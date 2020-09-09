Эти фильмы кончились бы за 10 минут, если бы герои проявили хоть немного здравого смысла!

50 оттенков серого
"Спящая красавица"
Русалочка
Король Тритон: "Но ведь ты его совсем не знаешь! Ты даже не знаешь, как его зовут!"
Ариэль: "Ээээ... вообще-то ты прав".
Звонок
Вторая девочка: "Нет, конечно, ты что! Выброси ее нафиг!"
Звездные войны - Эпизод ": Атака клонов
Чужой
Гарри Поттер и философский камень
Парк Юрского периода
В поисках Немо
Вилли Вонка и шоколадная фабрика
Властелин колец
Король-лев
Выходной день Ферриса Бьюллера
Аладдин
Рапунцель
Холодное сердце
Звездные войны - Эпизод 1: Скрытая угроза
Во все тяжкие
Тачки
Бэтмен: Начало
Визит
Мама: "Не думаю, что это хорошая идея, но если вам очень хочется, хорошо, я вас отвезу".
Мама: "Эй, вы кто? Вы не мои родители! Я звоню в полицию!"
Школа рока
Шибли: "Ээээ, у меня их нет".
Миссис Муллинз: "Простите, но вы не сможете преподавать в школе, если вы не в состоянии не только доказать, что вы учитель, но и вообще объяснить, кто вы такой!"
Назад в будущее
Похождения императора
Как я встретил вашу маму
Ведьма из Блэр
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Джон Уик против Карателя: художник устраивает бои между героями
- 25 закулисных фотографий «Мстителей», которые изменят ваш взгляд на героев Marvel
- "Дань памяти сражавшимся на войне, о которой мы не догадывались": как создавался "Чернобыль"
- 7 киногероев, чья смерть тронула зрителей до глубины души
- 20 известных фильмов, которые не обошлись без киноляпов
Понравилось19
Например:
"Если заблудился в лесу рядом с ручьем - не шарахайся по кустам, а иди по берегу вниз по течению, об этом каждый школьник знает."
Они вообще-то так и шли. И вернулись к тому же месту.
"И все-таки почему Нео не взял синюю пилюлю?"
Потому что так было ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО.
И т.д. и т.п.
Титаник: Джек - "Долбанные пробки!"
Трансформеры: инопланетяне? На аутопсию!
Зловещие мертвецы: книжка.. пленка.. Мы сюда что, читать приехали?
Любой фильм о зомби: так, проверяйте всех сцка на укусы прежде чем впускать!
Эквилибриум: люди такие спокойные когда на наркоте, нахрена мне эволюции устраивать?
Хищник: все мертвы, Хищник улетает с трофейчиками.
Чужой: мы на неизвестной планете, не знаем что здесь произошло и кто здесь всех убил, так что на любое движение открывать огонь, потом спрашивать.
Шестое чувство: я вижу мертвых людей.. мама, я не хочу в психушку!
Обратно в будущее: нельзя сделать машину времени в гараже на коленке, Док, нельзя.
Гарри Поттер: я всего лишь ребенок, вы не охренели?
Оно: на улице дождь, слякоть, хороший хозяин собаку не выгонит, сиди дома, Джорджи!
Спайдермен: я могу лазать по стенаааааааааааааа...! *шмяк rip*
Если бы один мужик в свое время воспользовался презервативом, то этого комментария могло бы и не быть
С обрезом могло быть так:
1. Целится из обреза и стреляет.
2. Осечка.
3. Переламывает обрез и заглядывает в патронник.
4. Был так называемый "затяжной выстрел" из-за не качественных боеприпасов. В этот момент происходит собственно выстрел и гильзы влетают в лоб незадачливого стрелка.
5. Смотрим остальные серии фильма :)
Это столько тупых?
Чёт маловато в таком случае.