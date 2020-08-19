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Вымирающие города России: как живут люди в поселке-призраке Северной Осетии

Вымирающие города России: как живут люди в поселке-призраке Северной Осетии (12 фото)

Автор:
19 августа 2020 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: вымирающие города   интересно   поселок призрак   россия   садон   северная осетия   фото   
2324
12
Садон - это поселок-призрак, расположенный в Северной Осетии. Он появился еще в первой половине XIX века с целью добычи полиметаллических руд. В годы перестройки финансирование закончилось, некогда богатая полезными минералами шахта истощилась, из Садона начали уезжать люди.

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Метки: вымирающие города   интересно   поселок призрак   россия   садон   северная осетия   фото   
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7  комментариев
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3
voda37 2 часа назад
В 2002 году селевыми процессами посёлок был практически уничтожен. Жителям выплатили компенсации и отселили, однако позже часть из них вернулась в посёлок. (Вики)
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21k
Carma Warrior 16 минут назад
Мир меняется и нужно уметь меняться вместе с ним. Лично я не вижу смысла привязываться к какой либо точке на планете. Если надо - собрал барахло и свалил.
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7k
Иван Акимов 23 минуты назад
А вы съездите в Воркуту. Там подобных посёлков немеряно! И город продолжают убивать.
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1k
roman 52 минуты назад
Посёлок Кардамон? Или Кармадон? Посёлок назван в честь приправы? Или по имени ущелья?
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23k
Aleksandr Час назад
А это Детройт, и что?
В ЛЮБОЙ стране можно найти заброшенные дома...
А это Детройт, и что? В ЛЮБОЙ стране можно найти заброшенные дома...
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283
Санёк 2 часа назад
И что? Нет руды-нет работы-люди уехали. Или им путин должен в шахту новой руды навалить?
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