Хью Джекман снялся в рекламе обуви без одежды

Популярный австралийский актёр Хью Джекман снялся в очень необычной рекламе, где на нём были надеты лишь ботинки от бренда R.M. Williams. Сюжет ролика оказался очень оригинальный: директору обувной компании пришлось объяснять актёру, что требование не носить другие бренды распространяется только на обувь, а не на всю одежду. В свою очередь Хью пытался объяснить, что просто следует условиям контракта.