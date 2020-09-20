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15 случаев, когда создатели фильмов в погоне за красивой картинкой совершенно забили на логику

15 случаев, когда создатели фильмов в погоне за красивой картинкой совершенно забили на логику (13 фото + 2 гиф)

Автор:
20 сентября 2020 13:58
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   киноляпы   
2094
15
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Для успеха кинофильма его создатели ежедневно проделывают колоссальную работу. Им нужно просчитать все наперед, учесть множество нюансов и связать воедино столько деталей, что кажется, такое даже компьютеру не под силу. Поэтому немудрено, что даже в великие картины порой проникают маленькие погрешности, которые рядовой любитель кино и не заметит, а внимательный зритель ни за что не пропустит.

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Метки: интересно   кино   киноляпы   
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9  комментариев
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6k
Izrin Maria 3 часа назад
У плохих фильмов нет фанатов, которые будут выискивать в них неточности.
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12k
Юрий 39 минут назад
К п 5.
1. как его родители смогли зачать 2 детей - если папа волшебник, то простое заклинание помогает "Пенисус гигантус"
2. "как отцу в одиночку удавалось справляться с огромным малышом" - так и папа не простой. Волшебник как бы.... Колданул и готово.
К п 5. 1. как его родители смогли зачать 2 детей - если папа волшебник, то простое заклинание помогает "Пенисус гигантус" 2. "как отцу в одиночку удавалось справляться с огромным малышом" - так и папа не простой. Волшебник как бы.... Колданул и готово.
К п 5. 1. как его родители смогли зачать 2 детей - если папа волшебник, то простое заклинание помогает "Пенисус гигантус" 2. "как отцу в одиночку удавалось справляться с огромным малышом" - так и папа не простой. Волшебник как бы.... Колданул и готово.
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7k
Александр 47 минут назад
С Хагридом всё можно списать на магию.
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8k
Атеист 2 часа назад
Блин, да были бы это исторические или документальные, научные - ок! да, там такие неточности не должны появляться. Но тут почти все фильмы являются фантастикой! там че угодно может быть. И звук быстрее света, и гравитация управляемая силой мысли, да и вообще все можно на паузу поставить и пойти спокойно "покурить"
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756
Ян 2 часа назад
Про дикий дикий запад особенно понравилось. Т е автора, кроме галстука больше ничего не насторожило?
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165
Старичок 2 часа назад
Это все документальные фильмы?
Афтар, проще смотри на то, что происходит в кинофильмах и не принимай это так близко к сердцу.
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2k
kirsanos 2 часа назад
Часто искатели ляпов сами несут полнейшую чушь.
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"В реальном мире такие изменения невозможны"
ну спасибо, а то я уж думал бондиана реальна
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Ну и классика...
Сперва дырки в стене, потом выстрелы...
Сперва след от ноги на попе, потом подсрачник...
Ну и классика... Сперва дырки в стене, потом выстрелы... Сперва след от ноги на попе, потом подсрачник...
Ну и классика... Сперва дырки в стене, потом выстрелы... Сперва след от ноги на попе, потом подсрачник...
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