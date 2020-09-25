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Чиновник из Геленджика опозорился перед журналистами

Чиновник из Геленджика опозорился перед журналистами (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 17:13
Сообщество : Жить в России
Метки: вода   геленджик   засуха   конфуз   репортаж   чиновник   
4720
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Городу-курорту угрожает небывалая засуха. Жители получают воду по расписанию. Корреспонденты из федеральных СМИ поинтересовались у начальника организации, что осуществляет подачу воды, в какое время суток население может рассчитывать на живительную влагу из своих кранов. Его ответ журналистов шокировал. Если точнее, то ответа не было вовсе. Ситуацию спасла его секретарша.

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Метки: вода   геленджик   засуха   конфуз   репортаж   чиновник   
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28  комментариев
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5k
maclay 4 часа назад
Так это следующий премьер-министр !
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−73
Алещенко Олександр 8 минут назад
А какже Кубань зальёт Крым водой???? Опаньки,,,,кто рад там туристам?
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29k
Элек Мек 11 минут назад
Зато лояльный.
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19k
Russo Turisto Полчаса назад
Слово-то какое придумали - концессия...
Слово-то какое придумали - концессия...
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141
С миру по нитке 51 минуту назад
Вот я и говорю всю жизнь чтоб на этих постах работать языком чесать и подлизывать нужно умело остальное второстепенно.
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262
lunundric 52 минуты назад
Да потому что остаток свидомых, враг народа.
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12k
Hairy. lunundric 46 минут назад
И откуда же свидомые взялись в Геленджике??
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1k
Лебедев Юрий lunundric 19 минут назад
А может все таки проделки Госдепа?
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1k
fraxinus 2 часа назад
"журналисты поступили подло и не этично - не сделали еще одного дубля" ???

Поясните, пожалуйста.

Я не из России. У нас государство приблизительно тот же бардак, что и у вас, но журналисты дубли не делают ни-ког-да. Что сказал, то и написали/показали. Если конкретное СМИ благосклонно к чиновнику, максимум вырежет некоторую паузу или заикания, чтобы не выглядело что чиновник/политик тупит.

Дубли у вас - нормально?
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262
Алхимик fraxinus 2 часа назад
......нормально? обязательно, святой вы наш!
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14k
Alex fraxinus 40 минут назад
Искренне посмеялся :) Журналисты по всему миру не только "делают дубли" но и режут кадры как им удобно, порой ставя ситуацию с ног на голову и выдергивая слова из контекста. Так что, ваше заявление либо детская наивность, либо умышленное вранье. Но то дело ваше.
Что касаемо ситуации, когда чиновнику суют под нос микрофон и задают вопросы - на западе таких называют "папараци" и охране разрешено таким "бить морды" (причем суды к таким делам относятся крайне не лояльно для журналистов). Обычно интервью согласовывают заранее и чиновник озвучивает "точку зрения" согласованную с начальством. "Личную" точку зрения чиновник высказывает в двух случаях - он вышел/выходит в отставку (посему все "бывшие" говорят много и напористо, но не объясняют, почему молчали раньше). Второй случай - чиновник "неприкасаемый" (типа того же грефа или чубайса) т.е. он смотрящий от каких либо финансовых структур и выражает не свое мнение и не мнение государства, где он чиновник - а этих самых "хозяев", имеющих рычаги влияния на государство (те же блокирующие пакеты акций наших предприятий). Хотя есть еще третий вариант - чиновник несет отсебятину просто не от большого ума. Но у таких быстро находят сумки с деньгами, или изнасилованных горничных или сына наркомана. Словом - находят. Далеко ходить не надо - тот самый глава МВФ (считай, один из главных финансистов мира) Стросс-Кан вякнул что-то о самостоятельности центробанков (что резко снижает влияние штатов) и тут же (через 10 дней) на него накатали заявление о изнасиловании. Более того - раздули из этого дело, причем, без каких либо доказательств кроме слов сомнительных личностей. А как только Стросс-Кан ушел в отставку (унеся с собой все свои идеи) - сразу дело "развалилось".
Так что - интервью с чиновниками положено согласовывать заранее, дабы не пришлось очередные наркотики подкидывать :) или свидетелей подчищать :)
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17k
turyst 2 часа назад
Не оправдывая ответственных за водоснабжение...

Но некоторые люди, очень сильно теряются перед видеокамерой.
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Пайщик-концессионер
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7k
Чё 3 часа назад
Какой чиновник? Автор, ты, похоже, тоже без подсказки своими мозгами думать не умеешь.
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3k
ddd 3 часа назад
Обычный фиктивный управляющий(
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2k
KL11 ddd 2 часа назад
дефективный
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3k
кот базилий 4 часа назад
Он думает как побольше украсть за время правления, а вы с "водой" лезете.
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24k
Fat Lynx 4 часа назад
Он, конечно может и не особо одарен, но и воду из неоткуда он тоже взять не может... А так-то я был на интервью одного из чиновников Краснодара, так он там тоже не своими словами говорил, ему прессекретарь дала бумагу, которую юристы и руководство согласовало, он ее пару раз прочел, потом еще на десяток дублей повторил. Журналисты нарезали как надо и по телевизору все выглядело бодро и четко, а в реале также мычал.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Fat Lynx 3 часа назад
Ну так они все и мычат, а когда прорываются их собственные мысли, мы получаем "макарошки", "не просили вас рожать", "денег нет, но вы держитесь"

Я понимаю, что риторика не входит в перечень изучаемых дисциплин. Чиновник может быть косноязычным, но хотя бы должен быть в теме.
Ну так они все и мычат, а когда прорываются их собственные мысли, мы получаем "макарошки", "не просили вас рожать", "денег нет, но вы держитесь" Я понимаю, что риторика не входит в перечень изучаемых дисциплин. Чиновник может быть косноязычным, но хотя бы должен быть в теме.
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16k
Lynx 4 часа назад
Щас черти набегут про то как дорого строить опреснители. Или алюминиевые кузова авто.
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7k
Prostovopros 4 часа назад
Чиновник, конечно, тугодум. Но автору поста русский язык тоже нужно подучить. Секретарша - это жена секретаря. В разговорном куда ни шло. А пост - это уже словеса писаные.
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3k
кот базилий Prostovopros 4 часа назад
Да пустяки все енто, главное мысль изложить, не все академии кончали.
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6k
Pillin Alex Prostovopros 3 часа назад
Ушаков думал, что жена секретаря, Ожегов, что тот же секретарь, но женского пола. Так что фиг его знает...
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