Семь знаменитых ветров планеты

В арабских странах самумом называют ветер, который приходит из пустыни, принося с собой песчаные бури. Его направление может меняться, однако главная характеристика — обжигающая температура и облако красной пыли — остается неизменной.



На арабском «самум» означает «ядовитый». Во-первых, пыль забивает дыхательные пути попавшего в самум человека, так что сам воздух кажется отравленным.



А во-вторых, впереди облака пыли передвигается область низкого давления. Бывало, что неискушенные путешественники, столкнувшись с самумом в пустыне, теряли сознание, как будто вдохнув ядовитый газ, и их заносило песком.



Бедуины, завидя на горизонте пыльную бурю, ложатся на землю, загородившись верблюдами (они также стараются вжаться в песок) и накрывают голову тканью. Еще одно свойство самума — его сухой, невыносимый жар. Согласно некоторым измерениям, температура этого ветра может достигать +54, что всего на 2 градуса ниже абсолютного температурного рекорда Земли.



Наконец, представь, что вся эта душегубка со встроенным аэрогрилем может длиться несколько часов, а иногда и целые сутки, накрывая не только караваны в пустыне, но и целые города, — и ты поймешь арабскую лютую любовь к кондиционерам.

Говорят, в старину в арабских странах преступления, совершенные во время самума, разбирали с особым снисхождением к преступнику. Этот ветер был известен как «стихия, возбуждающая жар и гнев, которой человек не в силах противостоять».



Кстати, египетский вариант самума, хамсин, особенно знаменитый своей продолжительностью, может длиться аж полтора месяца (его название означает «пятьдесят дней»). Любопытно, что именно из хамсина, после того как он пролетит над Средиземным морем, рождается горячий и влажный сирокко, который иногда выпадает в Италии «кровавым дождем», наполненным той самой красной пылью Сахары.



5.Норд-ост

Место: Новороссийск

Цитата: «Бора*, иначе норд-ост, — это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни». (А. Куприн. Листригоны)