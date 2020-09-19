"Если ты новичок, то я не глотаю": как девушки знакомятся через интернет

Героини данной подборки съели на знакомствах собаку. Они так мастерски и уверенно составляют свои анкеты, что многие парни впадают в настоящий ступор. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

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1. Героини данного поста - гуру намеков 0 Источник:

2. Прошаренные девушки попадаются на каждом шагу 0 Источник:

3. Ситуации разные. Девушки надеются на счастливое будущее 0 Источник:

4. Жестко, но как есть 0 Источник:

5. В такое время живем 0 Источник:

6. Современные девушки и их запросы 0 Источник:

7. Мысли великих 0 Источник:

8. Когда ты талантливый человек, но тратишь свои силы не на то 0 Источник:

9. Вкусно покушать любят все девушки 0 Источник:

10. Когда знаешь свой типаж 0 Источник:

11. Вернемся к намекам 0 Источник:

12. Теперь вы знаете, как это происходит у девушек 0 Источник:

13. Ничего необычного, просто девушка следит за новостями 0 Источник:

14. И смех и грех 0 Источник: