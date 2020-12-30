Утечка кадров: оператор телеканала поскользнулся и упал за борт корвета

В Санкт-Петербурге, во время церемонии подъема Военно-морского флага на корвете «Гремящий», оператор одного из телеканалов упал в ледяную воду. Мужчина искал лучшую точку для съемки, но в какой-то момент поскользнулся. Он потерял равновесие и выпал за борт в месте, где не было ограждения.

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При падении мужчина не получил травм. Его вытащили из воды и помогли согреться

Падение с другого ракурса