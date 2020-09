Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет

Мортон не стал выбирать между «классическими» вариантами пожилых людей в виде переезда к сыновьям или в дом престарелых. Он хотел свободы и провести последние годы своей жизни так, как ему всегда нравилось — на борту круизного лайнера в память о Шарлотте. Там же он будет окружен молодыми счастливыми людьми, заботливыми медиками и внимательным персоналом. Мужчина выбрал лайнер Seven Seas Navigator и подсчитал, сколько нужно средств, чтобы поселиться там на долгое время. Джаблин продал свой небольшой кружевной завод и положил деньги на депозитный счет, а проценты пустил на оплату проживания на лайнере. На сегодняшний день Мортону уже 94 года, и последние 13 лет он живет на лайнере. Он лишь изредка сходит с корабля, когда в порту Майами встречается со своими сыновьями.

По словам мужчины, это самое лучшее вложение средств, ведь на лайнере он окружен заботливым персоналом, а врачи могут прийти к нему в каюту в течение 5 минут вне зависимости от времени суток. Повара Seven Seas Navigator давно знают все любимые блюда Мортона, а в ресторане у него есть персональный столик. Он давно стал частью команды и воспринимает экипаж корабля как свою вторую семью. Благодаря отдыху, солнцу и морскому воздуху Джаблин выглядит гораздо моложе своих лет. В этом также помогают люди, которые его окружают и позитивный взгляд на жизнь. Мортон Джаблин — это живой талисман Seven Seas Navigator и всего экипажа.