После смертельного ДТП с участием сына вице-губернатор Брянской области подал в отставку

Александр Резунов принял такое решение самостоятельно: "Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие".
Ночью 18 сентября сын вице-губернатора Брянска оказался виновником страшной аварии, в которой пострадали три автомобиля.
Сын чиновника из Брянска совершил "пьяную" аварию с жертвами
После аварии водитель Volkswagen отказался пройти медицинское освидетельствование. 33-летний Максим Резунов оказался госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН) - на своей должности он проработал 8 лет. На работе после аварии он не появлялся, а замначальника управления УГАДН по Брянской области Андрей Депешин был слегка растерян, говоря о ДТП с участием своего подчиненного.
Очевидцы ДТП рассказали, что ночью проснулись от страшного грохота: "Одна стояла машина на перекрестке, следующая - на Горького, там была разбита, другая у ЗАГСа, там ребенок кричал: "Маму спасите мою". Потом приехали сотрудники МЧС, машину разбитую вскрывали дверку, чтобы вытащить пострадавшего, мужчину вытащили, он в бессознательном состоянии прям на носилках, в скорую", - рассказывают проживающие неподалеку от места аварии люди.
Водителя Toyota, пострадавшего в аварии госпитализировали, он умер от полученных травм. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. После смерти пострадавшего решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью.
Отец виновника ДТП, вице-губернатор Брянской области, подал в отставку после публикаций в СМИ об аварии сына. Александр Резунов извинился перед семьёй погибшего и призвал следствие определить степень вины своего отпрыска.
Накажут ли сына вице-губернатора или сумеет отделаться "малой кровью" благодаря папиным связям? Интернет-пользователи предположили возможные варианты развития событий.
Вчера еще один гонщик устроил ДТП - на этот раз в Москве. Азербайджанский рэперна скорости больше 90 км/час столкнулся с движущейся машиной и впечатался в стену здания на Остоженке. Подробнее -в посте по ссылке ниже.
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Вот обобщать не надо! Ненавижу "репернов" и азерботов, но справедливости ради, ему на красный вылетел мерин и после удара в него он и влетел в пешеходов.
Наивные ей Богу!
Почему отказался от мед.освидетельствования?
Ну, был в шоковом состоянии, боялся, что болеутоляющие проявятся ... в общем, просто глупый, невинный мальчик с двумя детьми-инвалидами на иждивении.
Оправдать.
Свежо предание!
Кстати подал или вышел?