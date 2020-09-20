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Семь знаменитых ветров планеты

Семь знаменитых ветров планеты (9 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:39
Метки: ветра   интересно   климат   погодные явления   
911
9

Многие слышали эти названия, но даже не подозревают, что это известные и знаменитые ветра на нашей планете...

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Метки: ветра   интересно   климат   погодные явления   
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Семь знаменитых ветров планеты
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40
alexander maksuta 59 минут назад
Пример катабарического ветра - Певекский "Южак", на Чукотке. Чаще всего случается осенью и иногда зимой, когда при определенном направлении ветер, как бы обрушиваясь с окружающих Чаунскую бухту сопок, разгоняется до 40 - 45 м/секунду, сметает весь снег с улиц и при этом поднимает температуру с -25 практически до 0 градусов.
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25k
Snork Snorkoff 5 часов назад
Про Бору в принципе всё верно кроме затопления каких-то там мифических прибрежных районов. Ну и 30 м/c это еще детский лепет для аборигенов, школы и сады работают. Хотя с учетом почти удвоившегося населения за счёт северян, хватает истеричек, что начинают поднимать информационный шум из ничего.
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13k
Егор 5 часов назад
А трамонтана?
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2k
LekS 6 часов назад
А где Эль-Ниньо?
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3k
КремлеКот LekS 6 часов назад
Эль-Ни ньо, или Южная осцилляция колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
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