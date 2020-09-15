Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет

Чем старше мы становимся, тем больше мы задумываемся о том, что будем делать в старости, с кем будем жить и где.
Чем старше мы становимся, тем больше мы задумываемся о том, что будем делать в старости, с кем будем жить и где. Многие еще с молодости стараются купить домик в деревне на берегу небольшого озера, где через несколько десятков лет обретут покой среди плодовых деревьев и свежего воздуха. В наших мечтах с нами всегда близкий человек, дети и внуки. Но не всегда все идет по плану, часто судьба подбрасывает нам испытания, и только от решения человека зависит его будущее. Автор ролика, представленного ниже, рассказывает интересную историю о человеке, который в преклонном возрасте принял нестандартное решение и смог по-новому взглянуть на мир.
Мортон Джаблин родился в Бруклине и жил «американской мечтой», как все граждане США. Он участвовал во Второй мировой войне, затем женился, у него родились двое сыновей, позже он открыл небольшое производство по пошиву кружева и построил уютный загородный дом. Супруги Джаблин часто путешествовали по всему миру на круизных лайнерах, и хоть они не стали миллионерами, у них было все, что надо для тихой и обеспеченной жизни. Все шло по плану: встретить старость в компании супруги и в окружении детей. Но Шарлотта, горячо любимая спутница Мортона, умерла в 2007 году, оставив его наедине с собой. Тогда мужчина принял судьбоносное решение, которое дало ему силы для продолжения жизни без любимой жены.
Мортон не стал выбирать между «классическими» вариантами пожилых людей в виде переезда к сыновьям или в дом престарелых. Он хотел свободы и провести последние годы своей жизни так, как ему всегда нравилось — на борту круизного лайнера в память о Шарлотте. Там же он будет окружен молодыми счастливыми людьми, заботливыми медиками и внимательным персоналом. Мужчина выбрал лайнер Seven Seas Navigator и подсчитал, сколько нужно средств, чтобы поселиться там на долгое время. Джаблин продал свой небольшой кружевной завод и положил деньги на депозитный счет, а проценты пустил на оплату проживания на лайнере. На сегодняшний день Мортону уже 94 года, и последние 13 лет он живет на лайнере. Он лишь изредка сходит с корабля, когда в порту Майами встречается со своими сыновьями.
По словам мужчины, это самое лучшее вложение средств, ведь на лайнере он окружен заботливым персоналом, а врачи могут прийти к нему в каюту в течение 5 минут вне зависимости от времени суток. Повара Seven Seas Navigator давно знают все любимые блюда Мортона, а в ресторане у него есть персональный столик. Он давно стал частью команды и воспринимает экипаж корабля как свою вторую семью. Благодаря отдыху, солнцу и морскому воздуху Джаблин выглядит гораздо моложе своих лет. В этом также помогают люди, которые его окружают и позитивный взгляд на жизнь. Мортон Джаблин — это живой талисман Seven Seas Navigator и всего экипажа.
По словам мужчины, это самое лучшее вложение средств, ведь на лайнере он окружен заботливым персоналом, а врачи могут прийти к нему в каюту в течение 5 минут вне зависимости от времени суток. Повара Seven Seas Navigator давно знают все любимые блюда Мортона, а в ресторане у него есть персональный столик. Он давно стал частью команды и воспринимает экипаж корабля как свою вторую семью. Благодаря отдыху, солнцу и морскому воздуху Джаблин выглядит гораздо моложе своих лет. В этом также помогают люди, которые его окружают и позитивный взгляд на жизнь. Мортон Джаблин — это живой талисман Seven Seas Navigator и всего экипажа.
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Метки: интересное путешествия сша
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Судно было заложено 12 апреля 1988 года на южном стапеле Ленинградского объединения «Адмиралтейские верфи» как научно-исследовательское судно «Академик Николай Пилюгин» , проект 19510 («Адонис») для Академии наук СССР.
Спущено на воду 23 августа 1991 года с портом приписки Одесса. Названо в честь советского инженера-конструктора в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами Николая Пилюгина.
В 1996 году программы космических исследований в России были сокращены. Из-за прекращения финансирования достройку НИС «Академик Николай Пилюгин», готовность которого составляла 58%, завершать не стали. Недостроенное судно приобрела компания Radisson Seven Seas Cruises, которая завершила его достройку на итальянской судостроительной верфи «Мариотти» (Mariotti Yards), Генуя .
– Вы знаете, доктор, полгода назад я женился на прелестной молодой особе, но она никак не может забеременеть. Может быть Вы что-нибудь посоветуете?
– Простите, сэр, а сколько Вам лет?
- Семьдесят пять.
– А Вашей жене?
– Ей двадцать пять.
– Вы знаете, что я Вам порекомендую: возьмите жену, наймите молодого секретаря и отправляйтесь на Вашей яхте в путешествие месяца на два-три. Поверьте, морской воздух порой творит настоящие чудеса!
Проходит полгода, старый лорд вновь появляется у доктора.
– Огромное Вам спасибо, доктор! Морской воздух действительно творит чудеса! Моя жена беременна!
- Хм, а как поживает молодой секретарь? – иронично спрашивает доктор.
– Вы знаете, она тоже беременна! Я же и говорю - морской воздух творит чудеса!
и кем его записать в судовую роль, какие обязательные курсы по выживанию, технике безопасности и спасению на водах Дедушка прошёл ? Пасспорт Моряка получил ?
и зачем судовладельцу и Капитану этот гемор нужен ?!
нафиг - на берег пинком под зад. ну из уважения, как постоянному клиенту - место в общей комнате вместе с обслугой в Мотеле поблизости, ну и такси за счёт компании.