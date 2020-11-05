Любители ароматного кофе - это наш пост. Другие не поймут

Кофеманы - это отдельная секта. Над ними часто посмеиваются, но они не обращают внимание на всяких дураков. Согласитесь, что чашечка ароматного кофе способна улучшить этот мир!
×
8. Любителя кофе обидеть может каждый. Особенно бабушки, которые хранят гречку в таких банках
Источник:
Ссылки по теме:
- Пост, который насквозь пропитан запахами (не всегда приятными)
- "Злой" Хью Джекман превратился в добряка в рекламе своей кофейни. А помог ему в этом Райан Рейнольдс
- Итоги Хэллоуина 2020: расчлененка, похороны и ипотека
- Шутка не удалась, но мама инициативу оценила
- "Только проснулся, на унитазе сижу": забавные ситуации в такси
92
Понравилось92
Новости партнёров
Загрузка...
Тут такой момент, что прознай про это Роспотребнадзор (куда влился СЭС) и налоговая, то у заведения будут весьма увлекательные квесты от этих учреждений. По нормам СЭС организациям общепита нельзя вот так с улицы использовать продукты. Но нормам налоговой вообще ахтунг - реализация подпольной продукции.