Вымирающие города России: как живут люди в поселке-призраке Северной Осетии

Садон - это поселок-призрак, расположенный в Северной Осетии. Он появился еще в первой половине XIX века с целью добычи полиметаллических руд. В годы перестройки финансирование закончилось, некогда богатая полезными минералами шахта истощилась, из Садона начали уезжать люди.
По данным переписи населения, в 2010 году в Садоне проживало 87 человек
Сейчас в поселке-призраке остались лишь старики и инвалиды
Молодежь давно уехала, некоторые приезжают, чтобы навестить родных
Она путешествует по заброшенным местам, показывая урбанистическую эстетику, а кадры публикует в своем блоге в инстаграме, на который подписаны 62 тыс человек
Находится поселок в Алагирском районе Северной Осетии
Максимальное количество людей в нем проживало в 1939 году - 4097 человек
Посмотрите, какие условия в поселке: разрушенные дома, разваливающиеся постройки....
Еще один полумертвый поселок - Кардамон
Он расположен в Пригородном районе республики Северная Осетия.
В нем проживают меньше 100 человек
Удручающие картины!
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