попков же объяснил, что был очевидцем данных событий, сам пел и сам же летал на самолёте, подаренном оркестром Утёсова.
Так, общими стараниями режиссёра и ветеранов-фронтовиков, фильм не только появился на экранах, но и избежал цензуры от людей, имеющих о войне весьма отдалённое представление.
Источник:
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