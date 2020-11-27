Бортпроводнице удалось снять на видео редкое природное явление, которое иногда случается во время полётов. На кадрах заметны яркие сполохи в небе, напоминающие синие молнии. Однако, на самом деле это огни святого Эльма.
Со слов Юлии, это редкое явление, которое впервые отмечалось на морских судах и названо в честь католического покровителя моряков Эльма. Такие огни возникают при возникновении сильной напряжённости электромагнитного поля в атмосфере и могут быть видимы на мачтах кораблей, вершинах гор, линиях электропередач, макушках высоких деревьев или шпилях башен.⠀
«В авиации огни возникают на стыках ветровых стекол и корпуса самолёта, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролёте вблизи грозового фронта или через него. Ещё их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла», — дополнила автор блога.
Далее она сообщила, что это явление не представляет угрозы, ни для самолёта, ни для тех, кто находится на борту. «По верхнему слою металлического корпуса электричество постепенно стекает в атмосферу», — написала бортпроводница.
Источник:
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Вообще-то не в небе, а по остеклению ползут змейки электрических разрядов. Доводилось видеть вживую пару-другую раз. Зрелище завораживающее, но ну его, на...
Ибо, почти все наблюдаемые лично случаи, приводили к последующему наблюдению действительно страшных всполохов в небе и заканчивались последующим изнасилованием группы руководства полетами за то, что завели аэроплан в грозу.