РВИО подало заявление в Генеральную прокуратуру на Невзорова

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения для знакомств Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения... Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со съемочной группой Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со... Тест по русскому языку: проверь свою грамотность Тест по русскому языку: проверь свою грамотность Девушки кувыркаются на огромном агрегате Девушки кувыркаются на огромном агрегате Находчивый доберман и наивный хозяин Находчивый доберман и наивный хозяин Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию Весёлые картинки Весёлые картинки Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос платный шлагбаум Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос... Гифки Гифки 15 рукотворных артефактов из древности 15 рукотворных артефактов из древности Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска" Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска" Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом... Гифки Гифки
РВИО подало заявление в Генеральную прокуратуру на Невзорова

РВИО подало заявление в Генеральную прокуратуру на Невзорова (3 фото)

Автор:
06 февраля 2021 20:51
Метки: война   герои   кино   невзоров   
467
3

Александр Невзоров раскритиковал фильм «Зоя» и назвал Космодемьянскую фанатиком, исполняющим преступный приказ. После этих слов Российское военно-историческое общество (РВИО) пожаловалось в Генпрокуратуру. Высказывание может нарушать статью о реабилитации нацизма, за что предусмотрено лишение свободы.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: война   герои   кино   невзоров   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Андрей 2 часа назад
Какая жирная там и тупая Зоя, хоть бы почитали что действительно было. Фильм - жуткое гавнище, и попытка в стиле "мы уже вроде не савок, но задеть чувства стариков попробуем". Только оскорбили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 6 минут назад
давно пора, пусть думает что говорит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
Николай Красножопов Полчаса назад
Всё правильно Космодерьмянская делала. Только это надо было делать по всему СССР - сжечь все крестьянские дома. Тогда немцы бы с голоду и холоду сразу подохли и не надо было бы так долго воевать.
А Невзоров - сумасшедший конечно, с лошадьми сношается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bosk Полчаса назад
Да пофигу Невзорова, пускай себе там мычит на своем канале, а вот "создателей" фильма надо привлеч по полной!, может тогда будущие " ваятели" думать начнут, ну или хоть боятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 43 минуты назад
Похер на неврозова, но тех, кто снимал Зою, надо тоже привлечь к ответственности. Ощущение, что всю группу из тиктоков набрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ah3007 48 минут назад
Его не судить надо, а лечить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx Час назад
Подвиг Космодемьянской бессмертен!
Филь - говно!
Невзоров - пи-до-р в плохом смысле этого слова!
Это мое личное мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Daniel Rumiantsev Час назад
ух кого-то цепануло, всех тут минуснул. поправлю,как смогу
невзоров - сраная мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов Daniel Rumiantsev 53 минуты назад
И фильм тоже. Какое-то соревнование уродов - изгадить подвиг советского человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрьевич Час назад
Ну на эхе телявива ещё не такое можно услышать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 2 часа назад
Если либералы-задница,то невзоров- сфинктер этой задницы. Если сфинктер заткнуть,то откуда весь гной из организма вытекать будет? Штрафануть его надо и как показал Гоголь центр,-это будет невыносимо больно,как в этот сфинктер кочергу раскалённую воткнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мойша 2 часа назад
Косяком пошли. Кучно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ых 2 часа назад
Старенький совсем ибанько стал, дефицит внимания одолел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot 2 часа назад
А чего у него ипло-то так повело? От избытка гельминтов в организме?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
Советский Оккупант 2 часа назад
У этого свихнувшегося пердуна давно уже полускотское восприятие действительности. Его уже не исправить. В качестве человека он давно уже не существует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Персонажи Диснея примерили роли в популярных сериалах и фильмах Персонажи Диснея примерили роли в популярных сериалах и фильмах Эти фильмы кончились бы за 10 минут, если бы герои проявили хоть немного здравого смысла! Эти фильмы кончились бы за 10 минут, если бы герои проявили хоть немного здравого смысла! "Дань памяти сражавшимся на войне, о которой мы не догадывались": как создавался "Чернобыль" "Дань памяти сражавшимся на войне, о которой мы не догадывались": как создавался "Чернобыль" Джон Уик против Карателя: художник устраивает бои между героями Джон Уик против Карателя: художник устраивает бои между героями
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3487920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника
2
215
Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника
Фантастика советских времен, на которую выстраивались очереди в кино
22
201
Фантастика советских времен, на которую выстраивались очереди в кино
﻿
Набирающие популярность
А на что вы готовы ради славы? Странная заявка в книгу рекордов Гиннеса
0
13
А на что вы готовы ради славы? Странная заявка в книгу рекордов Гиннеса
Украинка сделала коту татуировку, но не все одобрили ее поступок
0
14
Украинка сделала коту татуировку, но не все одобрили ее поступок
Лубриканты: мифы и реальность
Лубриканты: мифы и реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#подборка#СССР#Россия#аварии#забавно#коты#приколы
#фото#люди#природа#интересное#прикольные#сша#девушки#китай#настроение#смешные
#животные#прикол#факты#картинки#собака#Разное#дтп#комментарии#позитив#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться