Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях

Переезд в другую страну всегда кажется сложным действом. Однако бабуля из Нью-Йорка легко может развеять этот миф. Она перебралась в Америку 17 лет назад, язык так и не знает, втихушку кормит голубей и раздражает этим американцев. По мнению бабули, одно плохо - огорода нет.
Блогер под ником @andrewsmiletv, рассказывающий о жизни в Америке, встретил в Нью-Йорке подозрительную старушку. Очень уж она напомнила ему родину, и подойдя ближе он выяснил, что бабуля и правда русская. Андрей просто не мог не остановиться и не поговорить.
Как выяснилось, бабуля покупает корм для воробьёв и голубей, и кормит их на улицах. Вот только по закону кормить голубей запрещено, и она это делает очень осторожно.
Старушка живёт в США уже 17 лет, но язык так и не выучила.
"Ничего не шпарю! Бытовой язык знаю, в магазин зайду, куплю всё, что надо, покушать, а так ничего не знаю!", - говорить бабуля.
Одно плохо - огорода нет. Бабуля говорит, что если у вас есть своя земля - будет и огород, а если нет - негде его разводить. Вся земля частная!
Встреча закончилась напутствием и знаменитым словом: "Держись!"
Источник:
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