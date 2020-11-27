Со слов Юлии, это редкое явление, которое впервые отмечалось на морских судах и названо в честь католического покровителя моряков Эльма. ⁣⁣Такие огни возникают при возникновении сильной напряжённости электромагнитного поля в атмосфере и могут быть видимы на мачтах кораблей, вершинах гор, линиях электропередач, макушках высоких деревьев или шпилях башен.⁣⁣⠀

«В авиации огни возникают на стыках ветровых стекол и корпуса самолёта, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролёте вблизи грозового фронта или через него. Ещё их можно увидеть, если лайнер попал в слой вулканического пепла», — дополнила автор блога.

Далее она сообщила, что это явление не представляет угрозы, ни для самолёта, ни для тех, кто находится на борту. «По верхнему слою металлического корпуса электричество постепенно стекает в атмосферу», — написала бортпроводница.