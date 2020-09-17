Пара 90-летних пенсионеров пропустила нужный поворот и 15 часов не могла вернуться домой

Там они обнаружили совершенно потерянных 96-летнего пенсионера с женой, которые хотели вернуться домой в Нкйсборо, но ехали в противоположном направлении... Было уже 4:40 утра, а пара выехавшая накануне к торговцу фургонами в Тирск, где они неоднократно бывали раньше, заблудилась и провела в дороге уже 15 часов...

Они не нашли ни нужного им автосалона, ни пути к своему дому. Полицейские доставили пожилых супругов домой и настоятельно посоветовали им больше не садиться за руль. А рапорт о явных проблемах с ориентацией в пространстве отправили в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.

"Этот водитель потратил практически 15 часов на 40 минутную поездку и не добрался до цели, финал мог быть очень печальным. Это нелегкий разговор, но будьте честны со своими родственниками и друзьями, состояние здоровья которых вызывает у вас опасения. Ради их собственной безопасности и спасения всех остальных, скажите им, чтобы они оставили вождение, и сообщите об имеющейся проблеме властям", - подчеркнули в полиции.