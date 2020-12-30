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Утечка кадров: оператор телеканала поскользнулся и упал за борт корвета

Утечка кадров: оператор телеканала поскользнулся и упал за борт корвета (1 фото + 3 видео)

Автор:
30 декабря 2020 08:22
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   оператор   падение   повезло   происшествие   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге, во время церемонии подъема Военно-морского флага на корвете «Гремящий», оператор одного из телеканалов упал в ледяную воду. Мужчина искал лучшую точку для съемки, но в какой-то момент поскользнулся. Он потерял равновесие и выпал за борт в месте, где не было ограждения.

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Метки: видео   оператор   падение   повезло   происшествие   санкт-петербург   
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8  комментариев
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7k
Клёст 2 часа назад
Вот ёлки-палки!
Чуть церемония с символичным жертвоприношением не получилась, прости, Господи))
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4k
Vadim 16 минут назад
Эпичненько, под гимн
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2k
ALEX 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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28k
LEPA 24 минуты назад
Хорошо ещё,что казённую аппаратуру с собой за борт не увлёк,Антониони.)
Хорошо ещё,что казённую аппаратуру с собой за борт не увлёк,Антониони.)
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2k
Ilya Volodin Полчаса назад
А камеру не утопил.
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8k
Мафусаил Полчаса назад
Закрыл купальный сезон...
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9k
котегRUS 43 минуты назад
Ну не можем мы без приключений, не умеем..
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40k
Максим Т. Час назад
Идут два фотографа, смотрят по сторонам в поисках сюжета. Вдруг один поскальзывается и падает в лужу. Второй тут же падает рядом:
- Хороший ракурс! А что снимаем?
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