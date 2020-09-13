Просто интересные фотографии известных людей.
2.
Писатель, режиссер, актер Василий Шукшин с женой актрисой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 21 сентября 1974 года. Фото А. Ковтуна /РИА Новости/
3.
Народная артистка СССР Татьяна Доронина в роли Нюры и Олег Ефремов в роли шофера такси на съёмках фильма Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе". 1968 год /РИА Новости/
6.
Леонид Брежнев и Ирина Роднина на Ледовом стадионе в Медео. 16 августа 1973 года. Фото Иосифа Будневича /РИА Новости/
9.
Александр Филиппенко и Алла Казанская в сцене из поэтического спектакля "Мистерия-буфф" по пьесе Владимира Маяковского. 1983 год. Фото Александра Макарова /РИА Новости/
10.
Михаил Кокшенов обучается верховой езде у Маирбека Тетова. 6 июля 1988 года. Фото Великжанина Виктора, Пахомовой Людмилы/Фотохроника ТАСС
13.
Летчик-космонавт Титов Герман Степанович на рыбной ловле. 1961 год. Фото И. Снегирева /Фотохроника ТАСС/
18.
Поэт Расул Гамзатов с чабанами на высокогорном пастбище. 8 сентября 1967 года. Фото Рудольфа Дика /Фотохроника ТАСС/
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Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
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уже тогда зеркалкой баловался
реально заслужил
как и сотни людей которые сделали этот полет возможным