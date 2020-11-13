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Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях

Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: америка   бабуля   мнение   русская бабуля в америке   сша   фото   юмор   
2952
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Переезд в другую страну всегда кажется сложным действом. Однако бабуля из Нью-Йорка легко может развеять этот миф. Она перебралась в Америку 17 лет назад, язык так и не знает, втихушку кормит голубей и раздражает этим американцев. По мнению бабули, одно плохо - огорода нет.

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Метки: америка   бабуля   мнение   русская бабуля в америке   сша   фото   юмор   
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16  комментариев
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6k
Вася 2 часа назад
трудно предтставить, сколько народу свлило в сша, европу и прочие запады.. миллионы невостребованых специалистов, которые при правильной политике сделали бы из России суперпродвинутую державу, Японию бы с Кореей технически уделали, а Китай вообще бы рядом не стоял.. но время просрано, все свалили, а кто не свалил, почти все мечтают..
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628
h22a 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Al_goritm 38 минут назад
А где же комменты о "понаехавших"?
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4k
Михаил Час назад
эти старухи везде одинаковые. голубей главное кормить. как же меня бесят эти старухи
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Акакий Час назад
одно из достижений ельцепутинской власти, чуть ли не половина русских из россии свалила.
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machsan 2 часа назад
эх... как же без огорода то?
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