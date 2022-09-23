15 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

Говорят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным, так и хочется купить и съесть множество продуктов. Так вот, этот пост в голодном состоянии мы смотреть тоже не рекомендуем. Ведь мы собрали здесь фотографии вещей, которые выглядят очень аппетитно, но это обман! Поэтому съешьте что-нибудь и только тогда смотрите сами.

Шерстяная сладкая вата