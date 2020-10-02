Хью Джекман снялся в рекламе обуви без одежды

Хью Джекман, известный по роли брутального супергероя, снялся в очень откроенной рекламе обуви. Казалось бы, как можно интимно прорекламировать ботинки? Всё очень просто. Ничего кроме них не надеть.
Популярный австралийский актёр Хью Джекман снялся в очень необычной рекламе, где на нём были надеты лишь ботинки от бренда R.M. Williams. Сюжет ролика оказался очень оригинальный: директору обувной компании пришлось объяснять актёру, что требование не носить другие бренды распространяется только на обувь, а не на всю одежду. В свою очередь Хью пытался объяснить, что просто следует условиям контракта.
В комментариях пользователи восприняли рекламу с юмором, и предложили Хью продать кресло на eBay. "Ты можешь выручить миллионы долларов, просто продав это кресло!", - пишут юзеры.
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