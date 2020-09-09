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Эти фильмы кончились бы за 10 минут, если бы герои проявили хоть немного здравого смысла!

Эти фильмы кончились бы за 10 минут, если бы герои проявили хоть немного здравого смысла! (31 фото)

Автор:
09 сентября 2020 10:41
Сообщество : Кино
Метки: герои   кино   кинофильмы   логика   нелогично   неправильный выбор   странные поступки   сюжет   
803
31
Герои фильмов часто ведут себя глупо и нелогично. С одной стороны, мы должны быть им благодарны: ведь именно благодаря этому развивается сюжет. Но, с другой стороны, нельзя уж совсем выставлять себя дураками! Ведь стоило персонажам этих фильмов проявить хоть немного разума - и дело бы закончилось за 10 минут к их полному удовольствию!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: герои   кино   кинофильмы   логика   нелогично   неправильный выбор   странные поступки   сюжет   
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65k
Фома 55 минут назад
Этого поста могло бы и не быть , если бы автор занялся бы чем то полезным.
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5k
Владимир 8 минут назад
Автор фильмы-то смотрел?
Например:
"Если заблудился в лесу рядом с ручьем - не шарахайся по кустам, а иди по берегу вниз по течению, об этом каждый школьник знает."
Они вообще-то так и шли. И вернулись к тому же месту.

"И все-таки почему Нео не взял синюю пилюлю?"
Потому что так было ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО.

И т.д. и т.п.
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663
Kariya 14 минут назад
Один Дома: все знают, что Кевин ребенок проблемный, так что глаз чтоб с него не спускали!
Титаник: Джек - "Долбанные пробки!"
Трансформеры: инопланетяне? На аутопсию!
Зловещие мертвецы: книжка.. пленка.. Мы сюда что, читать приехали?
Любой фильм о зомби: так, проверяйте всех сцка на укусы прежде чем впускать!
Эквилибриум: люди такие спокойные когда на наркоте, нахрена мне эволюции устраивать?
Хищник: все мертвы, Хищник улетает с трофейчиками.
Чужой: мы на неизвестной планете, не знаем что здесь произошло и кто здесь всех убил, так что на любое движение открывать огонь, потом спрашивать.
Шестое чувство: я вижу мертвых людей.. мама, я не хочу в психушку!
Обратно в будущее: нельзя сделать машину времени в гараже на коленке, Док, нельзя.
Гарри Поттер: я всего лишь ребенок, вы не охренели?
Оно: на улице дождь, слякоть, хороший хозяин собаку не выгонит, сиди дома, Джорджи!
Спайдермен: я могу лазать по стенаааааааааааааа...! *шмяк rip*
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9k
Lexx 19 минут назад
Ну, так рассуждая...
Если бы один мужик в свое время воспользовался презервативом, то этого комментария могло бы и не быть
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4k
Странник 44 минуты назад
Почему бы Воландеморту не убить Гарри из оружия маглов - например, из обреза? 100% гарантия! Но нет, ему нужна была мелодрама...

С обрезом могло быть так:
1. Целится из обреза и стреляет.
2. Осечка.
3. Переламывает обрез и заглядывает в патронник.
4. Был так называемый "затяжной выстрел" из-за не качественных боеприпасов. В этот момент происходит собственно выстрел и гильзы влетают в лоб незадачливого стрелка.
5. Смотрим остальные серии фильма :)
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1k
Владимир 47 минут назад
первый класс-вторая четверть...
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1k
Дмитрий Час назад
Про Гарри Поттера. Никак он не мог магловское оружие в руки взять, только палочка
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1k
Том Сойер Час назад
Пля, какой же тупой пост......
Пля, какой же тупой пост......
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Том Сойер 39 минут назад
Но ведь кто-то ставит ему плюсики......
Это столько тупых?
Чёт маловато в таком случае.
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1k
Том Сойер Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 минуты назад
Ежели честно, то я в шоке - оказывается столько тупистней на фишках.....
Как такому говнопосту "ниочём" можно плюс ставить...?
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