15 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитно

Порой реальность пытается нас обмануть. В мире можно найти много предметов, которые выглядят очень аппетитно и похожи на что-то съедобное. Однако пробовать их не стоит.
Говорят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным, так и хочется купить и съесть множество продуктов. Так вот, этот пост в голодном состоянии мы смотреть тоже не рекомендуем. Ведь мы собрали здесь фотографии вещей, которые выглядят очень аппетитно, но это обман! Поэтому съешьте что-нибудь и только тогда смотрите сами.
Шерстяная сладкая вата
Губка-хлебушек
Змеиный кекс
Морские леденцы
Маршмэллоу или пластилин?
Жареная курочка
Курочка, которая слишком дорого обойдётся зубам.
Коварный Чупа Чупс
Киви?
Краска для волос похожа на взбитые сливки
Несъедобный стейк или десерт?
Это лавандовое мыло.
Какой тортик!
Это бочка с радиоактивными отходами в разрезе.
Какой большой кусок сыра
Каменное яйцо
Очень твёрдое печенье
Мармеладный червячок?
Источник:
АНТИФИШКИ
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