Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях

Блогер под ником @andrewsmiletv, рассказывающий о жизни в Америке, встретил в Нью-Йорке подозрительную старушку. Очень уж она напомнила ему родину, и подойдя ближе он выяснил, что бабуля и правда русская. Андрей просто не мог не остановиться и не поговорить.

Как выяснилось, бабуля покупает корм для воробьёв и голубей, и кормит их на улицах. Вот только по закону кормить голубей запрещено, и она это делает очень осторожно.

Старушка живёт в США уже 17 лет, но язык так и не выучила.

"Ничего не шпарю! Бытовой язык знаю, в магазин зайду, куплю всё, что надо, покушать, а так ничего не знаю!", - говорить бабуля.