15 случаев, когда создатели фильмов в погоне за красивой картинкой совершенно забили на логику

В фильме «Парк юрского периода» 1993 года с помощью комара, застрявшего в янтаре ученым удается получить доступ к ДНК динозавров. Но на деле такие манипуляции невозможны: специалисты доказали, что ДНК не способна храниться в породе так долго.

К тому же комар, показанный внутри янтаря, по строению и размерам больше всего напоминает комара-долгоножку, который не сосет кровь и, следовательно, не может содержать ДНК динозавров.