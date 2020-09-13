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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4147 постов • 596 подписчиков подписаться
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СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (19 фото)

Автор:
13 сентября 2020 20:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
811
19
Просто интересные фотографии известных людей.

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Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
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26
Сеня Быгэмотиг 39 минут назад
а Гагарин то модный
уже тогда зеркалкой баловался
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26
Сеня Быгэмотиг Viktor Полчаса назад
да я без претензий
реально заслужил
как и сотни людей которые сделали этот полет возможным
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