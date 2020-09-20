Депутат Горсовета из Новосибирска попросила подписчиков "скинуться" ей на подарок ко дню рождения

Отдыхая на Средиземном море, Наталья Пинус написала проникновенный спич, в конце которого призналась, что у нее рука не поднимается купить нужную ей вещь. Поможите, люди добрые.
В последнее время никого не удивишь номером карты, интернет-кошелька или расчетным счетом, указанным в конце сообщения в соцсетях. Правда, пока в подобном депутаты не были замечены, но тот час настал: депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в ВК объявила сбор.
И повод есть - день рождения. А денежки она потратит на муфельную печь, купить которую самостоятельно из-за дороговизны (стоимость агрегата составляет около 100тыс. рублей) у нее "не поднимается рука."
Керамика - хобби Натальи, которому она уделяет все свободное время. Вот только, выясняется, что для обжига изделий нужна печь, которую несчастный депутат не в силах себе позволить.
Посетители страницы Пинус, мягко говоря, просьбы не поняли. Отдыхать на Средиземном море и при этом просить денег "на мечту" - это как-то странно. Да и вообще, насколько это законно для депутата?
По сообщениям в СМИ Пинус за свою депутатскую деятельность который год денег не получает, зато ее муж за предыдущий год заработал 12 миллионов рублей. Но либо тратиться на хобби жены у него нет желания, либо пришла пора монетизировать какую-никакую известность (Пинус выиграла выборы 13 сентября). Наверное, стоит пожалеть несчастного депутата. Может, муж прочтет ее пост в ВК и в числе прочих подписчиков пришлет немного денег на печь?
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