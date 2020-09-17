Пара 90-летних пенсионеров пропустила нужный поворот и 15 часов не могла вернуться домой

96-летний британец вдвоем с 90-летней супругой выехали из дома в два часа дня в воскресенье, чтобы посетить близлежащий автосалон, до которого было примерно 30 километров. Но по пути они заблудились и были остановлены полицией после того как 15 часов нарезали круги по дорогам Северного Йоркшира.
Когда стражи порядка заметили в 4:40 утра на трассе с двусторонним движением автомобиль, едущий со скоростью около 40 км/ч, они подумали, что перед ними пьяный водитель. Полицейские зафиксировали появление на трассе A168 возле Тирска подозрительного авто, во всей видимости, с нетрезвым товарищем за рулем, и поехали за ним в сторону Бороубриджа. Когда водитель остановился на перекрестке в Нортон-ле-Клэй, изучая указатели направления, заинтересованные офицеры подошли к машине.
Там они обнаружили совершенно потерянных 96-летнего пенсионера с женой, которые хотели вернуться домой в Нкйсборо, но ехали в противоположном направлении... Было уже 4:40 утра, а пара выехавшая накануне к торговцу фургонами в Тирск, где они неоднократно бывали раньше, заблудилась и провела в дороге уже 15 часов...
Они не нашли ни нужного им автосалона, ни пути к своему дому. Полицейские доставили пожилых супругов домой и настоятельно посоветовали им больше не садиться за руль. А рапорт о явных проблемах с ориентацией в пространстве отправили в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.
"Этот водитель потратил практически 15 часов на 40 минутную поездку и не добрался до цели, финал мог быть очень печальным. Это нелегкий разговор, но будьте честны со своими родственниками и друзьями, состояние здоровья которых вызывает у вас опасения. Ради их собственной безопасности и спасения всех остальных, скажите им, чтобы они оставили вождение, и сообщите об имеющейся проблеме властям", - подчеркнули в полиции.
Они не нашли ни нужного им автосалона, ни пути к своему дому. Полицейские доставили пожилых супругов домой и настоятельно посоветовали им больше не садиться за руль. А рапорт о явных проблемах с ориентацией в пространстве отправили в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.
"Этот водитель потратил практически 15 часов на 40 минутную поездку и не добрался до цели, финал мог быть очень печальным. Это нелегкий разговор, но будьте честны со своими родственниками и друзьями, состояние здоровья которых вызывает у вас опасения. Ради их собственной безопасности и спасения всех остальных, скажите им, чтобы они оставили вождение, и сообщите об имеющейся проблеме властям", - подчеркнули в полиции.
Недавно в Ростове наказали за опасные маневры 83-летнюю автоледи
"Две бабки! Она не может развернуться", - три недели назад шокированные свидетели засняли на видео пируэты на проспекте 40-летия Победы...
А вот 107-летний дедушка из Флориды водит красный кабриолет и собирается жениться
Вот вам хороший пример поистине молодого отношения к жизни вне зависимости от физического возраста. Мистер Ньюман, катающийся по Флориде на родстере Mercedes-Benz SLK 320, пережил две мировых войны, вместе со своей покойной женой Софи помогал реализовывать благотворительные программы для людей с ограниченными возможностями и даже баллотировался в Конгресс – в возрасте 101 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Водитель потерял контроль над автомобилем и упал в колодец
- Британец пустил с молотка лучшую в мире коллекцию моделей автомобилей
- 20 безбашенных водителей, которые готовы везти что угодно
- В Ростове-на-Дону водитель попытался руками остановить свой распоясавшийся автобус
- Пьяный водитель попытался съесть свои права, а после и вовсе засунул их в трусы
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
Причем навигатор этот синдром только и развивает, так как ты движешься не по маршруту в голове, а по иконке на карте. Вроде одна и та же дорога, по которой переодически ездишь, а без навигатора превращаешься в какого то блуждателя
Без обид..
Хорошо что только машины побили.. А если бы маленькие дети на дороге?..
Но таки - да, лучше ему конечно в качалке, в палисаднике сидеть, с кружкой чая в руке.