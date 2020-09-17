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Цены и жалования в Царской России

Цены и жалования в Царской России (12 фото)

Автор:
17 сентября 2020 22:10
Метки: интересно   история   россия   
439
12

Разговоры о том, что «при царе-батюшке за 3 рубля можно было купить корову», как правило, вызывают ностальгию. Тем более, что этих «трехрублевых бурёнок» принято поселять не во времена, Николая Павловича, а в благословенный 1913 год, в последние мирные времена царской России. Хочется верить, что в эпоху, когда налицо были и балы, и красавицы, и юнкера, и хруст французской булки – жизнь была дешевле и как-то, что ли, естественней, справедливей, чем сейчас…

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Метки: интересно   история   россия   
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Цены и жалования в Царской России
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Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Благословенный 1913 год. Вот и у нас в 21 веке благословенным оказался 2013-й.
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иванов дмитрий 3 часа назад
Не от хорошей жизни народ готов был воевать в красной армии против бывшей власти.
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Владимир иванов дмитрий 3 часа назад
Ога, именно поэтому и была гражданская война.
Всегда были у будут в таких случаях две стороны, у каждой свои интересы. И я думаю глупо полагать, что на стороне белых были только "белоручки", ну там графья, офицеры..
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35k
doker 4 часа назад
Ха, если всё умножить на 1000, то не так мы далеки от 1906 года. Хотя что-то дороже, что-то дешевле...
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26k
KiploksAKS 4 часа назад
Было бы больше толку, если бы жалования перевели в стоимость минимальной продовольственной корзины.
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