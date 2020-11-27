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Российская стюардесса запечатлела пугающее природное явление в&nbsp;небе из&nbsp;кабины пилота: видео

Российская стюардесса запечатлела пугающее природное явление в небе из кабины пилота: видео (2 фото)

Автор:
27 ноября 2020 07:04
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: молния   огни Эльма   разряд   самолёты   свечение   электричество   электромагнит   явление   
6903
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Бортпроводнице удалось снять на видео редкое природное явление, которое иногда случается во время полётов. На кадрах заметны яркие сполохи в небе, напоминающие синие молнии. Однако, на самом деле это огни святого Эльма.

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Метки: молния   огни Эльма   разряд   самолёты   свечение   электричество   электромагнит   явление   
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8  комментариев
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19
Oleg Kapanin 2 часа назад
а как же отключение всех электронных устройств на борту и вообще что она делает в кабине пилотов?
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Graf_Dracula евгений Полчаса назад
Ну или дает... уроки, уроки я имел в виду.
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956
pilot66 39 минут назад
"...Всполохи в небе..."
Вообще-то не в небе, а по остеклению ползут змейки электрических разрядов. Доводилось видеть вживую пару-другую раз. Зрелище завораживающее, но ну его, на...
Ибо, почти все наблюдаемые лично случаи, приводили к последующему наблюдению действительно страшных всполохов в небе и заканчивались последующим изнасилованием группы руководства полетами за то, что завели аэроплан в грозу.
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8k
Бендер Родригес 56 минут назад
Да, а успокаивающую музыку наложили, чтобы заглушить звук падающих кирпичей.
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