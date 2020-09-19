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"Если ты новичок, то я не глотаю": как девушки знакомятся через интернет

"Если ты новичок, то я не глотаю": как девушки знакомятся через интернет (16 фото)

Автор:
19 сентября 2020 17:36
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   анкета   девушка   знакомства   отношения   прикол   юмор   
2874
16
Героини данной подборки съели на знакомствах собаку. Они так мастерски и уверенно составляют свои анкеты, что многие парни впадают в настоящий ступор. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

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Метки: Tinder   анкета   девушка   знакомства   отношения   прикол   юмор   
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5  комментариев
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Элвис 57 минут назад
Где вы это всё берёте!?! Бред!!! Или эту х..йню обиженный мужик сочиняет или писдастрадалец!
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32k
Андрей Бертон Элвис 46 минут назад
Есть приколисты, есть озабоченные, а есть просто роститутки, которые такими сайтами завлекают парней, а потом в личку пишут цену.
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Pochiniks 15 минут назад
Нахрена сюда вываливать фейковые аккаунты, которые и создаются или для стёба по приколу, или чтоб отомстить и нагадить.
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259
Сергей 54 минуты назад
Бедные родители.Одни шлюхи.
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