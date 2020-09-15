FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4155 постов • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет

Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 12:48
Сообщество : Истории
Метки: интересное   путешествия   сша   
1337
3
1
Чем старше мы становимся, тем больше мы задумываемся о том, что будем делать в старости, с кем будем жить и где.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: интересное   путешествия   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
jonnyD 2 часа назад
У круизного лайнера Seven Seas Navigator ещё более невероятная история - он сделан..... в СССР !
Судно было заложено 12 апреля 1988 года на южном стапеле Ленинградского объединения «Адмиралтейские верфи» как научно-исследовательское судно «Академик Николай Пилюгин» , проект 19510 («Адонис») для Академии наук СССР.
Спущено на воду 23 августа 1991 года с портом приписки Одесса. Названо в честь советского инженера-конструктора в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами Николая Пилюгина.
В 1996 году программы космических исследований в России были сокращены. Из-за прекращения финансирования достройку НИС «Академик Николай Пилюгин», готовность которого составляла 58%, завершать не стали. Недостроенное судно приобрела компания Radisson Seven Seas Cruises, которая завершила его достройку на итальянской судостроительной верфи «Мариотти» (Mariotti Yards), Генуя .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс 57 минут назад
Восхищен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Uron Час назад
Однажды английский лорд пришел на прием к врачу.
– Вы знаете, доктор, полгода назад я женился на прелестной молодой особе, но она никак не может забеременеть. Может быть Вы что-нибудь посоветуете?
– Простите, сэр, а сколько Вам лет?
- Семьдесят пять.
– А Вашей жене?
– Ей двадцать пять.
– Вы знаете, что я Вам порекомендую: возьмите жену, наймите молодого секретаря и отправляйтесь на Вашей яхте в путешествие месяца на два-три. Поверьте, морской воздух порой творит настоящие чудеса!
Проходит полгода, старый лорд вновь появляется у доктора.
– Огромное Вам спасибо, доктор! Морской воздух действительно творит чудеса! Моя жена беременна!
- Хм, а как поживает молодой секретарь? – иронично спрашивает доктор.
– Вы знаете, она тоже беременна! Я же и говорю - морской воздух творит чудеса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
MatveiVainrub 2 часа назад
Иногда мы принимаем решения от которых зависит наша судьба . Дед сделал правильный выбор и теперь не жалеет об этом . МОЛОТОК
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 2 часа назад
Всё он рассчитал очень и логично, ну и оригинально, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Viktor 2 часа назад
Чёта доктор вспомнился из "... приключений итальянцев ..."

Чёта доктор вспомнился из "... приключений итальянцев ..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 2 часа назад
да 3,14здец, я тоже так сделаю. дело за малым - надо только денег копить, чтобы процентов хватало. отжать у кого-нибудь кружевной заводик, и продать его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Rozario 3 часа назад
а где Дедуля живет во время регулярного докования и ремонта судна ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
24k
Snork Snorkoff Rozario 2 часа назад
Сильно подозреваю что в гостинице неподалеку, а могли и просто в судовую роль включить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Rozario Snork Snorkoff 2 часа назад
только не в Судовую роль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Snork Snorkoff Rozario Час назад
почему? это же не танкер, а пассажирское судно, там проще всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Rozario Snork Snorkoff Час назад
там всё ещё сложнее, это же не какой-то танкер или газовоз, а Пассажирское судно !
и кем его записать в судовую роль, какие обязательные курсы по выживанию, технике безопасности и спасению на водах Дедушка прошёл ? Пасспорт Моряка получил ?
и зачем судовладельцу и Капитану этот гемор нужен ?!
нафиг - на берег пинком под зад. ну из уважения, как постоянному клиенту - место в общей комнате вместе с обслугой в Мотеле поблизости, ну и такси за счёт компании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Snork Snorkoff Rozario 45 минут назад
Фигня, было бы желание. Месячные курсы и ты старший помощник младшего стюарда. Судовладельцу это пиар, написано же, что дед официально живой талисман лайнера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Полицейские в США снова застрелили афроамериканца Полицейские в США снова застрелили афроамериканца Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
Лока Сафонов

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5225



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
33
113
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
В Сибири нашли пещерного медведя
0
121
В Сибири нашли пещерного медведя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вкусная кукуруза по-мексикански. Готовим сладкую кукурузу в початках
6
13
Вкусная кукуруза по-мексикански. Готовим сладкую кукурузу в початках
Время идет, мусор гниет: свалка с «МПБО-2» продолжает кошмарить местных жителей своим зловонием
0
7
Время идет, мусор гниет: свалка с «МПБО-2» продолжает кошмарить местных жителей своим...
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#СССР#дтп#сша#белоруссия#новости#реакция#разное
#интересно#история#животные#авария#кино#картинки#люди#оружие#настроение#фотографии
#фото#прикол#россия#авто авария#спорт#автомобили#автомир#подборка#позитив#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться