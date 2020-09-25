Чиновник из Геленджика опозорился перед журналистами

Городу-курорту угрожает небывалая засуха. Жители получают воду по расписанию. Корреспонденты из федеральных СМИ поинтересовались у начальника организации, что осуществляет подачу воды, в какое время суток население может рассчитывать на живительную влагу из своих кранов. Его ответ журналистов шокировал. Если точнее, то ответа не было вовсе. Ситуацию спасла его секретарша.
Отсутствие дождей и аномальная засуха поставила население города Геленджик в трудное положение. Воду брать попросту неоткуда, местные жители и экологи уверены, что недальновидность чиновников и привела к серьезным проблемам с водоснабжением. Люди получают воду по нескольку часов в день и запасают ее во всевозможные емкости - от бутылок до тазиков.
"Очевидно, виновато, прошу прощения, многолетнее дуболомство местных и краевых чиновников. Как минимум то, что нет нормальной ветки водопровода, то, что об опреснительном заводе задумываются только сейчас, когда петух клюнул, прошу прощения в энное место", - поделился житель города Александр Левинцев.
Собственно, это самое дуболомство журналисты "РЕН ТВ" увидели воочию, когда решили задать несколько вопросов Алексею Сорокину ("главному по воде"), директору "Концессии водоснабжения Геленджик" - организации, что занимается подачей воды населению. Корреспонденты решили уточнить, когда именно его организация осуществляет подачу воды жителям города. Но Сорокин ответить на этот, казалось бы, простейший вопрос не смог. Секретарша, хоть и не спасла ситуацию, но пришла на подмогу шефу и продиктовала нужный ответ, и начальнику ничего не оставалось, как слово в слово пересказать подсказку подчиненной.
Источник:
Некоторые говорят, что журналисты поступили подло и не этично - не сделали еще одного дубля, чтобы чиновник смог нормально ответить без подсказок. Но пусть это останется на совести журналистов. Возможно, этот ролик поспособствует хоть каким-то подвижкам.
Источник:
- Ватикан впервые отключил фонтаны из-за засухи
- В индийском Ченнаи с населением 9 млн закончилась вода
- Мэр Геленджика забыл выключить трансляцию и матом обругал свою помощницу в прямом эфире
- Сколько воды мы «съедаем»?
- Калифорния в объятиях засухи
Понравилось60
Поясните, пожалуйста.
Я не из России. У нас государство приблизительно тот же бардак, что и у вас, но журналисты дубли не делают ни-ког-да. Что сказал, то и написали/показали. Если конкретное СМИ благосклонно к чиновнику, максимум вырежет некоторую паузу или заикания, чтобы не выглядело что чиновник/политик тупит.
Дубли у вас - нормально?
Что касаемо ситуации, когда чиновнику суют под нос микрофон и задают вопросы - на западе таких называют "папараци" и охране разрешено таким "бить морды" (причем суды к таким делам относятся крайне не лояльно для журналистов). Обычно интервью согласовывают заранее и чиновник озвучивает "точку зрения" согласованную с начальством. "Личную" точку зрения чиновник высказывает в двух случаях - он вышел/выходит в отставку (посему все "бывшие" говорят много и напористо, но не объясняют, почему молчали раньше). Второй случай - чиновник "неприкасаемый" (типа того же грефа или чубайса) т.е. он смотрящий от каких либо финансовых структур и выражает не свое мнение и не мнение государства, где он чиновник - а этих самых "хозяев", имеющих рычаги влияния на государство (те же блокирующие пакеты акций наших предприятий). Хотя есть еще третий вариант - чиновник несет отсебятину просто не от большого ума. Но у таких быстро находят сумки с деньгами, или изнасилованных горничных или сына наркомана. Словом - находят. Далеко ходить не надо - тот самый глава МВФ (считай, один из главных финансистов мира) Стросс-Кан вякнул что-то о самостоятельности центробанков (что резко снижает влияние штатов) и тут же (через 10 дней) на него накатали заявление о изнасиловании. Более того - раздули из этого дело, причем, без каких либо доказательств кроме слов сомнительных личностей. А как только Стросс-Кан ушел в отставку (унеся с собой все свои идеи) - сразу дело "развалилось".
Так что - интервью с чиновниками положено согласовывать заранее, дабы не пришлось очередные наркотики подкидывать :) или свидетелей подчищать :)
Но некоторые люди, очень сильно теряются перед видеокамерой.
Я понимаю, что риторика не входит в перечень изучаемых дисциплин. Чиновник может быть косноязычным, но хотя бы должен быть в теме.