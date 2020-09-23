Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали

Леонид Быков вообще старался снять фильм, близкий к реальным событиям и многое, что мы в нём видим, правда.

Вот только начальство режиссёра так не считало. Им сценарий показался далёким от действительности. Не может, мол, быть такого - война идёт, а они поют.

Леонид Быков решил не тратить время на споры с руководством, а перенёс сценарий на сцену. Он катался с ним по Союзу, зачитывая отрывки. Среди его слушателей, было немало ветеранов, которым история очень нравилась.

В итоге, в адрес киностудии пришло письмо от полковника Лезжова, который в своём письме сообщал, что это правдивый рассказ о войне и людях.

Вскоре, добро на съёмки Леонид Быков получил.

Разумеется, такое кино нельзя было снимать без самолётов. За техникой, Быков обратился к Александру Покрышкину. Легендарный лётчик, на тот момент, был маршалом авиации и возможность решить такой вопрос, имел.