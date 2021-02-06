РВИО подало заявление в Генеральную прокуратуру на Невзорова

"...Если бы не она, не было бы сегодня ни Невзорова, ни других критиков. Без таких примеров никакая нация не будет состоятельна. У нас героев больше, чем в любой другой стране. Так уж сложилось. Видимо, сегодня кому-то это не нравится. Они — фундамент, на котором стоит нация. Если их выбить у нее из-под ног, нация потеряет свою историю. Тогда ее можно морально разоружить"

Михаил Мягков

научный директор РВИО.

Позже Невзоров опубликовал в Instagram видеообращение, связанное с обращением в Генпрокуратуру. Он подчеркнул, что ни каяться, ни извиняться не будет.

"...Военно-историческое общество накатало донос на высшем уровне. На меня. В прокуратуру. Я обвиняюсь в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Военно-исторического общества, которые их воскрешают

Александр Невзоров

журналист."

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Невзоров давно известен своими мерзкими изречениями. Из него постоянно летит гниль и мерзость в сторону России, народа, церкви:

«Как известно, у идеологии «самобытной и неповторимой русской цивилизации» существует небольшая проблема. Что-нибудь «русское» (в черносотенном смысле этого слова) обнаружить в общественных пейзажах практически нереально. Абсолютно все, из чего соткана современная жизнь РФ, имеет строго западное происхождение. И никакого другого. Вторично и заимствовано все, без исключения. Включая, кстати, и культуру.»

"Основой русской духовности и идентичности является еврейский фольклор. Я имею в виду ту басню о приключениях раввина Иисуса, которая лежит в основе православия."

"Россия не имеет ничего своего так называемого национального и никогда не имела. Ей нечем козырять, ей не с чего ходить."

"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть — единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика."

«Известно, что российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает, бомбит. Это всегда приводит в восторг. Чем ниже интеллектуальный уровень человека, тем больше ему хочется принадлежать к большой, страшной, свирепой стае»

«Они [русские] счастливы, когда знают, что кого-то бомбят. Для них это является признаком национальной полноценности. Именно в этом и заключается их понимание величия державы. Кого-нибудь бомбить и наматывать кишки на гусеницы. Не наука, не книгоиздание, не культура, а осознание того, что мы кого-то опять бомбим».

"Не существует никакой русской нации. ... До середины XVI века и вовсе никакого русского народа быть не могло, так как Русь была структурным подразделением Орды и смогла избавиться от ее власти только тогда, когда сама Орда уже разрушилась под грузом собственной ненужности и экономической бессмысленности. Затем пришел Петр, который вообще все русское, аутентичное, национальное, что было на тот момент накоплено за несколько столетий, уничтожил как что-то абсолютно ненужное. ...

До второй половины XIX века 60–70% ее населения, так называемого русского народа, находилось в рабстве у 20–30%. И это рабство было абсолютным, вплоть до возможности изнасиловать и убить, когда хочешь, оторвать от семьи, купить, продать. И это, извините, единый народ? Народ не может быть сформирован из рабов и господ. Под словом "народ" мы должны подразумевать тех, кто свободен в своих действиях и выражениях. Но таких в России ничтожное меньшинство. ..."

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И это далеко не все. Дикая русофобия, мерзость и злоба в каждом его слове...И так было всегда. Не знаю привлекут его к ответственности или нет по заявлению ВРИО, только то что он редкостный мерзавец-это факт на 100%