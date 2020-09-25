Чиновник из Геленджика опозорился перед журналистами

Отсутствие дождей и аномальная засуха поставила население города Геленджик в трудное положение. Воду брать попросту неоткуда, местные жители и экологи уверены, что недальновидность чиновников и привела к серьезным проблемам с водоснабжением. Люди получают воду по нескольку часов в день и запасают ее во всевозможные емкости - от бутылок до тазиков.

"Очевидно, виновато, прошу прощения, многолетнее дуболомство местных и краевых чиновников. Как минимум то, что нет нормальной ветки водопровода, то, что об опреснительном заводе задумываются только сейчас, когда петух клюнул, прошу прощения в энное место", - поделился житель города Александр Левинцев.