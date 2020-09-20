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Депутат Горсовета из Новосибирска попросила подписчиков "скинуться" ей на подарок ко дню рождения

Депутат Горсовета из Новосибирска попросила подписчиков "скинуться" ей на подарок ко дню рождения (7 фото)

Автор:
20 сентября 2020 20:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Пинус   бедность не порок   депутат   новосибирск   подарок   счет   
1788
7
Отдыхая на Средиземном море, Наталья Пинус написала проникновенный спич, в конце которого призналась, что у нее рука не поднимается купить нужную ей вещь. Поможите, люди добрые.

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Метки: Пинус   бедность не порок   депутат   новосибирск   подарок   счет   
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19  комментариев
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765
Walther 3 часа назад
В качестве подарка предлагаю организовать этому скромному семейству прокурорскую проверку
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−40
Алещенко Олександр 48 минут назад
Прикольные отмазки.Это не взятка а на печь,это не взятка а на домик для моих кактусов народ собрал,а это для.......Да здесь мысля пипец как может улететь.
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602
Сыр 58 минут назад
Конченная мразь
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326
im240 Час назад
в конец сдурели...
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5k
Maxo Час назад
Не нравится не выбирайте - она кстати вроде как "альтернативный" депутат - не от ведущих партий
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193
Тюлень Боевой 2 часа назад
Депутат Горсовета из Новосибирска попросила подписчиков "скинуться" ей на подарок ко дню рождения
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255
newegg 2 часа назад
«Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете.»

Не друг я тебе, скотина бессовестная.
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Чет мало просит.
Не по современным чиновничьим мерка прям
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6k
Караганда 2 часа назад
ещё одна погорела
инет коварная штуковина-хрен сотрёшь.
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68
Moon24 2 часа назад
Эта проститутка плохо сосет у турок , вот и клянчит в сети
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11k
Oleg 3 часа назад
И что? Блин, ну в Инстаграме баба захотела что-то попросить и что? Таких тьма! Толпы блогеров собирают на что-нибудь, а тут баба решила собрать на печь! О чем новость то?
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342
Mike Brennan Oleg 2 часа назад
Вы вообще читали текст выше? Она - депутатка, как бы "слуга народа". А коли она на государеву службу заступила, вести себя надо подобающе.
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5k
Maxo Mike Brennan Час назад
Среди депутатов кого только нет - и оппозиционеры и просто... маргиналы... Не нравится не выбирайте - она кстати вроде как "альтернативный" депутат
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10k
* Maxo Полчаса назад
А чем вам оппозиционеры не угодили? Или можно только за курс партии топить, а против это плохо? :-)
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19k
Russo Turisto Mike Brennan 17 минут назад
100 тысяч рублей....
100 тысяч рублей....
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1k
Нудник Шпилкес 3 часа назад
пинус
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5k
Михалыч 3 часа назад
Точно, это только мамкиным революционерам можно донаты клянчить
У вас, ботов совсем ума нет, так палиться с темами постов.
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557
Shekhar Kapur 3 часа назад
Ни стыда- ни совести . У меня одна из дочек учится на керамистка, сама поступила в институт. Печь очень нужна профессионалу для учебы, но клянчить никогда бы не стала . А это ещё и депутат и жена миллионера
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6k
Караганда Shekhar Kapur 3 часа назад
депутат и мильционер-это идеальный союз-но сидеть будут отдельно-это недоработка.
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