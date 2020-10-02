FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4226 постов • 603 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Хью Джекман снялся в рекламе обуви без одежды

Хью Джекман снялся в рекламе обуви без одежды (2 фото)

Автор:
02 октября 2020 15:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Странная реклама   Хью Джекман   голый   обувь   реклама   шоу бизнес   
340
2

Хью Джекман, известный по роли брутального супергероя, снялся в очень откроенной рекламе обуви. Казалось бы, как можно интимно прорекламировать ботинки? Всё очень просто. Ничего кроме них не надеть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Instagram   Странная реклама   Хью Джекман   голый   обувь   реклама   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дарья 4 часа назад
мда.. мельчает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Дарья No pasaran Час назад
не могу сказать, так как нет ТВ уже лет 20ть. А гуглить рекламу не буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Как сейчас выглядят дети из рекламы 90-х Как сейчас выглядят дети из рекламы 90-х Как проводят лето отечественные звезды, не выезжая за пределы России Как проводят лето отечественные звезды, не выезжая за пределы России "Минус 100 кг!": Максим Фадеев после глобального похудения похвалился новым фото "Минус 100 кг!": Максим Фадеев после глобального похудения похвалился новым фото Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63172



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго
0
48
Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
39
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
0
10
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
Не хочу трудиться, хочу лечиться: по каким причинам отказывают в выплате по больничному листу?
0
1
Не хочу трудиться, хочу лечиться: по каким причинам отказывают в выплате по...
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#дтп#природа#сша#птицы#коты#девушки
#интересно#прикол#история#СССР#разное#авто авария#картинки#Душевное#позитив#еда
#юмор#животные#россия#авария#подборка#путешествия#кино#прикольные#gif#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться