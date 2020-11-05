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Любители ароматного кофе - это наш пост. Другие не поймут

Любители ароматного кофе - это наш пост. Другие не поймут (19 фото)

Автор:
05 ноября 2020 19:56
Метки: аромат   вкусно   кофе   кофейня   очень вкусно   прикол   юмор   
9785
19
Кофеманы - это отдельная секта. Над ними часто посмеиваются, но они не обращают внимание на всяких дураков. Согласитесь, что чашечка ароматного кофе способна улучшить этот мир!
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Метки: аромат   вкусно   кофе   кофейня   очень вкусно   прикол   юмор   
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8k
Бендер Родригес 12 часов назад
Меня, как любителя данного напитка, в принципе растворимый кофе расстраивает.
Меня, как любителя данного напитка, в принципе растворимый кофе расстраивает.
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34k
Бабай 9 часов назад
Запах кофе офигенен, но вкус горек. Правда, разгрызенный кофе отбивает запах бухла - студенческая мудрость. Чай таки лучше. И по бодрящей способности не хуже.
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
чашечка кофе завсегда в кайф
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268
Alexander Kolesnikov 9 часов назад
Трудности перевода - никаких трудностей, по-китайски так и написано "кофе из кошачьего дерьма". Полагаю, имеется ввиду кофе марки Копи Лювак, зерна которого проходят через пальмовую куницу, "лювак" на местном наречии. Лювак похож на кошку и живет в Индонезии.
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3k
Мих 9 часов назад
странная женщина с 3+ сиськами? 3+, это 4??? Свиноматка какая-то
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359
Predictor 10 часов назад
Ну, то что ТС - идиот - это объяснять не надо? И все его посты - это бред идиота!
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706
Сергей Дусаков 10 часов назад
В одном кафе, увидел надпись "Кофе по восточному", заказал, надеясь почувствовать феерию вкуса. Они насыпали в чашку молотый кофе и залили его кипятком. Я не смог нечего сказать, был сильно ошеломлён.
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7k
vit Сергей Дусаков 9 часов назад
Так вроде по-польски кофе делается, поэтому вы возможно в это время были в Германии :)
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3k
McGui 11 часов назад
мать - кофеманка. а учитывая, что давно живёт в Болгарии - вдвойне ) им турки насадили давно... но я её периодически переубеждаю в сторону пользы разных отваров и чая. смородинного, например )
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359
Predictor McGui 10 часов назад
И как?? Отвар из мяты помогает утром проснуться? А в постели - это вообще не заменимо! Выспаться удается на все 100%!
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3k
Шура ОсЕчкин 11 часов назад
На фото №2 поленушко очаровательное, но тупенькое))
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53
Анатолий 11 часов назад
И да, растворимый не пью.
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53
Анатолий 11 часов назад
Последнее супер!!!
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3k
Taf Taffus 12 часов назад
> 14. Тот случай, когда имидж - ничто

Тут такой момент, что прознай про это Роспотребнадзор (куда влился СЭС) и налоговая, то у заведения будут весьма увлекательные квесты от этих учреждений. По нормам СЭС организациям общепита нельзя вот так с улицы использовать продукты. Но нормам налоговой вообще ахтунг - реализация подпольной продукции.
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21k
Саня 12 часов назад
Ссылка coub.com
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21k
Саня 12 часов назад
Ссылка coub.com
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11k
робт Саня 12 часов назад
когда купил себе кофейный принтер, а дюзы не прочистил
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21k
Саня 12 часов назад
Ссылка coub.com
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