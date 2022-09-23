15 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

FISHKINET
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о... 14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на голове шевелятся от стыда 14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на... 7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой 7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой Джо Байден снова потерялся. Порция грустного юмора от американцев Джо Байден снова потерялся. Порция грустного юмора от американцев Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев... В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали... Офицер-одиночка с гранатой, за голову которого бандиты предлагали 16 миллионов долларов Офицер-одиночка с гранатой, за голову которого бандиты предлагали... Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за «распространение контента, содержащего насилие» Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся... Забавное и бюджетное развлечение для дружеской компании Забавное и бюджетное развлечение для дружеской компании Жил на свете человек Жил на свете человек Актёрские байки про Олега Табакова Актёрские байки про Олега Табакова Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном... Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта На позитиве На позитиве Город неизвестной цивилизации обнаружили китайские археологи Город неизвестной цивилизации обнаружили китайские археологи О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский Злобная козявка, которая считается самым смертоносным созданием в мире Злобная козявка, которая считается самым смертоносным созданием в мире
15&nbsp;несъедобных вещей, которые выглядят&nbsp;аппетитно

15 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

Автор:
23 сентября 2022 08:18
Метки: Вещи   Еда   Приколы   аппетит   интересно   несъедобная еда   
280
16

Порой реальность пытается нас обмануть. В мире можно найти много предметов, которые выглядят очень аппетитно и похожи на что-то съедобное. Однако пробовать их не стоит.

Говорят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным, так и хочется купить и съесть множество продуктов. Так вот, этот пост в голодном состоянии мы смотреть тоже не рекомендуем. Ведь мы собрали здесь фотографии вещей, которые выглядят очень аппетитно, но это обман! Поэтому съешьте что-нибудь и только тогда смотрите сами.


Шерстяная сладкая вата

×
×

Губка-хлебушек


Змеиный кекс


Морские леденцы


Маршмэллоу или пластилин?


Жареная курочка

Курочка, которая слишком дорого обойдётся зубам.


Коварный Чупа Чупс


Киви?


Краска для волос похожа на взбитые сливки


Несъедобный стейк или десерт?

Это лавандовое мыло.


Какой тортик!

Это бочка с радиоактивными отходами в разрезе.


Какой большой кусок сыра


Каменное яйцо


Очень твёрдое печенье


Мармеладный червячок?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Вещи   Еда   Приколы   аппетит   интересно   несъедобная еда   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

935484



Другие посты автора
Популярное
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии
Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии,...
Набирающие популярность
Как добывали советскую черную икру — лучшую черную икру в мире
Как добывали советскую черную икру — лучшую черную икру в мире
Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами
Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#факты#позитив#мобилизация#Жизнь#дтп#забавно#улыбнуло
#фото#подборка#картинки#аварии#Приколы#автомир#интересное#знаменитости#новости#авто аварии
#интересно#в мире#история#люди#фотографии#Разное#автомобили#сатира#сарказм#Ynews
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации 20 коварных фотографий, на которых еда совсем не еда 20 коварных фотографий, на которых еда совсем не еда Внешность обманчива: 25 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно Внешность обманчива: 25 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно 15 примеров интересных дизайнерских решений 15 примеров интересных дизайнерских решений 30 несъедобных, но аппетитно выглядящих вещей 30 несъедобных, но аппетитно выглядящих вещей Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде

На что жалуетесь?

Вернуться