РВИО подало заявление в Генеральную прокуратуру на Невзорова

Александр Невзоров раскритиковал фильм «Зоя» и назвал Космодемьянскую фанатиком, исполняющим преступный приказ. После этих слов Российское военно-историческое общество (РВИО) пожаловалось в Генпрокуратуру. Высказывание может нарушать статью о реабилитации нацизма, за что предусмотрено лишение свободы.
Невзоров 3 февраля обсуждал выход нового фильма «Зоя» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Картина рассказывает историю Зои Космодемьянской, которую забросили в немецкий тыл в 1941 году.
«Заслуги-то никакой не было. <…> Фанатик, исполняющий преступный приказ», — заявил журналист, говоря о героине фильма. После этого высказывания РВИО попросило Генпрокуратуру устроить проверку.
«РВИО просит Генеральную прокуратуру провести проверку по факту распространения Невзоровым А. Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации, и привлечь к уголовной ответственности», — сообщила пресс-служба общества.
В словах журналиста увидели признаки нарушения статьи о реабилитации нацизма.
«Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», — отметили в РВИО.
По словам историков, Невзоров высказался о Космодемьянской в уничижительно-агрессивной форме. Более того, журналист использовал оскорбительную лексику.
Научный директор РВИО Михаил Мягков пояснил, что уголовное преследование за подобные высказывания применяют во многих странах. В российском законодательстве тоже предусмотрено наказание для тех, кто отрицает подвиг советских солдат и мирных жителей. "...Космодемьянскую жестоко пытали. Однако она никого не выдала и не сдалась морально перед врагом. Это фанатизм или все же называется по-другому?"
"...Если бы не она, не было бы сегодня ни Невзорова, ни других критиков. Без таких примеров никакая нация не будет состоятельна. У нас героев больше, чем в любой другой стране. Так уж сложилось. Видимо, сегодня кому-то это не нравится. Они — фундамент, на котором стоит нация. Если их выбить у нее из-под ног, нация потеряет свою историю. Тогда ее можно морально разоружить"
Михаил Мягков
научный директор РВИО.
Позже Невзоров опубликовал в Instagram видеообращение, связанное с обращением в Генпрокуратуру. Он подчеркнул, что ни каяться, ни извиняться не будет.
"...Военно-историческое общество накатало донос на высшем уровне. На меня. В прокуратуру. Я обвиняюсь в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Военно-исторического общества, которые их воскрешают
Александр Невзоров
журналист."
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Невзоров давно известен своими мерзкими изречениями. Из него постоянно летит гниль и мерзость в сторону России, народа, церкви:
«Как известно, у идеологии «самобытной и неповторимой русской цивилизации» существует небольшая проблема. Что-нибудь «русское» (в черносотенном смысле этого слова) обнаружить в общественных пейзажах практически нереально. Абсолютно все, из чего соткана современная жизнь РФ, имеет строго западное происхождение. И никакого другого. Вторично и заимствовано все, без исключения. Включая, кстати, и культуру.»
"Основой русской духовности и идентичности является еврейский фольклор. Я имею в виду ту басню о приключениях раввина Иисуса, которая лежит в основе православия."
"Россия не имеет ничего своего так называемого национального и никогда не имела. Ей нечем козырять, ей не с чего ходить."
"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть — единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика."
«Известно, что российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает, бомбит. Это всегда приводит в восторг. Чем ниже интеллектуальный уровень человека, тем больше ему хочется принадлежать к большой, страшной, свирепой стае»
«Они [русские] счастливы, когда знают, что кого-то бомбят. Для них это является признаком национальной полноценности. Именно в этом и заключается их понимание величия державы. Кого-нибудь бомбить и наматывать кишки на гусеницы. Не наука, не книгоиздание, не культура, а осознание того, что мы кого-то опять бомбим».
"Не существует никакой русской нации. ... До середины XVI века и вовсе никакого русского народа быть не могло, так как Русь была структурным подразделением Орды и смогла избавиться от ее власти только тогда, когда сама Орда уже разрушилась под грузом собственной ненужности и экономической бессмысленности. Затем пришел Петр, который вообще все русское, аутентичное, национальное, что было на тот момент накоплено за несколько столетий, уничтожил как что-то абсолютно ненужное. ...
До второй половины XIX века 60–70% ее населения, так называемого русского народа, находилось в рабстве у 20–30%. И это рабство было абсолютным, вплоть до возможности изнасиловать и убить, когда хочешь, оторвать от семьи, купить, продать. И это, извините, единый народ? Народ не может быть сформирован из рабов и господ. Под словом "народ" мы должны подразумевать тех, кто свободен в своих действиях и выражениях. Но таких в России ничтожное меньшинство. ..."
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И это далеко не все. Дикая русофобия, мерзость и злоба в каждом его слове...И так было всегда. Не знаю привлекут его к ответственности или нет по заявлению ВРИО, только то что он редкостный мерзавец-это факт на 100%
Источник:
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А Невзоров - сумасшедший конечно, с лошадьми сношается.
Филь - говно!
Невзоров - пи-до-р в плохом смысле этого слова!
Это мое личное мнение.
невзоров - сраная мразь