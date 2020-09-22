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После смертельного ДТП с участием сына вице-губернатор Брянской области подал в отставку

После смертельного ДТП с участием сына вице-губернатор Брянской области подал в отставку (8 фото)

Автор:
22 сентября 2020 11:25
Метки: volkswagen   Александр Резунов   авария   брянск   губернатор   дтп   отставка   смертельное дтп   
2211
8
Александр Резунов принял такое решение самостоятельно: "Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие".

Источник:

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Метки: volkswagen   Александр Резунов   авария   брянск   губернатор   дтп   отставка   смертельное дтп   
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10k
P.F. 2 часа назад
Достойный поступок вице-губернатора. Главное теперь, чтобы действительно никто не оказывал давление на следствие...
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1k
Свирепый Бамбр 16 минут назад
"Вчера еще один гонщик устроил ДТП - на этот раз в Москве."
Вот обобщать не надо! Ненавижу "репернов" и азерботов, но справедливости ради, ему на красный вылетел мерин и после удара в него он и влетел в пешеходов.
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5k
KOSTELLO Полчаса назад
Как будто нельзя оказывать давление на следствие, не будучи в должности.Конечно, он же в отставку ушел и сразу разосрался со всеми знакомыми мертами, прокурорами и т.д., а в телефоне похерил все контакты.
Наивные ей Богу!
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60k
HundeBeißer2 47 минут назад
Кароче, сын был на болеутоляющих и всё что произошло - это не по пьяной лавочке, а просто трагическая случайность.
Почему отказался от мед.освидетельствования?
Ну, был в шоковом состоянии, боялся, что болеутоляющие проявятся ... в общем, просто глупый, невинный мальчик с двумя детьми-инвалидами на иждивении.
Оправдать.
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9k
Олегbl4 50 минут назад
Интересно, а где этот "вице" будет через полгода? В каком-нибудь министерстве области? На должности директора по вопросам малоимущих православных пенсионеров в управлении по развитию и интеграции культуры малых народов крайнего севера? В совете директоров ГУ "Спецпромстрой монтажавтотрубасвезьремонтзадвижка"?
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13k
AlexЕЙ Час назад
Вот здесь шикарный ответ местного УМВД журналистам. Смотреть с 38-й секунды

Ссылка youtu.be
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9k
Олегbl4 AlexЕЙ 48 минут назад
Пострадавших нет. Один чуть-чуть умер, а второй лишь немного жив.
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13k
AlexЕЙ Олегbl4 22 минуты назад
Ну немножко есть, но как-бы фигня.
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0
Александр AlexЕЙ 10 минут назад
комент просто ужас, на уровне ...
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7k
Шурум-бурум Час назад
очередной мажор-кокаинщик убил человека...
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67
Дядя Витя Час назад
Свежо прелание
Свежо предание!
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−5
Князь Курбский 2 часа назад
Пойдет на повышение
Кстати подал или вышел?
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24k
Aqueronte 2 часа назад
К Ефремову на зону поехать должен
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8k
Мафусаил Aqueronte 2 часа назад
Ну и по логике на тот же срок.
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24k
Aqueronte Мафусаил 2 часа назад
Больше, несколько человек пострадали и один погиб
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0
Александр Мафусаил 2 минуты назад
нет Ефремов с места дтп не скрывался. реально лет на 10. больные дети? грехи прошлого, бог не тимошка видит немножко!
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2k
NIS 2 часа назад
Про муки совести , я надеюсь , никто писать не будет ..
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802
rgubaev 2 часа назад
Батя - мужик.
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22k
Григорий 2 часа назад
Мужчина. Дети не в ответе за дела отцов, но отцы за детей.
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13k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
От куда они твари лезут?
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25k
Snork Snorkoff ВОВЧЕГ Час назад
все мы из одного места вылезли
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24k
Fat Lynx ВОВЧЕГ Час назад
Из тех же ворот, откуда весь народ...
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