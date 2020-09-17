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Пара 90-летних пенсионеров пропустила нужный поворот и 15 часов не могла вернуться домой

Пара 90-летних пенсионеров пропустила нужный поворот и 15 часов не могла вернуться домой (4 фото)

Автор:
17 сентября 2020 00:51
Сообщество : Автомир
Метки: 90 лет   авто   британия   водитель   возраст   пожилой   потерялись   
3128
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96-летний британец вдвоем с 90-летней супругой выехали из дома в два часа дня в воскресенье, чтобы посетить близлежащий автосалон, до которого было примерно 30 километров. Но по пути они заблудились и были остановлены полицией после того как 15 часов нарезали круги по дорогам Северного Йоркшира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 90 лет   авто   британия   водитель   возраст   пожилой   потерялись   
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26k
a.fey 7 часов назад
Со мной был похожий случай. Пропустили нужный поворот, заехали в какую-то деревеньку, случайно встретили там хороших знакомых и потерялись на четыре дня.
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1k
lekha-fil 13 минут назад
90-летний пенсионер 15 часов за рулем? Ну пи*деж.
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3k
Vadim Полчаса назад
Грустно это
Маразм, как говорится, не оргазм. И мы такими будем, кому повезет дожить.
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7k
Otium7 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Потапыч 2 часа назад
Мой дед в полном здравии, когда ему исполнилось 76 лет, положил ключи от автомобиля на полку и сказал - все, хватит. Даже права не стал продлевать, у которых срок выходил через месяц.
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35k
doker 2 часа назад
В 90 лет едут фургон покупать... Где же я неправильно свернул?
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13k
vikklu 2 часа назад
Ну если у них указатели показывают не то, что щас будет, а то, что ты уже только что проехал, эт не удивительно. В Штатах такое частенько встречается. Едешь, едешь, где же он, поворот-то? А, вот, проехали...
Особенно, когда фривэй в город выходит.
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254
Bobik 3 часа назад
Я и в 50 не могу без навигатора. Кажется, это называется топографический идиотизм. Если этот старичок выдержал 15 часов и не попал в аварию, он ещё очень даже ничего. 2 смены по скоростным трассам промотался. Не каждый дальнобой выдержит.
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7k
Потапыч Bobik 2 часа назад
Топографический кретинизм

Причем навигатор этот синдром только и развивает, так как ты движешься не по маршруту в голове, а по иконке на карте. Вроде одна и та же дорога, по которой переодически ездишь, а без навигатора превращаешься в какого то блуждателя
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254
Bobik Потапыч 2 часа назад
Так и есть. Ездил на работу 10 лет по одному маршруту пока не забыл дома навигатор. Пришлось возвращаться. Забыл где поворот.
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1k
Эдуардо 4 часа назад
Это ладно. Я тут с рыбалки вечером поздно возвращался, повернул не туда, так пришлось ехать около 20км, чтобы развернуться. Это при том, что на развороте стоял знак "Разворот запрещен"))) Если бы поехал туда, где можно развернуться, уехал бы еще на 10км.
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149
Остап Ива́нович. 6 часов назад
Надо после 70 лет забирать права.. Реакция уже не та..
Без обид..
Надо после 70 лет забирать права.. Реакция уже не та.. Без обид..
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149
Остап Ива́нович. RALEXXX 6 часов назад
Я в аварию попал , дедушке 76 лет он просто уже не соображает что делает..
Хорошо что только машины побили.. А если бы маленькие дети на дороге?..
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780
The mask Остап Ива́нович. 5 часов назад
Кому-то вообще выдавать нельзя.
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780
The mask Остап Ива́нович. 5 часов назад
Недавно в меня чуть не въехали два наркомана. Я еду прямо, они навстречу и им надо налево. Смотрят на меня и не видят. В последний момент очнулись.
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17k
Сергей Костюнин Остап Ива́нович. 4 часа назад
Да при чем возраст ?! Все люди разные , есть под сотню лет с трезвым умом и светлой памятью , лично знаю такого . А в эту байку верится с трудом , они же не в лесу заблудились а на дорогах общего пользования ! Это надо быть конкретно без мозгов (( Ну ладно поворот проскочил , с каждым бывает , но [мат] 15 часов в другую сторону
По ходу они со старухой вспомнили молодость и пыхнули по косяку , тогда это снимает все вопросы )))
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168
Иван Остап Ива́нович. 4 часа назад
Тогда уж обязательную пересдачу каждый год, зачем на корню то рубить
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1k
Фрэнд 7 часов назад
Да дед ещё красавчик. 15 часов подряд кружить, это здоровье надо. Тут некоторые кто в разы моложе, уже через час-полтора ноют что им то покурить, то на куст помочиться надо.
Но таки - да, лучше ему конечно в качалке, в палисаднике сидеть, с кружкой чая в руке.
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2k
RALEXXX 7 часов назад
Навигатора в машине не было? И в телефоне тоже?
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3k
Vadim RALEXXX Полчаса назад
Много ты 96 летних видел умеющих пользоваться навигатором?
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22k
Григорий 7 часов назад
15 часов - много, но накрутить 6-10 км легко на трассах Питера, пропусти поворот и охренеешь от поисков возможности развернуться.
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