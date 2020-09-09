Эти фильмы кончились бы за 10 минут, если бы герои проявили хоть немного здравого смысла!

Герои фильмов часто ведут себя глупо и нелогично. С одной стороны, мы должны быть им благодарны: ведь именно благодаря этому развивается сюжет. Но, с другой стороны, нельзя уж совсем выставлять себя дураками! Ведь стоило персонажам этих фильмов проявить хоть немного разума - и дело бы закончилось за 10 минут к их полному удовольствию!

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50 оттенков серого 0 Источник: Анестейша: "Ты не уважаешь чужие границы и склонен к эмоциональному насилию. Это последствия эмоциональной травмы. Тебе нужна помощь специалиста".

"Спящая красавица" 0 Источник: "Дорогая, не забудь позвать Малефисенту на крестины нашей доченьки. Она, конечно, злая ведьма, но если ее не позвать, она обидится и может создать нам проблемы".

Русалочка 0 Источник: Ариэль: "Папа, я люблю его!"

Король Тритон: "Но ведь ты его совсем не знаешь! Ты даже не знаешь, как его зовут!"

Ариэль: "Ээээ... вообще-то ты прав".

Звонок 0 Источник: Первая девочка: "Хочешь посмотреть видеокассету, которая убьет тебя через 7 дней?"

Вторая девочка: "Нет, конечно, ты что! Выброси ее нафиг!"

Звездные войны - Эпизод ": Атака клонов 0 Источник: Не стоило назначать на роль охранника принцессы Падме и хранителя ее чести Анакина, когда всем с первого взгляда было ясно: между молодыми людьми висит такое сексуальное напряжение, что они, кажется, сейчас взорвутся.

Сумерки 0 Источник: "Хватит на меня глазеть, ты, уродец с дефицитом витамина Д!"

Чужой 0 Источник: Экипажу нужно было только соблюдать правила и не нарушать карантин. Именно об этом им напоминала Рипли - на случай, если все правила вылетели у них из головы.

Гарри Поттер и философский камень 0 Источник: Почему бы Воландеморту не убить Гарри из оружия маглов - например, из обреза? 100% гарантия! Но нет, ему нужна была мелодрама...

Парк Юрского периода 0 Источник: "Гм, что-то я не вижу тиранозавра... давайте-ка посмотрим на его GPS-трекер. Ага, он там, только прячется. Значит, нам лучше туда не заходить и ничего не открывать".

В поисках Немо 0 Источник: "Немо, пожалуйста, никогда не плавай в открытый океан" - "Да, хорошо, пап". Профит!

Вилли Вонка и шоколадная фабрика 0 Источник: Ребенок из бедной семьи находит дефицитный золотой билет. Пояему бы не продать его какому-нибудь богатенькому мальчику? По билету еще неизвестно, что получишь (так в итоге и оказывается), а так куча денег была бы у него на руках здесь и сейчас.

Властелин колец 0 Источник: Когда Исилдур сказал "нет" на предложение уничтожить кольцо, Элронд всего лишь беспомощно посмотрел на него - вместо того, чтобы просто шарахнуть его по темечку и отобрать артефакт.

Король-лев 0 Источник: "Не слушай Шрама, Симба. Он сам хочет стать королем, поэтому мечтает уничтожить тебя. И, кстати, никто никогда не ходил в то ущелье, чтобы учиться рычать".

Выходной день Ферриса Бьюллера 0 Источник: Будь у старшеклассника хоть немного вменяемые родители, фильм назывался бы "Учебный день Ферриса Бьюллера".

Аладдин 0 Источник: Джафару следовало просто заплатить Аладдину за поход в пещеру вместо того, чтобы попытаться погубить его там, - он получил бы лампу, власть и благодарность Аладдина, причем за жалкие гроши.

Рапунцель 0 Источник: Если бы матушка Готель назначила Рапунцель другой день рождения, та никогда не подумала бы, что светильники горят для нее.

Холодное сердце 0 Источник: Родители изолировали Эльзу от мира, а на Анну, кажется, вообще не обращали внимания. А почему было не дать девочкам возможность общаться так, как удобно для обеих? Тогда для недоговоренностей не осталось бы места.

Звездные войны - Эпизод 1: Скрытая угроза 0 Источник: Почему Падме не выкупила мать Анакина? У нее вполне хватило бы на это если не денег, то драгоценностей.

Матрица 0 Источник: И все-таки почему Нео не взял синюю пилюлю?

Во все тяжкие 0 Источник: Старый товарищ обещал заплатить за лечение Уолта от рака - отлчиный выход! Но нет, тот почему-то решил пойти длинной и ненадежной дорогой.

Тачки 0 Источник: Если бы Молния Макквин, как положено гонщику, поменял шины по приказу команды, он просто выиграл бы гонку - и все.

Бэтмен: Начало 0 Источник: Уэйны - состоятельные люди. Почему им потребовалось выходить из кинотеатра через черный ход? Им следовало просто заранее сообщить Альфреду, что машина должна ждать их у главного входа.

Визит 0 Источник: Дети: "Мы хотим съездить к бабушке с дедушкой!"

Мама: "Не думаю, что это хорошая идея, но если вам очень хочется, хорошо, я вас отвезу".

Мама: "Эй, вы кто? Вы не мои родители! Я звоню в полицию!"

Школа рока 0 Источник: Миссис Муллинз: "Мистер Шибли, покажите ваши документы, пожалуйста!"

Шибли: "Ээээ, у меня их нет".

Миссис Муллинз: "Простите, но вы не сможете преподавать в школе, если вы не в состоянии не только доказать, что вы учитель, но и вообще объяснить, кто вы такой!"

Назад в будущее 0 Источник: Марти: "Старый безумец, который хранит в гараже плутоний и вечно поджигает что-нибудь, хочет, чтобы я понажимал для него какие-то кнопочки в час ночи на школьном дворе. Да что я, псих, что ли? Я лучше издали посмотрю!"

Гремлины 0 Источник: Их надо было всего лишь не кормить после полуночи! Что сложного!

Похождения императора 0 Источник: Изма собиралась превратить героя в муху, отправить себе по почте и убить, но потом стала путаться в планах убийства. Между тем, ей достаточно было просто превратить его в муху, безо всяких почтовых штучек, - и он был бы устранен из игры. А еще проще - превратить в муху и прихлопнуть сразу, без этих почтовых игр.

Как я встретил вашу маму 0 Источник: Они зачем-то мучились девять лет над тем, что было ясно в первые же пять минут.

Ведьма из Блэр 0 Источник: Если заблудился в лесу рядом с ручьем - не шарахайся по кустам, а иди по берегу вниз по течению, об этом каждый школьник знает.