Депутат Горсовета из Новосибирска попросила подписчиков "скинуться" ей на подарок ко дню рождения

Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся

Уже 15: экс-прокурор Поклонская показала, как повзрослела ее дочка

Сын подшутил над отцом на его день рождения, а через 28 лет родитель отплатил ему той же монетой